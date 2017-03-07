«Опасный дипломат» Кисляк

Посланник Путина – посол Российской Федерации в США Сергей Кисляк – фигурирует в центре скандала, который вынудил уйти в отставку одного из советников президента Дональда Трампа Майкла Флинна и поставил в затруднительное положение министра юстиции Джеффа Сешнса.

Об этом пишет Майкл Краули в статье под заголовком «Российский посол Сергей Кисляк – самый опасный дипломат в Вашингтоне», опубликованной на сайте издания Politico.

Когда в апреле прошлого года во время президентской предвыборной кампании Дональд Трамп произносил свою первую речь о внешней политике в одном из отелей Вашингтона, там присутствовал особый иностранный гость – Сергей Кисляк, посол России в США. Перед речью сладкоречивый российский посланник и другие иностранные послы прибыли на закулисную встречу, где также присутствовали Трамп и будущий министр юстиции Джефф Сешнс, сообщает один из организаторов мероприятия.

Во время выступления Трампа Кисляк сидел в одном из первых рядов и слушал, как Трамп критиковал внешнеполитический статус-кво Вашингтона и повторял свой спорный призыв к началу нового этапа в американо-российских отношениях. «Я считаю, что ослабление напряженности и улучшение отношений с Россией – только с позиции силы – возможны, абсолютно возможны, – сказал Трамп в бальном зале отеля Mayflower. – Некоторые говорят, что россияне не будут благоразумными. Я намерен узнать, действительно ли это так».

Кисляк остается не слишком публичной фигурой: он, в основном, сторонится телевизионных выступлений, редко говорит с американскими журналистами и не пишет в Twitter

После речи Кисляк, высокий и грузный, быстро направился к двери – остановившись только для того, чтобы осторожно ответить на вопрос Politico. Трамп «выразил некоторые интригующие рассуждения, но мы должны понять, что будет подразумеваться под этим на стадии реализации», – сказал он. Это характерное поведение для 66-летнего Кисляка, карьерного дипломата, свободно владеющего английским языком и являющегося человеком Москвы в Вашингтоне с 2008 года. Кисляк остается не слишком публичной фигурой: он, в основном, сторонится телевизионных выступлений, редко говорит с американскими журналистами и не пишет в Twitter.

Но сейчас ему не избежать внимания. Кисляк стал опасным дипломатом для Вашингтона: один высокопоставленный чиновник Трампа уже ушел в отставку, а другой оказался в затруднительном положении из-за разговора с российским послом, пишет Майкл Краули.

Первый советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в прошлом месяце, после того, как он предоставил неточную информацию чиновникам Белого дома – в том числе вице-президенту Майку Пенсу – и ФБР о своих контактах с Кисляком в декабре. В четверг Сешнс самоустранился от расследования российских хакерских атак и иного вмешательства в президентские выборы 2016 года в пользу Трампа после обвинений в том, что он не сообщил о встрече с российским послом в июле и сентябре прошлого года, когда был советником предвыборной кампании Трампа.

Неясно, говорили ли Сешнс или Трамп с Кисляком во время речи Трампа о внешней политике в апреле, которую организовывал Центр национальных интересов. Тогда издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп «тепло» поздравил российского посла. На своей пресс-конференции в четверг Сешнс объявил о своем отводе от расследований Министерства юстиции о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года и сказал, что не может вспомнить о каких-то других встречах с Кисляком, кроме двух, которые признал.

Помощник Сешнс сообщил Politico, что штатный сотрудник, который сопровождал сенатора в тот день, вспомнил о «разговоре с несколькими конкретными послами и другими людьми в зале», но Кисляка среди них не было. Помощник сказал, что сотрудник «не считает, что он встречался с Сешнсом тогда», но он также признал возможность того, что сотрудник просто не видел, что они общались.

Белый дом отказался комментировать сообщения о контактах Трампа с Кисляком в отеле Mayflower. Но Белый дом подтвердил данные о том, что Кисляк провел встречу, о которой не было известно ранее, с Флинном и зятем Трампа, Джаредом Кушнером, в Trump Tower в декабре.

Люди, которые знают Кисляка, описывают его как умного человека и настойчивого поклонника политики Кремля

Люди, которые знают Кисляка, описывают его как умного человека и настойчивого поклонника политики Кремля. Подобными словами Сешнс высказался о Кисляке, когда вспоминал о встрече с ним в сентябре в своем кабинете в Сенате. «Я думал, что он советского типа посол», – сказал Сешнс на пресс-конференции, когда объявил о самоустранении. Министерство юстиции не ответило на просьбу о комментарии относительно контактов Сешнса с Кисляком на западе в апреле.

Обменялись несколькими словами, сказал Сешнс, «каким образом возникла тема Украины». Он добавил, что разговор стал очень «взрывоопасным» после того, как Кисляк, казалось, пытался возложить ответственность за конфликт на Украину. Сешнс сказал, что, по мнению Кисляка, «Россия не сделала ничего плохого... все остальные не правы».

Администрация Обамы и правительства стран Западной Европы, в основном, считают Россию агрессором в Украине.

По мнению некоторых американских чиновников, Кисляк не просто упорный защитник внешней политики России. Во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «фальшивыми новостями» сообщение CNN, которое цитировало анонимных официальных лиц США, утверждавших что Кисляк является офицером разведки, который набирает шпионов и управляет ими.

Посланник пользуется большим доверием, и его регулярно вызывают в Москву для встреч

Эксперт аналитического центра, который регулярно общается с Кисляком, ставит под сомнение такие заявления, но говорит, что посланник пользуется большим доверием, и его регулярно вызывают в Москву для встреч. «Не было никаких признаков того», что Кисляк – шпион, сказал Мэтью Рожански, директор Института Кеннана в Центре Вудро Вильсона (Вашингтон). Возможно, что теперь чиновники США считают любого российского представителя в США разведчиком, добавил он.

Инженер по образованию, Кисляк приехал в США в начале 1980-х на работу в советской миссии в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а затем в посольстве России в Вашингтоне. Он вернулся в Москву на службу в Министерстве иностранных дел по вопросам научного сотрудничества и контроля над вооружениями. После пребывания в должности посла России в Бельгии и в НАТО, Кисляк был назначен послом в Вашингтоне тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым, заняв эту должность в июле 2008 года.

Мы переживаем самый худший момент в наших отношениях после окончания «холодной войны». Вы снова ввели политику сдерживания России... Вы пытались сдерживать Россию с помощью экономического давления и санкций

Он прибыл в американскую столицу, когда в отношениях России и США был тяжелый период, незадолго до того, как вторжение России в соседнюю Грузию привело к резкому росту напряженности в отношениях с Вашингтоном. Но ситуация сейчас еще хуже, сказал Кисляк аудитории в Stanford Business School в ноябре. «Мы переживаем самый худший момент в наших отношениях после окончания «холодной войны». Вы снова ввели политику сдерживания России... Вы пытались сдерживать Россию с помощью экономического давления и санкций», – отметил посол России.

Сергей Кисляк добавил, что США начали, по его словам, «масштабную пропагандистскую кампанию против России».

Но Кисляк также не исключил возможности улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. «Во время «холодной войны» между нами были непримиримые идеологические разногласия», – сказал он, добавив, что теперь ситуация иная.

Краули указывает на то, что в поисках оттепели Кисляк часто отправляется в поездки для продвижения дел своей страны за пределами Вашингтона. Он регулярно организовывает и посещает культурные мероприятия, на которых он призывает к более глубокому пониманию российской культуры в США.

В похожем на крепость посольстве России в Вашингтоне, Кисляк также проводит вечеринки для коллег-дипломатов, российских специалистов и других жителей Вашингтона с личными или деловыми связями с Россией. (Несмотря на элегантность этих мероприятий, они также разоблачают экономический спад в России: на одном недавнем мероприятии, бармены подавали водку Kirkland – бренд, который продается в розничной сети Costco.)

Посольство России не ответило на просьбу о комментарии.

Когда он не занят установлением контактов, как правило, Кисляк продвигает жесткую линию Кремля по вопросам политики США. «Он может быть очень обаятельным, и также очень жестким», – сказал Рожански.

Однако, через два дня после избрания Трампа, Кисляк надеялся на более доброжелательный диалог со своими коллегами в Вашингтоне.

«Я до сих пор считаю, что не только вашей, но и нашей стране хватит мудрости, сосредоточиться на том, что нас объединяет», – сказал Кисляк в ноябре. «Потому что мы можем сотрудничать».

Неясно, придерживается ли Кисляк такого же мнения теперь, когда он находится в центре крупнейшей российской интриги со времен «холодной войны», пишет Майкл Краули на сайте издания Politico.