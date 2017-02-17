В Крыму обсуждают задержание Олега Казурина. В правительстве республики он занимал должность вице-премьера и курировал сферы ЖКХ, транспорта и строительства. Должности Казурин лишился под конец прошлого года, а теперь его подозревают в получении взятки в размере 27 миллионов рублей.

Бывшего чиновника задержали в аэропорту Симферополя, когда он собирался вылететь в Москву.

Елена Елена

главное, так вежливо задерживали:здравствуйте, пройдемте господин. А за репост какой-нить ерунды в ВК вышибают дверь и мордой в пол. Ну понятно, тут уважаемый человек,столько денег украл, в кабинеты вхожий...мало ли чем закончиться. А вообще жутко просто\ от количества денег которые они [крадут]

Дмитрий Джигалов

Еще -1 в команде крымских попилителей.

Игорь Игорев

Растаскивают Крым стремительно. Словно боятся что не успеют. Что за все придется заплатить. А Крым вернуть.

Видимо хотят утащить как можно больше. А разграбленный Крым можно и отдавать – уже не нужен.

Игорь Игорев

все тайное становится явным) а он просто не поделился. Вон уже узнали имя того кто БУК на Украину с России вез. Рано или поздно всех поименно назовут. Все скотов и негодяев.

Крым обезлюдет тогда наверно) Как и Россия

Александр Юрьев

Ну вот еще один... И это уже не доставшиеся нам от Украины, а из Москвы. Ну не разборчив Сергей Валерьевич в кадрах... Настолько не разборчив, что сдается мне это не последний...

Кстати, Сергей Аксенов в задержании вице-премьера сыграл далеко не последнюю роль – он его фактически инициировал. Этому событию назначенный Москвой глава Крыма посвятил отдельный пост на своей странице в Facebook.

Мнения об истинных причинах задержания Казурина расходятся. Некоторые считают, что это многоходовочка Аксенова, другие связывают дело со скандалом в Феодосии, где местный застройщик строил жилье с многочисленными нарушениями. Есть и версия, согласно которой экс-чиновнику аукнулось распределение средств, поступающих в Крым из Москвы по федеральным целевым программам.

В том, что обещанные Аксеновым новые задержания чиновников произойдут, участники обсуждения не сомневаются.

Giga Kevanishvili

Рыба гниет с головы, уже все сгнило, а голову все держат, не выкидывают....

Есть мнение и о том, что волна задержаний в конце концов доберется до самого Аксенова.

Александр Горный

...Все это сильно бьет по имиджу Сергея Аксенова, что может привести к его отставке в ближайшее время. Об этом уже давно говорят, но запас прочности был довольно высок у Главы Республики. Единственный для него сейчас правильный выход это полная перезагрузка власти в Крыму…

Крыму требуется тотальная зачистка и если он её не возглавит, то его скоро точно уйдут. Как говорят крымчане, страна поменялась, а жулики в крымской власти остались те же, только должности сменили и активно продолжают грабить Крым и российский бюджет…

Без зачистки невозможно никакое дальнейшее развитие. Крымские органы исполнительной и законодательной власти не пользуются абсолютно никаким доверием. Чиновники и депутаты идут сюда решать и лоббировать свои вопросы, и интересы, а не развивать Республику. Под крыло Единой России в 2014году рвануло всё бывшее крымско-украинское жулье…. Люди видят это и от этого им становится обидно, ведь шли в Великую Россию, а во власти старое жулье.

Короче занавес. Ждем следующего акта трагикомедии, где мыувидим новые разоблачения, посадочки и громкие отставки в Крыму. Скоро третья годовщина Крымской весны, нужны подарки и сюрпризы.