На фоне продолжающегося расследования вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах одна за другой появляются публикации, иллюстрирующие вмешательство Москвы в дела других суверенных государств, прежде всего, в Европе. Так, еще летом 2016 года немецкая газета Die Zeit отмечала, что Москва пытается повлиять на исход парламентских выборов в Германии.

«Весна 2017 года: в Германии разворачивается кампания по выборам в Бундестаг, в ее ход вмешивается президент России Владимир Путин. На фоне конфликта между ХДС и СДПГ по поводу правильной политики в отношении России Кремль инициирует проведение германо-российского «форума мира», на котором утверждается, что возможный новый президент США Хиллари Клинтон и канцлер Германии Ангела Меркель хотят подтолкнуть Европу к войне с Россией. На форуме звучат требования положить конец мировому доминированию США, к которому присоединяются АдГ, «левые» и часть СДПГ», – моделировал ситуацию автор материала в Die Zeit.

В прошлом месяце в издании The Insider было опубликовано журналистское расследование на тему того, имеется ли у Путина компромат на лидера Венгрии Виктора Орбана, а буквально в начале этой недели в данном же издании появился большой аналитический материал о способах, которыми Москва пытается установить контроль над Восточной Европой.

Тем временем может показаться, что дела у «агентов Кремля» на данный момент складываются не лучшим образом. Так, в январе 2017 года прокуратура Франции возбудила новое уголовное дело против крайне правой партии «Национальный фронт», лидера которой Марин Ле Пен многократно обвиняли в тесных связях с Владимиром Путиным, она открыто высказывалась в его поддержку. Как сообщает France-Presse, дело заведено по статье «мошенничество» и касается незаконного использования средств Европарламента.

Другого кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, также выступавшего за «новое экономическое партнерство с Россией», периодически вызывают на допросы в рамках следствия о возможных финансовых махинациях его супруги.

Несмотря на непрекращающиеся расследования и разоблачения, украинские военные эксперты считают, что Европа на данный момент не способна эффективно защититься от российской угрозы.

«Сейчас Европа выглядит совершенно беспомощной перед угрозой со стороны России», – высказал свое мнение в интервью Крым.Реалии заместитель директора украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь.

Запад до сих пор не выработал адекватных средств противодействия «гибридной войне» Москвы

Эксперты ЦИАКР на протяжении уже многих лет поддерживают контакты с европейскими партнерами в части национальной и международной безопасности, и приходят к выводу, что Запад до сих пор не выработал адекватных средств противодействия «гибридной войне» Москвы.

Финансирование предвыборных кампаний политиков партий, подготовка военизированных группировок и ставка на криминалитет делает российское влияние серьезной угрозой для западных демократий

«Кремль расширяет свое влияние фактически во всех странах ЕС, используя различные методы, которые не ограничиваются только пропагандой, ложью и манипуляциями. Финансирование предвыборных кампаний политиков и целых партий, подготовка военизированных группировок и ставка на криминалитет делает российское влияние серьезной угрозой для западных демократий. При этом России не важно, какую идеологию исповедует та или иная партия или радикальная группа. Главное, чтобы в результате их усиления нарастали внутренние противоречия в европейских странах и в Европейском союзе», – поясняет украинский аналитик.

Михаил Самусь подчеркивает: главной задачей Кремля является развал ЕС, НАТО и провоцирование все новых конфликтов в Европе.

«Ослабление Запада открывает новые возможности для Москвы заявить о себе как о сверхдержаве, которая может решать судьбы других народов. Заметьте, что все новые заявления российских СМИ касаются необходимости переформатирования мирового порядка на основе «концерта наций»: России, США и Китая. ЕС в этом «концерте» даже не присутствует», – отмечает Самусь.

По его словам, европейские нации не демонстрируют понимание ситуации.

Цель России – одна: находить слабые места, уязвимости в любой сфере жизнедеятельности нации и государства и бить именно в эти слабые места

«Хотя сейчас вопросы «гибридной войны» России, на первый взгляд, становятся популярной темой при обсуждении вопросов обороны и безопасности в странах ЕС, на самом деле, европейцы так и не поняли сути этой самой «гибридной войны». Они пытаются найти какие-то стандартные алгоритмы, схемы, по которым действует Россия, и за пример берут Украину. В то же время «гибридность» подхода России заключается не в том, какие инструменты используются, а с какой целью. А цель – одна: находить слабые места, уязвимости в любой сфере жизнедеятельности нации и государства и бить именно в эти слабые места», – поясняет Михаил Самусь.

Например, по его словам, в Польше – это разжигание антиукраинских настроений на основе исторических событий, а в Словакии – панславянская идеология, которая резонирует с идеями евразийства.

«Еще где-то используются антимигрантские настроения. Главное, что на этой основе формируется конфликтогенная обстановка и создается мобилизационный резерв для различных действий: от провокаций и массовых беспорядков до захвата административных зданий и объектов критической инфраструктуры. В целом, это очень схоже на то, чем занимались российские спецслужбы в Украине до начала агрессии в 2014 году. Украинцы тогда тоже не верили, что Россия может начать убивать тысячи людей ради своих геополитических амбиций. К сожалению, Европа до сих пор этого не поняла», – подытожил эксперт.