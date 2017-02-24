Состояние дорог в Крыму остается в центре внимания интернет-общественности. На смену январским морозам, разбившим асфальтовое покрытие, пришла февральская слякоть. В результате получился микс из грязи и ям.

В социальных сетях можно встретить множество возмущенных постов крымчан о состоянии дорожного хозяйства.

RoksolanaToday&Крым

Симферополь настолько мерзко-грязным я город еще не видела. Разрыли-поковыряли, дождь и все, просто все покрыто слоем жидкого"дерьма" по крыши

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Утомленный Парадами‏

Съездил в Симферополь. Обама уходя зачем-то забрал весь асфальт

Игорь Игорев

а ведь при Украине такого не было

Крымом будет варварски разрушена вся Россия

После того как растаял снег, крымские дорожники начали ремонтировать асфальтовое покрытие. Но качество их работы вызывает много нареканий у крымчан.

Евпаторийцы, будьте осторожны! На улицы города выехали рукожопые ремонтники! И если раньше мы с вами ездили по ямам, то ... Опубликовано Екатериной Врублевской 25 января 2017 г.

Ольга Салло

Трасса Симферополь - Евпатория - одно минное поле. Засыпают чем-то, что в дождь опять выбивает.

Илья Большедворов

На грушевском перевале, вообще просто лопатами закидали асфальт, и не укатывали.

Штрафы и последствия за пропуск сроков сдачи дорог в эксплуатацию настолько космические, что легче покрыть как попало, главное в срок, а потом просто переделать

​Эмиль Курбединов

Ехал недавно с таксистом. Как-то вместе мы стали сетовать на дороги, а вернее то, во что они превратились. Не иначе как после бомбежки - отметил таксист! Потом он вспомнил, что не так давно вез чиновника имеющего отношение к дорогам Крыма! И вот этот чиновник, выдал версию, что называется, "для народа". Оказывается штрафы и последствия для всех (начиная от чиновников и заканчивая подрядчиком) за пропуск сроков сдачи дорог в эксплуатацию настолько космические, что легче покрыть как попало, главное в срок, а потом просто переделать. Это дешевле, чем со штрафами. Да еще сроки для усвоения бюджета существуют. Т.е. это такая себе нормальная рабочая схема ремонта дорог!..

Заир Смедля

Все гораздо проще, дорожники платят мзду чиновникам за предоставленный заказ, именуемую в народе откатом. После получения которого уже никто из них не предъявляет претензии, причем, чем круче заказ, тем жирнее чинуша!

Внук подпольщицы‏

Крым. Если у нас дороги будут делать, как делают и переделывать каждый год, то трындец экономике РФ! На этих дебилов никакой нефти не хватит!

Внук подпольщицы

Крым. Прочитал-в РФ испытали истребитель стреляющий лазером. Увидел-на пр.Острякова свежие ямы засыпали асфальтовой крошкой. Верю в ямы.

Назначенное Москвой руководство Крыма понимает, что такое положение дел негативно сказывается на имидже российской власти. Как всегда, оригинально высказался по этому поводу глава подконтрольного Кремлю Госсовета Владимир Константинов.



Александр Хара

По-моему, дороги лишь подтвердили репутацию дураков. Полная синергия!

Olga Chernyshova

Дороги в Крыму теперь расейского стандарта))) Дураки и дороги, все как заказывали)))

Николя Коля‏

Есть один пункт, по которому нас не обманули: дороги почти привели к российским стандартам. Без мата проехать не вышло

Внук подпольщицы‏

Крым. В компании кто-то поднял вопрос о качестве нового дорожного покрытия. Долго слух ласкали эпитеты, в адрес властей, рабочих и РФ в целом

КрымРукаЛицо‏

)))) а ведь (нью) дороги Симфа это был последний аргумент ватной родственницы, на мой вопрос назвать хоть 1 + от РФ в Крыму.. и он исчерпан