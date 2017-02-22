В Крыму – очередные кадровые рокировки. Нынешний глава Совета министров Сергей Аксенов получил очередного заместителя из России. Также пополнился руководящий состав парламентского комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту. Крым.Реалии выясняли, кому депутаты раздали чиновничьи портфели.

Одного из своих заместителей подконтрольный России премьер Крыма Сергей Аксенов лишился в конце декабря прошлого года. Назначенец из России Олег Казурин уволился по собственному желанию после того, как Аксенов обвинил его в систематическом невыполнении своих поручений. А через полтора месяца после увольнения Казурина арестовали по подозрению в получении взятки.

Имя нового кандидата в вице-премьеры нынешнего правительства Крыма стало известно несколько дней назад. Эту должность занял российский бизнесмен Борис Зимин.

Из газового бизнеса – в крымский Совмин

Борис Зимин – москвич с двумя высшими образованиями (машиностроительное и юридическое). Последние десять лет он руководил ЗАО «Нортгаз» – это одно из крупнейших газодобывающих предприятий России, недропользователем газоконденсатных залежей Северо-Уренгойского газоконденсатного месторождения, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе. Фирмой владеют компании «Газпром» и «Новатэк».

В подконтрольном России крымском правительстве Борис Зимин будет курировать топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство. «Будем и дальше привлекать на работу в правительство новых людей, молодые лица. В первую очередь, конечно, ставку будем делать на крымчан, стараясь вовлечь их в этот процесс», – заявил Сергей Аксенов.

В свою очередь, глава подконтрольного России крымского парламента Владимир Константинов рассказал журналистам, что Борис Зимин якобы не слишком компетентен в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. «Он откровенно признался, что над жилищно-коммунальным хозяйством ему еще надо поработать», – цитируют журналисты слова Константинова.

«Фактически идет ослабление власти Аксенова»

В то, что Борис Зимин согласился оставить в России крупный газовый бизнес, чтобы получить опыт госслужбы в крымском правительстве, верят немногие. По мнению политолога Дмитрия Омельчука, роль нового вице-премьера заключается в ослаблении влияния крымской команды Сергея Аксенова.

«Все очень просто получается. Аксенов остается на месте, но вокруг него все больше и больше появляется московских людей, притом опытных управленцев. Тем самым местные кадры из окружения Аксенова отодвигаются на второй план. То есть фактически идет ослабление власти Аксенова», – заявил он Крым.Реалии.

Местные кадры Аксенова отодвигаются на второй план

По его словам, одной из задач Зимина и других московских кадров в крымской управленческой системе также может быть объективное информирование о состоянии дел в Крыму.

«Каждый новый человек извне в руководстве Крыма ничем не обязан Аксенову, а обязан людям в Москве, которые его назначили. И они гораздо более самостоятельны в принятии решений и информировании Москвы о реальном положении дел в Крыму», – поясняет политолог.

Борис Зимин стал девятым заместителем Аксенова и четвертым в обойме вице-премьеров, прибывших из соседней России. Кроме него российскими назначенцами в Крыму также являются Игорь Михайличенко, Павел Королев и Георгий Мурадов. Последний совмещает должность вице-премьера с постоянным представительством Крыма при президенте России.

«Штыки» Аксенова

Свое влияние Аксенов может проявить в подконтрольном России парламенте Крыма, отмечают местные эксперты и журналисты. Последнему в отличие от Совмина предоставлена возможность быть более автономными в принятии решений. Руководящие посты здесь раздают либо бывшим чиновникам из команды Партии регионов, либо людям из бизнеса. Своя квота есть и у подконтрольного России премьера Крыма, говорят эксперты на условиях анонимности.

В качестве примера такого влияния называют назначение его родственницы Евгении Добрыни главой парламентского комитета по имущественным и земельным отношениям.

22 февраля Аксенов негласная «команда Аксенова», по словам наших источников, укрепилась в парламенте еще одним «штыком». На должность заместителя комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту был назначен депутат Рэм Киселев, которого связывают с подконтрольным России премьером Крыма. Киселев известен на полуострове как бизнесмен, депутат и партийный деятель «Единой России».

Судя по биографии, он сразу же после школы организовал свой бизнес – сеть сервисных центров по ремонту и обслуживанию мобильных телефонов и портативной компьютерной техники. Спустя десятилетие он занялся фармацевтическим бизнесом, руководил на полуострове сетью аптек. Последним местом его работы значится симферопольское ООО «Регион», которое работает в сфере недвижимости.

После российской аннексии Крыма Рэм Киселев стал координировать идеологическое направление крымского отделения «Молодой гвардии Единой России» и возглавил ее организацию в Симферополе. В начале февраля прошлого года он стал депутатом крымского парламента от «Единой России».