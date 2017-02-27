«Крымские провалы» Кремля

Специально для Крым.Реалии

Три года назад Кремль, запуская проект «Крымнаш», поставил перед собой ряд стратегических целей по ликвидации украинской государственности и выстраивания «особых отношений» с Западом. Захват украинской земли был продиктован сиюминутными интересами Владимира Путина и его ближайшего окружения. Миф о «сакральном» полуострове, «защите» русскоязычных, сказки о богатой и сытой жизни в России – были лишь пропагандистским прикрытием военной операции.

За три года после аннексии Крыма и начала «гибридной войны» против Украины Москва допустила несколько критических просчетов, которые загнали кремлевскую политику в тупик. Первый стратегический провал – попытка создания квазигосударства «Новороссии», от Донбасса до Одессы с выходом в Приднестровье. По сути речь шла о «сухопутном коридоре» в Крым. Как показали опубликованные переговоры путинского советника Сергея Глазьева, наступление российских войск планировалось маскировать под гражданские протесты. Весной-летом 2014 года, когда эйфория от «Крымнаша» была на пике, из риторики кремлевских политиков и пропагандистов исчезло слово «Украина». Его заменяли «хунтой», «киевскими властями» или «бандеровским режимом». Общественное мнение России и востока Украины готовили к тому, что крымский «референдум» – лишь начало ползучего распада страны.

Российские фашисты, именуемые у себя дома «национал-патриотами», до сих пор сокрушаются, что Москва так и не решилась на открытое вторжение в Украину

В тот период Владимир Путин часто повторял сомнительный тезис о том, что украинцы и россияне – «один народ». Российский президент имел в виду, что украинцы, по его мнению, не имеют права на собственную государственность. Геополитический крах Киева автоматически снимал бы вопросы по Крыму. Но украинские добровольцы, армия, силовики и гражданское общество помешали осуществлению кремлевских планов. Российские фашисты, именуемые у себя дома «национал-патриотами», до сих пор сокрушаются, что Москва так и не решилась на открытое вторжение в Украину и не заставила силой отказаться от аннексированного полуострова.

Следующее поражение Москва понесла на дипломатическом фронте. За три года она так и не добилась признания Крыма российской территорией. За этот провал отвечают кремлевские дипломаты и «профессиональные» сторонники Путина в ЕС. В начале аннексии часть европейских политиков была готова закрыть глаза на аннексированный полуостров. Но после начала масштабных боев на Донбассе, гибели рейса MH-17 и военных преступлений в Сирии, желающих открыто поддержать Владимира Путина стало гораздо меньше.

Признание крымского «референдума» в ЕС стало уделом маргиналов или откровенных клиентов Москвы

Признание крымского «референдума» в ЕС стало уделом маргиналов или откровенных клиентов Москвы. Теперь даже сторонники «Новороссии» (журналисты и политические эксперты) вынуждены признать, что Москве рано или поздно придется уйти из Крыма. Ведь «присоединение» территории провели топорно и без должного дипломатического прикрытия. Об этом речь идет на 40-й минуте видеозаписи российского политического шоу.

Третий провал – снятие (смягчение) санкций и выстраивание «особых отношений» с Вашингтоном и Брюсселем. Сначала российские власти уверяли россиян и жителей Крыма, что санкций не будет. Когда Запад ввел финансовые ограничения, Москва их назвала «смешными». На практике в Кремле начали судорожно разрабатывать «хитрые планы» по снятию санкций и заключению «большой сделки» с властями США. Последнее предполагало молчаливое согласие с аннексией (в Кремле поняли, что официального признания уже не будет) и возвращение Украины в сферу влияния Москвы. Большие надежды российские власти возлагали на президента Дональда Трампа, но он умерил московский пыл, предложив вернуть Крым обратно.

Большие надежды российские власти возлагали на президента Дональда Трампа, но он умерил московский пыл, предложив вернуть Крым обратно

Четвертый провал – крах проекта «крымской витрины». Перед «референдумом» крымчанам обещали рост благосостояния и массу российских «плюшек» из телевизора. Полуостров так и остался серой зоной, отрезанной от технологий и инвестиций. В Крым не зашли крупные российские банки, торговые сети, а единственный мобильный оператор работает через «фирму-прокладку». Пропагандисты рассказывают жителям России о больших зарплатах в Крыму, агитируя их перебраться на захваченную территорию. У крымчан такие сообщения вызывают смех или раздражение.

Громкие технологические проекты оказались неэффективными. На днях, например, «глава» Крыма Сергей Аксенов признал, что хваленый «энергомост» не может обеспечить полуостров электричеством в необходимом для развития объеме. Хотя еще весной прошлого года в «правительстве» отчитались о полной «энергетической независимости от Украины». Чиновники возлагают большие надежды на Керченский мост, но когда именно его построят, и столько он простоит, не известно. Даже самые активные сторонники «Крымнаша» понимают, что у Москвы и ее ставленников уже нет шансов превратить полуостров в цветущий край. В лучшем случае, российский бюджет позволит поддержать приемлемый уровень нищеты. Исключение составляют лишь военные, силовики и бюрократическая верхушка полуострова.

Что в итоге? За три года Кремль не решил ни одной задачи, касающейся критических проблем внутри Крыма и за его пределами. Полуостров повис мертвым грузом на федеральном бюджете. Москва действует по принципу «день постоять, да ночь продержаться». В администрации президента, судя по политическому контексту, пытаются удержать полуостров, пока Владимир Путин находится у руля. Вопрос избавления от крымского «чемодана» будет предложено решить уже следующей власти. Интересы самих крымчан и качество жизни на полуострове в расчет не принимаются.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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