В Крыму вынесли приговор члену формирования «Аскер» Сеит-Ибраиму Зайтуллаеву. Российские пограничники задержали его в середине февраля на административной границе с Крымом, после чего отправили в СИЗО. Прокремлевские СМИ тогда объявили о поимке очередного «украинского диверсанта». Однако суд Армянска признал его виновным лишь в «незаконном пересечении границы» и, назначив штраф, отпустил на свободу.

Армянский городской суд, подконтрольный России, вынес приговор Сеит-Ибраиму Зайтуллаеву 9 марта. Об этом свидетельствует запись на сайте суда. Текст приговора там пока что не выложили.

«9 марта 2017 года в «Армянском городском суде» состоялось рассмотрение дела Сеит-Ибраима Зайтуллаева, которого российские спецслужбы обвинили в попытке «пересечь границу с Крымом со стороны Херсонской области в обход пункта пропуска». Судья Татьяна Феденеева признала крымчанина виновным по ч.1 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации) и оштрафовала его на 5 тысяч рублей», – сообщила Крымская правозащитная группа.

По информации правозащитников, Зайтуллаева освободили из-под стражи в зале суда, так как судья не не продлила ранее избранную для него меру пресечения.

Главный рэппер «Аскера»

19-летнего Сеит-Ибраима задержали в ночь с 9 на 10 февраля. Кадры задержания показал телеканал «Россия-24». В сюжете диктор назвал задержанного «нарушителем российской границы» и «украинским диверсантом». Российские журналисты заявили, что попасть на полуостров через официальные пункты пропуска он не мог, поскольку после вступления в «Аскер» у него якобы отобрали документы.

Сам Зайтуллаев в сюжете «России-24» говорит, что инструкторы обучали его и других участников «Аскера» совершать террористические акты. Также он сказал, что на админгранице с Крымом якобы занимаются вербовкой члены организации «Хизб ут-Тахрир», которые предлагали «аскеровцам» стать шахидами и взорвать российский пункт пропуска.

Он не занимался теми вещами, которые связаны с боевой частью. Он рэппер, он музыку писал

После задержания Зайтуллаева глава формирования «Аскер» Ленур Ислямов заявил корреспонденту Крым.Реалии, что Сеит-Ибраим действительно состоял в его формировании. Но он опроверг заявления юного «аскеровца» о подготовке терактов. Ислямов утверждает, что Зайтуллаев из-за проблем со здоровьем вообще не участвовал ни в какой боевой подготовке.

«Он не занимался теми вещами, которые связаны с боевой частью. Он больше музыкальной частью занимался. Он рэппер, он музыку писал. Знаете, как нужно, чтобы творческие люди определенным образом поднимали настроения ребятам, которые каждый день несут службу здесь на границе», – сказал руководитель «Аскера».

Родители Зайтуллаева, которые живут в Джанкое, рассказывали корреспонденту Крым.Реалии, что после окончания школы в Крыму Сеит-Ибраим поехал на материковую Украину на заработки. Так он оказался на административной границе с Крымом, где базируются добровольцы, желающие создать крымскотатарский батальон.

По каким причинам Сеит-Ибраим решил вернуться в Крым, минуя официальные пункты пропуска, пока не понятно. Ленур Ислямов объяснял это тем, что Зайтуллаев сильно скучал по дому и решил вернуться к родителям.

«ФСБ отработали по полной»

После задержания «аскеровца» отправили в СИЗО. Правозащитники утверждают, что решение об аресте Зайтуллаева принимали с нарушениями

Во время судебного заседания судья запрещала адвокату общаться с подзащитным

«При избрании меры пресечения «судья» нарушила нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ и избрала меру в виде содержания под стражей, не имея на то законных оснований. Судья Рубе сослалась на наличие неких оперативных данных о якобы причастности крымчанина к противозаконной деятельности, но конкретных фактов не указала. Во время судебного заседания судья нарушила и право на защиту, так как запрещала адвокату общаться со своим подзащитным», – заявила Крымская правозащитная группа.

Глава подконтрольного России Госкомитета Крыма по делам национальностей Заур Смирнов заявил, что Сеит-Ибраим Зайтуллаев появился на полуострове, что «вербовать в отряды Ислямова дополнительно молодежь, в первую очередь, из числа крымских татар». Но обвинения в диверсионной деятельности Зайтуллаеву так и не выдвинули.

Родственники Зайтуллаева отказались давать какие-либо комментарии по поводу его освобождения.

«Я могу подтвердить, что его уже освободили, но на другие вопросы отвечать не буду», – сказала корреспонденту Крым.Реалии по телефону мать Сеит-Ибраима, Лилия Зайтуллаева, после чего бросила трубку.

Сеит-Ибраима защищал адвокат по назначению Тарас Омельченко. Он тоже отказался комментировать освобождение своего клиента, ссылаясь на то, что не общается с журналистами по телефону. Сам Зайтуллаев в переписке с корреспондентом Крым.Реалии в социальных сетях также отказался отвечать на вопросы.

ФСБ его сейчас отработали по полной, заставили подписать, что мы – ИГИЛ, Шамиль Басаев, кто угодно

Лидер «Аскера» Ленур Ислямов считает, что Сеит-Ибраима отпустили в замен на показания против крымскотатарских добровольцев, базирующихся на админгранице.

«ФСБ его сейчас отработали по полной, его там заставили подписать, что мы – ИГИЛ, Шамиль Басаев, кто угодно. Он подписал все бумаги, которые возможны. Сейчас его используют, как и предыдущих ребят, которых заманили в Крым, в своих пропагандистских целях», – сказал Ленур Ислямов.

Как сообщалось, Зайтуллаев – это не первый «аскеровец», о поимке которого заявляли пророссийские медиа. В июле 2016 года НТВ выпустил сюжет о задержании участника «группировки Ислямова» по имени Эрнест Аблязимов. В интервью телеканалу он заявлял, что ему якобы приказывали совершить теракт в Керченском проливе. Ленур Ислямов тогда опроверг информацию о подготовке террористического акта и заявил, что содержание сюжета НТВ является лживым.