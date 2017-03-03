Двадцать горняков, пострадавших в аварии на шахте «Степная» во Львовской области, находятся на лечении в 8-й городской больнице города. Один шахтер остался в Червоноградском госпитале. По оценкам врачей, состояние горняков стабильное, большинство – средней тяжести, трое находятся на грани тяжелого состояния. Жизни горняков ничего не угрожает. По словам пострадавших горняков, было две вспышки газа, одна за другой. Трагедия на шахте «Степная» произошла 2 марта около 13 часов. По предварительной информации, причиной аварии стал взрыв метана, искра вызвала пожар. На месте погибли 8 горняков, а 21 получил травмы. По факту гибели горняков прокуратура Львовской области возбудила уголовное дело по статье 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.