Кто создает «ядерные облака» над Европой? Как в СМИ придумали лабораторию, где ставят опыты на людях? И 500 блогеров, которые нападают на ЕС и Украину. Об этом и другом ‒ в свежем обзоре дезинформации от рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.

С начала конфликта в Украине в 2014 году дезинформация об авариях на украинских АЭС появляется регулярно

Эксперты рабочей группы East Stratcom сообщают об основных трендах прокремлевской дезиформации за последнюю неделю. Одним из любимых сюжетов, по их словам, остается авария, которая якобы произошла на атомной электростанции в Украине. «Не умаляя и не отрицая последствий Чернобыльской катастрофы 1986 года, стоит отметить, что с начала конфликта в Украине в 2014 году дезинформация об авариях на других украинских АЭС появляется регулярно», ‒ говорится в обзоре.

На этот раз новостью также стало то, что сюжет о «ядерном облаке» затрагивает Францию. «Как всегда, дезинформация базируется на крупинке правды: несущественные следы радиоактивного йода-131 неизвестного происхождения действительно были обнаружены в январе над значительной частью территории Европы ‒ но, по большинству оценок, уровень загрязнения был настолько незначителен, что не представлял никакой угрозы для здоровья населения». Власти Финляндии сообщили о следах йода, но было четко сказано, что ситуация не несет угрозы для здоровья, и происхождение следов этого радиоактивного загрязнения неизвестно ‒ среди возможных источников упоминались многочисленные производители медицинских препаратов или ядерные реакторы.

Некоторые СМИ, однако, сообщили, что европейские страны возлагают вину за утечку на Украину. Государственное российское информационное агентство «РИА Новости» опубликовало фальшивую цитату, будто бы принадлежащую изданию Independent Barents Observer, представители которого впоследствии четко заявили, что это ‒ фейк. (Об этом ранее также сообщали журналисты Радiо Свобода в рубрике «Деза»).

Подобная схема была затем еще раз использована другим СМИ, в котором со ссылкой на издание Deutsche Welle, утверждалось, что в Украине за прошлый год произошло несколько аварий на атомных станциях. Сотрудники Deutsche Welle опровергли это утверждение, которое, как сообщает Stopfake, было позже удалено с сайта. Между тем одно чешское СМИ объявило, что причиной (вымышленного ими) «ядерного облака» над Европой стала авария на АЭС во Франции.

Если долго повторять ложь, она станет правдой?

Еще один излюбленный прием в арсенале прокремлевской дезинформации, задействованный на этой неделе ‒ утверждение, будто бы одна из лабораторий в Грузии, которую ранее обвиняли в распространении вируса H1N1, теперь ставит опыты на людях, говорится в обзоре. Также на прошлой неделе в СМИ повторили дезинформацию о том, что Швеция импортирует из Украины чернозем ‒ впервые эту дезинформацию начали распространять еще в 2015 году.

В очередной раз был пущен в ход один из самых одиозных видов дезинформации ‒ умышленное запутывание в вопросе о трагической катастрофе рейса MH17

«Кроме того, в очередной раз был пущен в ход один из самых одиозных видов дезинформации ‒ умышленное запутывание в вопросе о трагической катастрофе рейса MH17: с утверждениями, что в трагедии виновата Украина и факт того, что самолет был сбит преднамеренно, никем не доказан ‒ несмотря на отчет Международной следственной группы», ‒ говорится в материале.

500 блогеров нападают на ЕС и Украину

Определить точное количество ресурсов, так или иначе задействованных в прокремлевской кампании дезинформации, практически невозможно. Однако некоторые факты позволяют хотя бы приблизительно оценить объем ресурсов, выделяемых на дезинформацию, говорится в материале. Так, журналисты пишут о примере одной конкретной кампании, в которой используется всего шесть стратегических сообщений, и которая направлена на одну определенную страну. В такой кампании задействованы до 500 блогеров. Этот пример был взят из материала, опубликованного ранее украинскими хакерами, получившими доступ к переписке Александра Усовского, одного из координаторов так называемого «русского мира» (по информации агентства УНИАН), активно действующего, например, в Польше (по информации InformNapalm). Материалы, полученные хакерами, были проанализированы в числе других и украинским национальным информационным агентством «Укринформ».

Операция под названием «Украина ‒ не ЕС» осуществляется силами сети из сотен блогеров в Киеве, Харькове, Одессе, а также в Донецкой и Луганской областях

По данным «Укринформа», операция под названием «Украина ‒ не ЕС», направленная на дискредитацию сотрудничества между Украиной и Европейским союзом, осуществляется силами сети из сотен блогеров в Киеве, Харькове, Одессе, а также в Донецкой и Луганской областях. Конечная цель операции ‒ сделать пророссийские выступления заметными в украинском сегменте интернета, создать контент для традиционных СМИ и социальных сетей, подготовить и раскрутить новых блогеров, заручиться поддержкой журналистов и политических активистов, использовать как можно больше информационных, экспертных и образовательных ресурсов для максимально широкого распространения дезинформации.

Кроме того, проект активно продвигает 6 ключевых идей, среди которых, например, можно назвать утверждение: «Украину в ЕС никто не ждет», «Сближение с ЕС только сделает украинцев беднее» или «Украинцы не разделяют европейские ценности». Эти заявления призваны убедить украинскую аудиторию в том, что нет ни надежды на более тесное сотрудничество между ЕС и Украиной, ни выгоды от такого сотрудничества.

Еженедельно аналитическая рабочая группа публикует «Обзор дезинформации», в котором отражает прокремлевскую дезинформацию, и ведет аккаунты, посвященные дезинформации, в «Твиттере» (@EUvsDisinfo) и «Фейсбуке» (EUvsDisinformation). Аналитическая рабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС Могерини в 2015 году в ответ на запрос глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».