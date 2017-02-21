Севастополь vs Крым: где живется лучше?

Сразу же после аннексии Крыма Севастополь получил статус города федерального значения. Здесь отдельные от Крыма органы власти, свой бюджет и федеральные дотации.​ Крым.Реалии уже писали о том, на что живут крымские пенсионеры и сколько зарабатывают крымские учителя. Теперь расскажем о реалиях Севастополя.

Как живет город военных

Из-за базирования в Севастополе Черноморского флота его много лет называют городом военных, а местные жители утверждают, что живут лучше, чем крымчане на остальной части полуострова. Мы сравнили уровень жизни в Крыму и в Севастополе (за основу взяли показатели уровня пенсий, зарплат и стоимости продуктов – по данным Крымстата и Севастопольстата).

Основные показатели доходов жителей Севастополя и всего полуострова существенно не отличаются. По крайней мере, если судить об официальных данных. Например, средние зарплаты в обоих «субъектах» практически одинаковы: в Крыму – 25,8 тысячи рублей, а в Севастополе – 25,5 тысячи. А вот средняя пенсия у севастопольцев на 1-1,5 тысячи рублей выше общекрымского показателя. В Севастополе – 12-13 тысяч рублей, а в Крыму – 11,5 тысячи рублей.

Крымская колбаса и севастопольский хлеб

Однако многие продукты в Севастополе гораздо дешевле, чем в других регионах полуострова. Например, говядина (кроме бескостного мяса) в Крыму на 30 рублей дороже, чем в Севастополе, свинина – на 8 рублей, а мороженная рыба (кроме лососевых пород) – на 9 рублей.

Подсолнечное масло в регионах Крыма тоже дороже севастопольского на 9 рублей. А куриные яйца – на 5 рублей.

Вареная колбаса в Крыму на 149 рублей дороже, чем в Севастополе

Самая большая разница – в цене вареной колбасы. В Крыму она на 149 рублей дороже, чем в Севастополе.

В то же время, в городе «федерального значения» самый дорогой на полуострове сахар-песок – разница составляет почти 7 рублей. На столько же дороже хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (хлебобулочных изделий из муки высшего сорта в продуктовой сетке Севастопольстата вообще нет).

Овощи в Севастополе дороже общекрымских расценок на 4-5 рублей, а яблоки – почти на 9 рублей. Итого, разница в стоимости минимального перечня продуктов в Севастополе и Крыму составляет почти 450 рублей.

Стоимость алкоголя в Севастополе также превышает крымский показатель. К примеру, литр водки в крымских регионах можно купить за 701 рубль (328 гривен), а в Севастополе – не дешевле 750 рублей (351 гривна).

«Власти обоих субъектов полагают, что денег все равно мало»

Не менее интересны данные и о бюджетных тратах в Севастополе и Крыму. Директор региональной программы Независимого института социальных исследований Наталья Зубаревич утверждает, что расходы в этих регионах растут быстрее доходов.

У Севастополя дефицит бюджета – 16%. У Крыма – 13%

«Мы все знаем, на чем нельзя экономить – на соцзащите населения, потому что это электорат. И тут Крым ничем не отличается. Все российские регионы добавили 10%, ведь были выборы. Севастополь добавил 18%, Крым – 6%. А результат очень показательный. У Севастополя денег больше, в общем, не стало, а у Крыма – еще как. При этом власти обоих субъектов полагают, что денег все равно мало. Следствие – дефицит бюджета Севастополя в 16%. То есть именно на столько его расходы больше, чем доходы. У Крыма – 13%», – заявила она в эфире Радио Крым.Реалии.

По словам Зубаревич, такой уровень бюджетного дефицита, как в Крыму и Севастополе, отмечается лишь в трех-четырех регионах России.