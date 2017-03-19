Вспоминаются иногда некоторые моменты предоккупационной жизни – часто и не самые значительные, не самые судьбоносные, но врезавшиеся в память. Какие-то штрихи к общей картине. Например, о том, как по-разному вели себя тогда люди.

Например: декабрь 2013-го, Симферополь, площадь перед крымским парламентом. Митинг возмущения после избиения студентов в Киеве.

– Як це можна? Я не можу жити в такій країні! – выступающая девушка взволнована – видимо, все очень близко принимает к сердцу. Она говорит о бесчеловечности того, кто может бить беззащитного.

Пришло человек двести, половина из них – знакомые. Выходит, как бы митинг знакомых.

Я стою рядом со Славой, аквалангистом и продавцом подводного снаряжения. Он ненавидит налоговую и «смотрящих», приехавших из Донецка. С интересом слушает.

– Видишь, – говорит он мне потом, – видишь того, в белой куртке? Все кругами ходит. Петька. Со мной пришел.

Выступления заканчиваются скандированием «Слава Україні – Героям слава!». В этот раз добавили еще и «Слава Криму!»

Неподалеку прогуливается – будто случайно здесь оказался – прилично одетый господин лет шестидесяти.

– Со мной пришел, – продолжает Слава. – А теперь морозится. Трус. Не хочет, чтобы его здесь видели. Я ему сразу говорю: «Давай, Петя, я тебя сейчас палкой по хребту перетяну, чтоб привыкал, когда «беркут» бить будет».

Выступления заканчиваются скандированием «Слава Україні – Героям слава!» В этот раз добавили еще и «Слава Криму!».

Слава радуется:

– О! Про меня.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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