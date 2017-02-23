«Мирный план» Януковича

Письмо экс-президента Украины Виктора Януковича, в котором он призвал мировых лидеров к проведению референдума по поводу статуса Донбасса, вызвало иронические ремарки со стороны западных политологов и журналистов.

«Вот и у Януковича нашелся мирный план, и он тоже отправил его Трампу», – отмечает шеф московской редакции издания The Wall Street Journal Джеймс Марсон.

Ранее американское Tne New York Times сообщило, что украинский народный депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко передал свой план урегулирования ситуации в Украине (план включал референдум о статусе Крыма – ред.) людям из окружения президента США Дональда Трампа. Сам факт общения Артеменко ряд критически настроенных по отношению к американскому президенту СМИ подали как очередное доказательство якобы сомнительных отношений команды Трампа с Россией.

«Янукович получил новую роль: кремлевского «посланца мира», – пишет в твиттере Марсель Ван Герпен, эксперт аналитического центра Cicero Foundation.

«О, смотрите! У Януковича тоже есть мирный план для Украины, и он отправил его Трампу», – пишет политический консультант Эван Оконнелл.

«Артеменко хочет референдума по Крыму, а вот Янукович призывает к референдуму по поводу Донбасса», – пишет Ян Бейтсон, журналист, работающий в Киеве для ряда западных изданий.

«До конца месяца мы получим где-то семь мирных планов с семью различными референдумами», – смеется Майкл Колборн, журналист CBC News.