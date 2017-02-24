Соревнования «мирных планов» для Украины

Урегулирование ситуации на Донбассе должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями, заключенными в конце 2014 ‒ начале 2015 года. Они, среди прочего, предусматривают вывод всех иностранных формирований, военной техники с территории Украины и передачу Киеву полного контроля над российско-украинской границей на Донбассе. Эти соглашения в полной мере не выполнены, а ситуация на Донбассе, как и раньше, остается критической. Поэтому в течение последнего времени появился ряд альтернативных «мирных планов» для урегулирования ситуации в Украине.

План Килимника

Бывший сотрудник американского политтехнолога Пола Манафорта, которого называют «человеком» Манафорта в Киеве, Константин Килимник сообщил Радiо Свобода, что он разработал еще один план мирного урегулирования на Донбассе. Проект предусматривает возвращение в Украину бывшего президента Виктора Януковича, который мог бы возглавить Донбасс.

Как сказал Килимник, который является гражданином и Украины, и России, во время интервью в Киеве, по этому его так называемому «мариупольскому плану», «человек, такой как Янукович или еще кто-то, кто представляет Донбасс, и по меньшей мере не убивал людей, кто может остановить войну и поднять местную экономику, был бы вариантом».

При этом Килимник отметил, что Манафорт, бывший глава избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа и бывший советник Януковича, не причастен к созданию этого плана.

План Януковича

Бывший президент Виктор Янукович, который бежал из Украины и сейчас находится в России, 21 февраля в беседе с западными журналистами поделился предложениями, изложенными на 10 страницах, отправленных им президенту США Дональду Трампу, а также лидерам России, Германии, Франции и Польши.

Янукович предложил провести референдум о статусе Донбасса, если Киев не выполнит Минские соглашения. Виктор Янукович также предложил подключить к нормандскому формату «представителей протестующей стороны, представляющей народ Донбасса».

План Артеменко

Этот план вызвал скандал в Вашингтоне и Киеве.

19 февраля издание The New York Times сообщило, что член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривает проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

После этого лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о требовании к Андрею Артеменко сложить мандат из-за предложения по Крыму. Ляшко также отметил, что это «собственная позиция» депутата, она не соответствует позиции партии. Артеменко исключили из фракции партии Ляшко в Верховной Раде. В Кремле в ответ на заявления Артеменко объявили, что считают оккупированный Крым частью территории России, а дискуссии о будущем полуострова назвали неприемлемыми.

Артеменко отрицает, что передавал план чиновникам Трампа, и заявил, что подаст в суд на The New York Times за клевету.

План Таруты

Украинский олигарх Сергей Тарута, бывший глава Донецкой области, в конце января предложил свой план, который опирается на «три основы» ‒ возвращение легитимности, безопасности и доверия.

В плане предлагается рассматривать как легитимных представителей оккупированных территорий, которые были избраны на последних легитимных местных выборах в 2010 году. Согласно этому плану, миротворческий контингент ООН должен обеспечивать безопасность в этом регионе.

Этот план был практически проигнорирован в Украине, но Тарута продолжал его продвигать во время Мюнхенской конференции безопасности на прошлой неделе.

План Пинчука

В конце декабря прошлого года в американском издании The Wall Street Journal была опубликована статья, подписанная именем Виктора Пинчука, «Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией».

«Мы также должны ясно дать понять, что мы готовы принять постепенное сокращение санкций в отношении России по мере приближения к решению для свободной, единой, мирной и безопасной Украины», ‒ заявил Пинчук.

Среди уступок, на которые, по мнению Пинчука, должен согласиться Киев, олигарх назвал также отказ от идеи присоединения к НАТО и ЕС в близкой и среднесрочной перспективе. Также Украина, по мнению Пинчука, должна отказаться от идеи установления контроля над своей международно признанной территорией на Донбассе до проведения там местных выборов: автор признает, что в таком случае условий для честных выборов не будет, но предлагает не учитывать это.

При этом Пинчук не подал ни одного предложения уступок со стороны России, которая контролирует и поддерживает пророссийских боевиков на востоке Украины, а также оккупировала украинский полуостров Крым.

В ответ СБУ назначила экспертизу высказываний Пинчука. Проверяется, в частности, возможное посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание террористической группы или террористической организации и финансирование терроризма.

Позиция Киева

Президент Украины Петр Порошенко и представители киевской власти отвергают эти предложения и настаивают, что Минские соглашения являются единственным путем к миру в стране. Западные лидеры соглашаются с этим.