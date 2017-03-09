В Киеве 9 марта начался суд над вторым фигурантом «дела крымских дизертиров» Александром Барановым. Он и его сослуживец Максим Одинцов 20 ноября были задержаны оперативниками СБУ на админгранице с Крымом и обвинены в госизмене и дезертирстве. Оба крымчанина до 2014 года служили в украинской армии в Сакском районе, а потом перешли в российские вооруженные силы. Корреспондент Крым.Реалии проследил за тем, как у Александра Баранова проходило первое судебное заседание.

– Хотел в вышиванке приехать, сегодня же день рождения Шевченко. Но коллеги отговорили, – говорит адвокат Роман Евценко прокурору, сидя за скамьей для подсудимых в зале Подольского районного суда Киева.

Представитель Николаевского гарнизона военной прокуратуры Украины Дмитрий Байдуков молча выслушивает своего собеседника и, так ничего и не ответив, принимается вычитывать что-то в Уголовно-процессуальном кодексе. Он одет в военную форму с шевронами ВСУ.

За спиной у адвоката – аквариум для подсудимых, в котором ждет начала заседания Александр Баранов – худощавый мужчина среднего роста с зияющей залысиной. На нем легкая весенняя куртка, из под которой виднеется тельняшка.

Когда-то Баранов жил в поселке Новофедоровка Сакского района, где проходил службу в расположенной там воинской части Вооруженных сил Украины. В марте 2014 году ее захватила российская армия и создала там базу собственных войск. Баранову предложили пойти туда служить, присягнув России, что он в итоге и сделал.

20 ноября 2016 года его вместе с сослуживцем Максимом Одинцовым задержали в так называемой буферной зоне на административной границе с Крымом. Служба безопасности Украины заявляет, что для их поимки они провернули целую спецоперацию.

По информации СБУ, Баранов и Одинцов попали в их поле зрения, когда обратились в один из вузов Украины с намерением купить диплом. Тогда под видом курьера, готового передать им документ о получении высшего образования, с ними на связь вышел агент украинских спецслужб. Он назначил им встречу на админгранице неподалеку от пропускного пункта Чонгар, где Баранова и Одинцова и схватили оперативники СБУ. На материке им объявили подозрение в дезертирстве и государственной измене и отправили под арест.

Спор о гражданстве

Все встают: в зале появляется судебная коллегия во главе с председательствующей Еленой Павленко. Она выясняет явку сторон и начинает опрос подсудимого.

– Обвиняемый, назовите себя.

– Баранов Александр Вячеславович, – тихо говорит он, комкая слова.

– Как? – переспрашивает судья.

– Баранов Александр Вячеславович, – чуть более внятно повторяет подсудимый.

– Число, месяц, год рождения.

– Одиннадцатое, ноль восьмое, восемьдесят третье, – отвечает Баранов.

– Угу, – протягивает судья.

– Где вы родились?

– Город Канев.

– Область какая-то, да? – пытается добиться более развернутого ответа глава коллегии.

– Черкасская.

– Вы украинец? – продолжает опрос судья Павленко.

– По национальности – русский.

– Гражданин Украины? – уточняет судья.

– Российской Федерации.

– Вы гражданин Российской Федерации? – удивленно переспрашивает судья.

– Да, – спокойно отвечает подсудимый.

– Прокурор, – передает слово председательствующая Павленко.

Баранов усаживается на свою скамью в «аквариуме».

– На момент совершения преступления данное лицо было гражданином Украины, – говорит прокурор Байдуков.

– Угу. А чего вы сели?! Вставайте, давайте ответы суду, – строго заявляет судья Павленко.

– Ааа, – произносит Баранов и покорно поднимается с места.

– Тааак, указано, что ваш паспорт гражданина Украины, – отмечает судья и зачитывает серию документа.

– Я, честно говоря, не помню, – говорит Баранов, думая, что судья спрашивает, правильно ли указан номер.

– Нет. Указано, что вы являетесь гражданином Украины, в соответствии с паспортом гражданина Украины, и указаны серия и номер, – настаивает Елена Павленко.

– Я понимаю, но...

– То есть вы гражданин Украины, согласно документам, – говорит судья.

Баранов молчит, в зале повисает неловкая тишина.

– Или у вас есть другой документ, который подтверждает ваше другое гражданство? Сейчас есть другой документ?

Подсудимый продолжает молчать и ему на помощь приходит адвокат.

– Ваша честь, в материалах дела есть паспорт гражданина Российской Федерации, и об этом указано в реестре, который приобщен к обвинительному акту, – говорит он.

– Когда у нас будут материалы дела, мы сможем в этом убедиться. Сейчас мы выясняем только то, что указано в обвинительном акте, – возражает судья недовольным тоном.

Опрос Баранова продолжается. Он сообщает суду, что он неженат и не имеет детей.

– Место работы, должность.

– Эээ, на какой момент? – уточняет подсудимый.

– На сегодняшний.

– На сегодняшний. Не знаю... – бубнит Баранов.

– Имеете работу, должность? – переспрашивает судья, повышая тон.

– На момент задержания я служил в вооруженных силах Российской Федерации.

Этот ответ тоже вызывает недоумение у судьи.

– Указано, что вы проходили службу в вооруженных силах Украины Сакского УМВК АР Крым, – цитирует с документ Елена Павленко. – Правильно или нет? Воинская часть А1100.

– Да, Сакский УМВК – это военком. Там я был призван в 2001 году, а в А1100 – там я проходил службу, – спокойным тоном поясняет Баранов.

– Ну, так это вооруженные силы Украины, правильно?

Баранов опускает глаза и молчит.

– Или неправильно?

Подсудимый не находит, что ответить.

«Я заявляю отвод судье»

Судья Павленко напоминает, что это заседание – подготовительное, и сейчас необходимо решить, можно ли переходить к рассмотрению дела по существу. Адвокат Роман Евценко заявляет, что у него есть ряд ходатайств. Он просит суд объединить дела Александра Баранова и его сослуживца Максима Одинцова в одно производство.

– И Одинцов, и Баранов обвиняются в одном и том же уголовном преступлении, они действовали вместе, были задержаны вместе. Сначала было открыто уголовное производство, а потом разделено на два. Свидетели одни и те же, все обстоятельства – одинаковые, – обосновывает свою позицию адвокат Евценко и передает коллегии распечатанные ходатайства.

Судьи ничего не говорят и смотрят на адвоката. Он, в свою очередь, молча ждет реакции на поданный документ. Через полминуты тишину прерывает председательствующая Павленко.

– Все ходатайства сразу заявляются, потом суд идет в совещательную комнату и рассматривает все ваши ходатайство, – робким тоном говорит она.

Адвокат Евценко с недовольным лицом встает с места.

– Ваша честь, такое рассмотрение ходатайств противоречит нормам процессуального законодательства. Каждое ходатайство должно быть решено отдельно! – заводится он и переходит на повышенный тон.

Члены коллегии начинают спорить с адвокатом по поводу порядка рассмотрения ходатайств. В итоге судьи соглашаются рассмотреть каждое заявление Евценко отдельно, но отказываются принимать решения по ним в совещательной комнате.

Коллегия еще раз уточняет у адвоката, зачем нужно объединять дела Баранова и Одинцова в одно, и спрашивает мнение по этому поводу у прокурора. Тот говорит, что, по его мнению, делать из двух производств одно – нецелесообразно.

– Преступления совершались Барановым и Одинцовым имеют разный состав и разную субъективную сторону. Кроме того, свидетели также разные, у них повторяется только один свидетель, потому что это одно из должностных лиц в воинской части. Поэтому во время досудебного расследования не было оснований, чтобы объединять два производства, – поясняет свою позицию обвинитель.

Посовещавшись на месте, судьи отказывают адвокату в удовлетворении ходатайства. Глава коллегии Елена Павленко заявляет, что УПК не предусматривает возможности объединять два дела в подобных ситуациях.

Адвокат Евценко подает жалобу на действия прокуроров, которые отказались выдать ему заверенные копии материалов дела.

– Ну, жалоба на бездействие прокурора уж точно в совещательной комнате рассматривается, – как будто между прочим бросает адвокат, передавая документ коллегии.

У судей это вызывает возмущение, и они снова переходят на повышенный тон.

– Где это вы видели? Все время вы нас загоняете в совещательную комнату, – жалуется судья Юрий Зубец.

Председательствующая Павленко также возражает против требования уйти в совещательную комнату и вовсе отказывается рассматривать жалобу.

– Мы приобщаем вашу жалобу к материалам дела как информативную. Мы слушаем дальше ваши ходатайства, – заявляет судья.

Адвокат настаивает на рассмотрении жалобы, но после нескольких минут оживленных споров глава коллегии остается непоколебимой. Романа Евценко переполняет возмущение.

– Ваша честь, в связи с тем, что суд предвзято относится к стороне защиты, не рассматривает заявленные ходатайства, не рассматривает заявленные жалобы, это дает основание сомневаться в непредвзятости суда. Поэтому я заявляю отвод председательствующей судье Павленко! – заявляет адвокат.

– Пожалуйста, в письменном виде, – спокойно парирует Павленко.

Все время разбирательств между адвокатом и судьями Александр Баранов сидит с отрешенным видом и никак не меняется в лице – как будто сейчас судят не его.

«Вы своего защитника не поддерживаете?!»

Во время технического перерыва адвокат написал заявление об отводе главы коллегии. И сейчас судья Павленко спрашивает, что по поводу ее отвода думает прокурор Байдуков.

– Я считаю, что не нужно отводить суд, потому что это противоречит действующему законодательству, – заявляет он.

– Обвиняемый, – обращается к Баранову глава коллегии.

– Я не так глубоко знаю Уголовный кодекс, чтобы судить... Я не знаю...

– Имеется в виду, поддерживаете ли вы заявление, – шепотом подсказывает адвокат.

– А... Да, поддерживаю, – отвечает Баранов.

Коллегия удаляется в совещательную комнату. Через 20 минут судьи возвращаются, и Елена Павленко зачитывает вердикт – в ее отводе отказать.

– Поскольку у коллегии суда назначены другие судебные заседания, мы вынуждены огласить перерыв в судебном заседании. Однако поскольку у обвиняемого Баранова 17 марта заканчивается срок содержания под стражей, коллегия судей спрашивает участников о целесообразности продления данной меры пресечения, – говорит Елена Павленко.

Прокурор Байдуков заявляет, что Одинцова надо оставить в СИЗО, поскольку иначе он может скрыться от следствия. Адвокат протестует, заявляя, что для продления меры пресечения заблаговременно не было подано ходатайство, как того требует законодательство. Он приводит свои аргументы, но в какой-то момент замечает, что судьи его не слушают и переговариваются между собой.

Защитник Роман Евценко делает глубокий вдох и заявляет о новом отводе.

– Я заявляю отвод всей коллегии судей на том основании, что судьи занимались своими делами и не слушали мои возражения, – говорит он возмущенно.

Судьи предлагают рассмотреть их отвод после решения вопроса о продлении меры пресечения Баранову. После дискуссии по этому поводу между коллегия соглашается с аргументами адвоката и предлагает рассмотреть продление ареста в другой день – когда прокурор подаст соответствующее ходатайство в срок.

Приняв это решение судья Павленко возвращается к вопросу об отводе ее коллег.

– Мнение участников по поводу заявленного отвода, прокурор? – говорит она.

– Обвиняемый? – обращается глава коллегии к Баранову.

– Возражаю, – еле слышно говорит подсудимый.

– Возражаете? Против отвода? – удивляется судья Павленко.

– Возражаю против отвода всей коллегии судей! – громко подтверждает Баранов.

– То есть вы против, чтобы нас отвели?! Вы своего защитника не поддерживаете?! – присоединяется к разговору другой член коллегии Юрий Зубец.

– Нет, в данном вопросе – нет, – смущенно отвечает Баранов.

Судьи переговариваясь и смеясь выходят из зала.

– Ничего, что я так сказал? – спрашивает Баранов у адвоката.

– Нет, ничего страшного.

Через 20 минут судьи возвращаются. Судья Павленко постановляет отказать в отводе и объявляет перерыв.

Следующее заседание состоится 13 марта. Ожидается, что на нем будут решать, продлевать ли Александру Баранову арест.