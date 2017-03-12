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Политика

Европа выглядит беспомощной перед российской угрозой – эксперт

Владимир Путин на фоне флага ЕС

Владимир Путин на фоне флага ЕС

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На фоне продолжающегося расследования вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах одна за другой появляются публикации, иллюстрирующие вмешательство Москвы в дела других суверенных государств, прежде всего, в Европе. Так, еще летом 2016 года немецкая газета Die Zeit отмечала, что Москва пытается повлиять на исход парламентских выборов в Германии.

«Весна 2017 года: в Германии разворачивается кампания по выборам в Бундестаг, в ее ход вмешивается президент России Владимир Путин. На фоне конфликта между ХДС и СДПГ по поводу правильной политики в отношении России Кремль инициирует проведение германо-российского «форума мира», на котором утверждается, что возможный новый президент США Хиллари Клинтон и канцлер Германии Ангела Меркель хотят подтолкнуть Европу к войне с Россией. На форуме звучат требования положить конец мировому доминированию США, к которому присоединяются АдГ, «левые» и часть СДПГ», – моделировал ситуацию автор материала в Die Zeit.

В прошлом месяце в издании The Insider было опубликовано журналистское расследование на тему того, имеется ли у Путина компромат на лидера Венгрии Виктора Орбана, а буквально в начале этой недели в данном же издании появился большой аналитический материал о способах, которыми Москва пытается установить контроль над Восточной Европой.

Владимир Путин и Виктор Орбан

Владимир Путин и Виктор Орбан

Тем временем может показаться, что дела у «агентов Кремля» на данный момент складываются не лучшим образом. Так, в январе 2017 года прокуратура Франции возбудила новое уголовное дело против крайне правой партии «Национальный фронт», лидера которой Марин Ле Пен многократно обвиняли в тесных связях с Владимиром Путиным, она открыто высказывалась в его поддержку. Как сообщает France-Presse, дело заведено по статье «мошенничество» и касается незаконного использования средств Европарламента.

Марин Ле Пен. Карикатура Евгении Олейник

Марин Ле Пен. Карикатура Евгении Олейник

Другого кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, также выступавшего за «новое экономическое партнерство с Россией», периодически вызывают на допросы в рамках следствия о возможных финансовых махинациях его супруги.

Несмотря на непрекращающиеся расследования и разоблачения, украинские военные эксперты считают, что Европа на данный момент не способна эффективно защититься от российской угрозы.

«Сейчас Европа выглядит совершенно беспомощной перед угрозой со стороны России», – высказал свое мнение в интервью Крым.Реалии заместитель директора украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь.

Михаил Самусь

Михаил Самусь

Запад до сих пор не выработал адекватных средств противодействия «гибридной войне» Москвы

Эксперты ЦИАКР на протяжении уже многих лет поддерживают контакты с европейскими партнерами в части национальной и международной безопасности, и приходят к выводу, что Запад до сих пор не выработал адекватных средств противодействия «гибридной войне» Москвы.

Финансирование предвыборных кампаний политиков партий, подготовка военизированных группировок и ставка на криминалитет делает российское влияние серьезной угрозой для западных демократий
Михаил Самусь

«Кремль расширяет свое влияние фактически во всех странах ЕС, используя различные методы, которые не ограничиваются только пропагандой, ложью и манипуляциями. Финансирование предвыборных кампаний политиков и целых партий, подготовка военизированных группировок и ставка на криминалитет делает российское влияние серьезной угрозой для западных демократий. При этом России не важно, какую идеологию исповедует та или иная партия или радикальная группа. Главное, чтобы в результате их усиления нарастали внутренние противоречия в европейских странах и в Европейском союзе», – поясняет украинский аналитик.

Михаил Самусь подчеркивает: главной задачей Кремля является развал ЕС, НАТО и провоцирование все новых конфликтов в Европе.

«Ослабление Запада открывает новые возможности для Москвы заявить о себе как о сверхдержаве, которая может решать судьбы других народов. Заметьте, что все новые заявления российских СМИ касаются необходимости переформатирования мирового порядка на основе «концерта наций»: России, США и Китая. ЕС в этом «концерте» даже не присутствует», – отмечает Самусь.

По его словам, европейские нации не демонстрируют понимание ситуации.

Цель России – одна: находить слабые места, уязвимости в любой сфере жизнедеятельности нации и государства и бить именно в эти слабые места
Михаил Самусь

«Хотя сейчас вопросы «гибридной войны» России, на первый взгляд, становятся популярной темой при обсуждении вопросов обороны и безопасности в странах ЕС, на самом деле, европейцы так и не поняли сути этой самой «гибридной войны». Они пытаются найти какие-то стандартные алгоритмы, схемы, по которым действует Россия, и за пример берут Украину. В то же время «гибридность» подхода России заключается не в том, какие инструменты используются, а с какой целью. А цель – одна: находить слабые места, уязвимости в любой сфере жизнедеятельности нации и государства и бить именно в эти слабые места», – поясняет Михаил Самусь.

Например, по его словам, в Польше – это разжигание антиукраинских настроений на основе исторических событий, а в Словакии – панславянская идеология, которая резонирует с идеями евразийства.

«Еще где-то используются антимигрантские настроения. Главное, что на этой основе формируется конфликтогенная обстановка и создается мобилизационный резерв для различных действий: от провокаций и массовых беспорядков до захвата административных зданий и объектов критической инфраструктуры. В целом, это очень схоже на то, чем занимались российские спецслужбы в Украине до начала агрессии в 2014 году. Украинцы тогда тоже не верили, что Россия может начать убивать тысячи людей ради своих геополитических амбиций. К сожалению, Европа до сих пор этого не поняла», – подытожил эксперт.

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