«Русская весна доедает своего героя» – из крымских сетей

Известно, что революции обычно пожирают своих детей. «Крымская весна», как выяснилось – тоже. Три года назад предприниматель Олег Зубков горячо поддержал отторжение Крыма от Украины. А теперь российские власти Крыма закрыли принадлежащий ему ялтинский зоопарк «Сказка».
Комментаторы в соцсетях считают, что в случае с Зубковым сработал классический эффект бумеранга.
Не тех обезьян кормил :-)
Традиционная рубрика "Шо там у Зубкова" Руская весна доедает своего героя...плям-плям... Спасибо, Олежка, что ты есть... просто наслаждаюсь
Порвался в "едином порыве". Так ему и надо!
...Предатель пятно вечное. Даже если ошибся. Даже если понял ошибку. Даже если начнет каяться. Я этой сволоте микроавтобусы с надписью "Тайган", которые возили по городу зеленых человечков Стрелкова, никогда не прощу. А то что выступает, это хорошо...пусть пыжится. Это сильно не поможет, но и не вредит.
Вот и пришел крым в родную гавань. В свердловской области уже давно у таких как он все отжали. Он думал в сказку попал??? Такое происходит по всей российской ф..
Три года в родной гавани и ты банкрот!
Надеюсь он выпустит львов в правительство
Налоговая Крыма заявила, что не закрывала зоопарк Зубкова. Она просто сказала им закрыться, а уже закрылись они сами по себе.
У Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Сам он считает, что закрытие зоопарка стало следствием «плана крымских властей по его разорению». «Расчет таков: кормить три тысячи животных нужно каждый день, а при отсутствии дохода от входной платы я буду обречен в скором времени на разорение. Но пострадаю в первую очередь не я, а невинные животные, которые по вине крымских властей начнут голодать», – отметил предприниматель. Он также предположил, что следующим в очереди на закрытие может стать другое его заведение – парк львов «Тайган». В соцсетях называют и другие возможные причины закрытия зоопарка.
Даже не знаю.Ужас как жалко. Его убирают потому что сильно языкатый. И потому что Сказка и Тайган это следы успешности УКРАИНСКОГО Крыма
В Крыму теперь так много "животных", что зоопарк уже не актуален.
Зачем львы на военной базе?
Просто назва, як для РФ, неполіткоректна. Назвав би не "Парк Львов", а "Парк Москва" — все було б ок :-)
Из Москвы такое скотское отношение ко всем крымчанам. Обещали золотые горы, а на самом деле хотят дограбить, что из Киева в свое время не дограбили.
...Понимаете, это катастрофа, и не только в данном случае. У меня есть еще десятки примеров сознательного уничтожения Крыма, и крымчане уже не понимают, что происходит. Они верят Путину, России, но то, что они видят за окном никак не соответствует той красивой телевизионной картинке, которой кормят народ...
Был почти уверен в марте 2014 года, что итог будет именно таким, так как имею личный опыт жизни в России с ноября 1998 года. Очень жаль! Страшно, что нет никаких, даже слабых, признаков, что будет лучше. Да, над Крымом мирное небо, но вот прошло три года и время надежд сменилось временем разочарований.
В ходе обсуждения созрело предложение к Зубкову перевезти свои зоопарки на материковую Украину. Реакция предпринимателя пока не известна, а в соцсетях уже нашлись противники этой идеи.
Предавший однажды, предаст не единожды…
Он раз 35 сможет как минимум, мне интересны варианты и комбинации))
Извините, но дорогой Олежек, выходил на митинги при Ющенко, как он говорил, с помаранчевыми животными, потом дружил с Тимошенко, потом клялся в любви Януковичу, первый бежал навстречу Аксенову!!! Думаю здесь его не надо, а животных жалко!!!
Если признает свою вину то хороший пример другим, да и зоопарк в Херсоне или Одессе такой не помешает
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: