Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Размещение британского корабля в Черном море – это часть того, что, по всей видимости, является более решительной внешней политикой Соединенного Королевства

«Готовься, Россия: Британия посылает военные корабли в Черное море», – пишет американский экспертный журнал The National Interest. «Неужели Великобритания готовится к войне в тылу России? Впервые с момента окончания холодной войны Великобритания отправляет свой боевой корабль с военной миссией в Черное море. На этот раз цель заключается в том, чтобы отправить России четкий сигнал: не нужно вторгаться на территорию Украины. Но вопрос заключается в том, захочет ли Россия отнестись к этому сигналу серьезно. Последний раз Великобритания вторгалась в Крым в 1854 году, когда англо-французское экспедиционное войско численностью в 600 тысяч солдат, имеющее в своем распоряжении несколько сотен кораблей, захватило Севастополь. На этот раз речь идет лишь об одном эсминце HMS Diamond, на борту которого будет 60 морских пехотинцев, о чем сообщает издание «Daily Mail». Даже как символ единственный эсминец не посылает особо сильный сигнал, что Великобритания готова начать войну с Россией ради спасения Украины. Тем не менее, особый интерес вызывает то, что размещение британского корабля в Черном море – это часть того, что, по всей видимости, является более решительной внешней политикой Соединенного Королевства».

Россия имеет законное право исторически претендовать на Крым. Но это не оправдывает нарушение принципа международного права, не допускающего приобретение территории силой

«Где же Крым?», – задается вопросом американское деловое издание América Economía. «Украина осуществляет суверенитет над Крымом, поскольку Россия по собственной инициативе в 1994 году подписала так называемый Будапештский меморандум. В то время Крым находился в границах Украины, что тогда Россия признала в двусторонних договорах 1997 и 2003 года. Как мы теперь знаем, в процессе, который привел к аннексии Кремлем Крыма, приняли участие российские военнослужащие военно-морской базы Севастополя. Россия имеет законное право исторически претендовать на Крым. Но это не оправдывает нарушение принципа международного права, не допускающего приобретение территории силой. Этот принцип не судит о правильности претензий, которые могут предъявлять стороны территориального конфликта, он ограничивается только запретом на применение силы в качестве средства его разрешения».

«В Украине захватили базу крымскотатарского объединения», – сообщает турецкая газета Vatan. «Председатель Меджлиса крымскотатарского народа и депутат украинского парламента Рефат Чубаров выступил с заявлением, что солдаты украинской армии вчера около полуночи захватили базу крымскотатарского батальона на Чонгаре, и рассказал, что они пытались использовать физическое насилие в отношении крымскотатарских добровольцев. Должностные лица Национальной гвардии МВД Украины и Службы безопасности Украины будут расследовать случившееся».

«Здесь создается проект престижа Путина в Крыму», – видеорепортаж с таким заголовком опубликован на немецком портале Stern. «Мост через Керченский пролив для соединения Крыма с материковой частью России. Проект имеет огромное стратегическое значение для России. Планы были задуманы до начала конфликта с Украиной», – говорится в подводке.

США должны Украине. Вашингтон возглавил усилия после падения Советского Союза, чтобы убедить Киев отказаться от своих запасов ядерного оружия в обмен на гарантии защиты от России

«Трамп должен понять, защита Украины работает в интересах Америки», – полагает индийская газета Hindustan Times. «Почему в американских интересах защитить Украину? Есть много причин – политических, военных и экономических. Но самый простой заключается в следующем: США должны Украине. Вашингтон возглавил усилия после падения Советского Союза, чтобы убедить Киев отказаться от своих запасов ядерного оружия в обмен на гарантии защиты от России. К вечному позору президента Барака Обамы, он предал Украину в 2014 году, позволив России захватить Крым. Трамп имеет возможность восстановить честь Америки, а также убедить другие бывшие советские республики, что Вашингтон не позволит им пройти путем Крыма. Трампу будет трудно возместить ущерб, нанесенный Обамой, и немедленно вернуть Крым Украине: на что, скорее всего, потребуются годы трудных переговоров. Но президент может сразу же сигнализировать Путину, что территориальная экспансия России должна остановиться прямо сейчас, под давлением даже более жестких санкций, чем наложенных Обамой».