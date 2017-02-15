В Крыму – очередное громкое задержание, на этот раз в лагере власти. Взят под стражу Олег Казурин, который до конца декабря 2016 года был вице-премьером в российском правительстве Сергея Аксенова. В Следственном комитете заявляют, что задержанный получил взятку от одной из строительных фирм в размере 27 миллионов рублей. Корреспондент Крым.Реалии выяснял подробности этого дела и узнал, что действительно стоит за задержанием Казурина.

Бывшего вице-премьера Крыма, подконтрольного России, взяли под стражу 14 февраля, но об этом стало известно только на следующий день. В пресс-службе крымского управления Следкома сообщили, что против экс-чиновника открыто уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России – получение взятки через посредника в особо крупном размере.

С августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей

​«По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей за способствование, в силу должностного положения, выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта», – пояснили в пресс-службе Следкома.

Посредник, через которого Казурин якобы получал взятку, тоже задержан. Его имя не разглашается. Против него было открыто уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»​. Под арест его следователи отправлять не стали – ограничились подпиской о невыезде.

Тень Белавенцева

Олег Казурин проработал заместителем Сергея Аксенова чуть меньше года. Его назначили 19 января 2016-го и отправили в отставку 29 декабря того же года. Подконтрольный России глава Крыма тогда объяснил увольнение своего зама тем, что тот не выполнил поставленные перед ним задачи.

«У нас практически последнее место по освоению бюджетных средств занял блок, который курировал Олег Викторович Казурин. Вчера мною было принято решение о его увольнении, в том числе за систематическое невыполнение моих поручений, невыполнение государственных задач с точки зрения сроков качества и всего остального», – сказал Аксенов.

Казурин – россиянин, в Крым переехал только в 2014 году, здесь, собственно, и начал чиновничью карьеру. Он имеет военное образование и с 1977 по 2004 год проходил службу в Вооруженных силах России. В 2005-м перешел на работу в гражданские предприятия, которые выполняли заказы Минобороны России. С 2013 по 2014 был директором одного из филиалов ОАО «Славянка», известного коррупционными скандалами.

В Симферополе Казурину поручают контроль над наиболее «лакомой» сферой – инфраструктурными проектами

​В тот период гендиректором «Славянки» был Олег Белавенцев, который в 2014 году стал одним из главных действующих лиц «крымской весны» и был назначен постоянным представителем президента России в Крымском федеральном округе. Именно в 2014-м в Севастополь переезжает Олег Казурин, которого там назначают главой подконтрольного Кремлю департамента городского хозяйства. В январе происходит его карьерный взлет: на несколько дней он становится заместителем губернатора Севастополя, но потом его неожиданно переводят в Симферополь, где назначают крымским вице-премьером. Казурину поручают контроль над наиболее «лакомой» сферой – инфраструктурными проектами.

В июле 2016 года Владимир Путин ликвидирует Крымский федеральный округ. Главу КФО Белавенцева – бывшего шефа Казурина по ОАО «Славянка» – переводят из Симферополя в Пятигорск – руководить Северо-Кавказским округом.

По информации Следкома, через месяц после этого российские силовики выясняют, что Казурин вступил в коррупционную связь с одной из строительных компаний, наблюдают за ним полгода и задерживают.

Кому это выгодно

Сергей Аксенов заявил, что был в курсе коррупционных преступлений, якобы совершенных своим заместителем, и проинформировал об этом правоохранительные органы.

«Господин Казурин был уволен в конце прошлого года за невыполнение государственных задач, своих служебных обязанностей. При этом, в ноябре мной были обнаружены признаки совершения преступления по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Антикоррупционному комитету было поручено провести проверку ряда направлений деятельности господина Казурина. Большинство материалов еще в ноябре-декабре было передано в МВД, Следственный комитет, Федеральную службу безопасности России», – заявил Аксенов.

Какая именно фирма, по версии следствия, дала взятку экс-вице-премьеру – не разглашается. В некоторых крымских медиа появилась информация о том, что речь идет о компании «КРЭЧ-15», которая строила в Керчи дома для жителей Цементной слободки.

О том, что Казурину дали взятку представители этой фирмы, заявляет также глава организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук.

Владелец «КРЭЧ-15», крымский предприниматель Роман Лукичев также фигурирует в уголовном деле против другого бывшего крымского чиновника – экс-главы российской администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова. По версии следствия, феодосийский мэр дважды вымогал взятку у этого бизнесмена. В данном деле Роман Лукичев проходит как основной свидетель. Общественник Владимир Гарначук предполагает, что власти используют феодосийского предпринимателя, чтобы провоцировать «неугодных чиновников» на коррупционные преступления.

Крымский политолог, доцент ТНУ им. Вернадского Евгения Горюнова считает, что уголовное дело против Олега Казурина имеет политический подтекст.

Коррупцию в Крыму не критикует только ленивый, а задержание такой «крупной рыбы» помогает решить ряд проблем

​«Сложно сказать точно, что послужило действительной причиной отставки Казурина, но уголовное дело для крымской власти как нельзя кстати. Коррупцию в Крыму не критикует только ленивый, а задержание такой «крупной рыбы» помогает решить ряд проблем», – считает эксперт.

По словам Горюновой, выгода от задержания Казурина для российских властей Крыма очевидна: Аксенов якобы выявил коррупционера, отстранил его от должности, а теперь за него взялись правоохранительные органы.

«Это добавляет «плюсики» крымскому премьеру. Во-вторых, все просчеты крымской власти в процессе освоения ФЦП, которую курировал Казурин, теперь можно смело «повесить» на него», – считает эксперт.

Горюнова убеждена, что открытие дела против Казурина не обошлось без согласования с Москвой, и санкцию на его преследование давали именно там. Об этом, по мнению политолога, говорит хотя бы то, что задерживали зама Аксенова именно в российской столице.

Мнение самого Олега Казурина по поводу обвинений в его адрес пока отсутствует. Неизвестно также, отправят ли его под арест или оставят под подпиской о невыезде.

Сергей Аксенов уже успел заявить, что дело против его бывшего зама – не последнее, и проанонсировал новые аресты за коррупционные преступления.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове