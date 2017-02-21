Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко предложил свой план урегулирования ситуации в Украине. Он предусматривает отмену антироссийских санкций и сдачу Крыма в аренду России на 50 или даже 100 лет. Комментаторы в соцсетях рассказали, что думают об этом плане и выступили со встречными предложениями для депутата.

О «плане Артеменко» (так его прозвали в прессе) рассказала влиятельная американская газета New York Times. Как сообщает издание, этот пакет предложений украинский депутат Андрей Артеменко вместе с двумя юристами передал помощнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну за неделю до отставки последнего.

Участники обсуждения в соцсетях, однако, полагают, что у этого плана – совсем другие авторы, а Артеменко (в Раде он входил во фракцию Радикальной партии Ляшко) выступил лишь в роли курьера. Заодно вспомнили краткую биографию оскандалившегося депутата.

Сергей Лукин

Консерва как она есть.

Алексей Голобуцкий

О "плане Артеменко".

Конечно же, это не его план. Даже странно, что для очередной попытки актуализации тезиса "аренды" не нашли кого-либо с более приличной карьерной историей. Контакты с Манафортом – не повод для настолько неудачного выбора очередного спикера.

Очевидно, что спецоперация по продвижению темы "Если Крым не вернуть, то давайте хоть на что-то поменяем" не вчера началась и не завтра закончится. На международном уровне практически сразу обозначились в теме тот же Киссинджер. Со стороны Украины (да, до сих пор – хотя представлять Украину у них нет ни оснований, ни прав) с такими же "рациональными предложениями" выступали, в частности, Пинчук, Ахметов, Медведчук и их спикеры (та же Савченко). Это "путь наименьших усилий", и следует понимать, что он наиболее привлекателен для сторонних участников, не имеющих эмоциональной привязки к Украине. Обычное бизнес-решение, к тому же с имеющимися историческими прецедентами, вполне успешно завершившимися (тот же Гонконг)...

Marina Daniluk-Yarmolaeva

...Загальна чуйка -- не вийшло протягнути мирний план через Савченко, пробують через двохметрового лисіючого егоїста з купою білих плям в біографії.

Артеменко не є самостійною фігурою і не має потенціалу, щоб стати нею в майбутньому. Однак його контакти з Юлею, Наливайченком, групою Бойка-Льовочкіна та -- паралельні акції, що заполонили на тиждень центр Києва складають повну картинку, хто і що хоче.

Річниця розстрілів 18-20 лютого, відсутність суттєвих посадок організаторів та загальна втома населення від війни -- ідеальний час для гри на нервах і розкачки ситуації. Восени і навесні, так само як хронічні хвороби переходять в гостру стадію і нагадують про себе виразками, фурункулами, запаленнями і так далі.

Тим, хто на вулиці конче потрібні перевибори, задоволення власних амбіцій. Ну, і звісно, замирення будь-якою ціною, навіть якщо це капітуляція держави, депутатами якої вони є.

Так от, такі Артеменко -- грають роль лабораторних білих мишей в цій схемі. Як на гризунах тестують нові хвороби і вакцини, так зараз інфікований примиренськими ідеями з Росією радикал, пішов у маси народні розносити ідеї "як припиняти цю ганебну війну".

У часи втоми, розчарування і моментів, коли кожне чмо хоче своїх п'яти хвилин слави і долара по вісім -- легко піддатися на переконання здати в оренду Крим на 50 років, лишь бы не было войны…

Ірина Фріз

...Вважаю, що цeй "план" слід пeрeвірити нe тільки на відповідність Кримінальному Кодeксу (ст. щодо Державної зради, Посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, а також Зловживання владою або службовим становищем), алe й щодо відповідності тeзам і дирeктивам, які намагається просунути Крeмль. Мeні здається, що Артeмeнко нe просто провокатор, він пішак у комбінаціі, яку сьогодні хочуть рeалізувати спeцслужби РФ.

Не удивительно, что и сами предложения из «плана Артеменко» не нашли широкой поддержки у украинской интернет-общественности.

Айдер Муждабаев

Такой же торговец Украиной, как и Пинчук. Видно, как у них руки чешутся так или иначе продать страну, по частям, как барскую усадьбу с крепостными. Я бы их самих отдал России, например, в обмен на наших политзаключенных крымских татар. Жаль, что дерьмо на людей не меняют.

Олеся Яхно-Белковская

...Независимо от того, в какой формулировке и от кого звучат предложения Украине размениваться своими территориями (будь то предложения обменять Крым на Донбасс или сдать Крым в долгосрочную аренду, высказанное Артеменко), это недопустимо. А то, что идея, озвученная Артеменко, как пишет NYT, согласовывалась с Путиным, – вообще за гранью...

Руслан Благой

Хочу напомнить – иностранные отношения у нас ведет МИД, а повестку формирует президент. РПЛ сделала очень плохую услугу стране. Это у нас такая традиция – всему миру демонстрировать отсутствие единства в стране и бравировать этим.

Ну а план – чистая сдача страны (имхо)

Victor Tregubov

Не согласен. Думаю, должной трибуной для артикулиции таких концепций может быть лишь шконка в Лукьяновском СИЗО. Поближе к параше.

Участники обсуждения выступили с ответными предложениями для Андрея Артеменко. Некоторые из них звучат радикально.

Ленур Люманов

Есть план нормализации артеменко:

1. Отобрать у него все имущество, передать государству Украина.

2. Сдать это имущество на 50 или 100 лет в аренду.

3. После окончания срока аренды, провести опрос среди арендаторов имущества о его дальнейшей принадлежности.