«Русская весна доедает своего героя» – из крымских сетей

Известно, что революции обычно пожирают своих детей. «Крымская весна», как выяснилось – тоже. Три года назад предприниматель Олег Зубков горячо поддержал отторжение Крыма от Украины. А теперь российские власти Крыма закрыли принадлежащий ему ялтинский зоопарк «Сказка».

Комментаторы в соцсетях считают, что в случае с Зубковым сработал классический эффект бумеранга.

Геннадий Близнюк

Не тех обезьян кормил :-)

RoksolanaToday&Крым

Традиционная рубрика "Шо там у Зубкова" Руская весна доедает своего героя...плям-плям... Спасибо, Олежка, что ты есть... просто наслаждаюсь

Светлана Минина

Порвался в "едином порыве". Так ему и надо!

Игорь П-Коньяков

...Предатель пятно вечное. Даже если ошибся. Даже если понял ошибку. Даже если начнет каяться. Я этой сволоте микроавтобусы с надписью "Тайган", которые возили по городу зеленых человечков Стрелкова, никогда не прощу. А то что выступает, это хорошо...пусть пыжится. Это сильно не поможет, но и не вредит.

Сергей Лукин

Вот и пришел крым в родную гавань. В свердловской области уже давно у таких как он все отжали. Он думал в сказку попал??? Такое происходит по всей российской ф..

Оксана Шийка

Три года в родной гавани и ты банкрот!

Игорь Игорев

Надеюсь он выпустит львов в правительство

МинПанд‏

Налоговая Крыма заявила, что не закрывала зоопарк Зубкова. Она просто сказала им закрыться, а уже закрылись они сами по себе.

У Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Сам он считает, что закрытие зоопарка стало следствием «плана крымских властей по его разорению». «Расчет таков: кормить три тысячи животных нужно каждый день, а при отсутствии дохода от входной платы я буду обречен в скором времени на разорение. Но пострадаю в первую очередь не я, а невинные животные, которые по вине крымских властей начнут голодать», – отметил предприниматель. Он также предположил, что следующим в очереди на закрытие может стать другое его заведение – парк львов «Тайган». В соцсетях называют и другие возможные причины закрытия зоопарка.

Романтик Степей

Даже не знаю.Ужас как жалко. Его убирают потому что сильно языкатый. И потому что Сказка и Тайган это следы успешности УКРАИНСКОГО Крыма

Rig Sec‏

В Крыму теперь так много "животных", что зоопарк уже не актуален.

Tetyana Nikolayeva

Зачем львы на военной базе?

Зен Антипоп

Просто назва, як для РФ, неполіткоректна. Назвав би не "Парк Львов", а "Парк Москва" — все було б ок :-)

Tatyana Berezhnaya

Из Москвы такое скотское отношение ко всем крымчанам. Обещали золотые горы, а на самом деле хотят дограбить, что из Киева в свое время не дограбили.

Александр Горный

...Понимаете, это катастрофа, и не только в данном случае. У меня есть еще десятки примеров сознательного уничтожения Крыма, и крымчане уже не понимают, что происходит. Они верят Путину, России, но то, что они видят за окном никак не соответствует той красивой телевизионной картинке, которой кормят народ...

Александр Ермаков

Был почти уверен в марте 2014 года, что итог будет именно таким, так как имею личный опыт жизни в России с ноября 1998 года. Очень жаль! Страшно, что нет никаких, даже слабых, признаков, что будет лучше. Да, над Крымом мирное небо, но вот прошло три года и время надежд сменилось временем разочарований.

В ходе обсуждения созрело предложение к Зубкову перевезти свои зоопарки на материковую Украину. Реакция предпринимателя пока не известна, а в соцсетях уже нашлись противники этой идеи.

Diana Popova

Предавший однажды, предаст не единожды…

Olga Dukhnich

Он раз 35 сможет как минимум, мне интересны варианты и комбинации))

Alersandr Samoylenko

Извините, но дорогой Олежек, выходил на митинги при Ющенко, как он говорил, с помаранчевыми животными, потом дружил с Тимошенко, потом клялся в любви Януковичу, первый бежал навстречу Аксенову!!! Думаю здесь его не надо, а животных жалко!!!

Dima Sergienko

Если признает свою вину то хороший пример другим, да и зоопарк в Херсоне или Одессе такой не помешает