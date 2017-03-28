Подножка для российского режима

Конец марта стал очень тревожным для российского режима. Массовые мирные акции протеста против коррупции и ущемления свободы прокатились по городам России, да еще и в соседней Беларуси. И хотя они были жестко подавлены, это далеко не конец, а лишь начало активности граждан, которые не готовы мириться с тоталитарными правилами правящего режима. И, возможно, с приближением президентских выборов подобные акции в России будут куда более масштабными.

Не меньшую тревогу последние события вызвали у пророссийских крымчан. В соцсетях они уже гневно пишут, что нельзя допустить Майдана в России. Видно не на шутку перепугались – понятное дело, что за себя, а не за Россию, ведь в искренность этих «патриотов» верится с трудом. До прихода России в Крым большинство из них давали клятву в верности Украине, работая на госслужбе и в органах местного самоуправления. Даже главные лица «российского Крыма» – и тот же Константинов, и председатель так называемой Общественной палаты Крыма Иоффе, и сам Аксенов – еще четыре года назад называли себя верными гражданами Украины. Какова цена их преданности – теперь ни для кого не секрет. Крымчане смеются, что приди завтра Турция на полуостров, то эти деятели тут же станут турецкоподанными, якобы, всю жизнь в глубине души мечтавшими о власти Турции в Крыму.

Но достаточны ли силы гражданского общества России, чтобы всерьез бороться с установившимся режимом? Режимом, который уже не хочет себя обременять даже видимостью демократии. Ведь в любом другом государстве, кроме нескольких стран-изгоев, после выхода таких расследований премьер бы или сам тут же подал в отставку, или его бы туда отправили, не говоря уже о проведении прокурорской проверки. По крайней мере, у гражданского общества России все отчетливее проявляется лидер, а это уже полдела в успехе.

Режим может выстоять перед международным осуждением и санкциями, но сможет ли он одолеть еще и внутренние потрясения?

Как это не удивительно для пророссийских крымчан, но и в Крыму немало сторонников Алексея Навального, готовых рисковать своей свободой ради свободы всего общества. По последним заявлениям того же Олега Зубкова, складывается впечатление, что и он симпатизирует Навальному. Если так, то в Крыму может появиться очень серьезный союзник гражданского движения Алексея Навального.

«Если не будут появляться такие Немцовы, Зубковы, Навальные, наша страна никогда не освободится от коррупции, от бандитов губернаторов, наша страна никогда не станет лучше, чем она сегодня есть. А за это, за правду, за справедливость, за лучшее будущее, даже для кого-то, можно и погибнуть», – написал у себя в блоге Зубков.

Судя по всему, крымский бизнесмен готов к борьбе и ее последствиям. А учитывая то, как его поддерживают крымчане, на полуострове может развиться значительное протестное движение.

Режим может выстоять перед международным осуждением и санкциями, но сможет ли он одолеть еще и внутренние потрясения? И пусть эти потрясения еще слабы, пока это лишь так – судороги ноги для режима. Но чем больше будет таких судорог, тем сильнее они будут сотрясать «великана на глиняных ногах», пока в один день они не превратятся в конвульсии.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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