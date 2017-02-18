«Ласточкино гнездо» – самый известный символ Крыма – могут закрыть для туристов на три года. Замку необходима реконструкция, а поэтому доступ посетителей в него сейчас строго ограничен. В здание запускают одновременно не больше трех посетителей, а на смотровую площадку перед ним – максимум десять человек. А во время сильного ветра замок вообще закрывают. Ведь фундамент визитной карточки Крыма дал трещину еще 4 года назад. Тогда ученые поулострова подготовили проект реконструкции. За которые даже успели рассчитаться из бюджета. После аннексии оказалось что подконтрольную Кремлю крымскую власть не устраивают эти наработки. И новые крымские чиновники нашли новых исполнителей. За 132 миллиона рублей. Однако реконструкция до сих пор не началась. Кто тепер хазяйничает в крымских замках и дворцах и дождутся ли крымские замки спасения – об это в новом выпуске программы «Крым.Реалии».