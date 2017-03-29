Специально для Крым.Реалии

Решение шотландского парламента начать переговоры с Лондоном о проведении уже второго за последнее время референдума о независимости этой части Соединенного Королевства, на первый взгляд, дает дополнительные козыри тем, кто не видит в аннексии Крыма «ничего особенного». Ну в самом деле, почему Шотландия может отделиться от Великобритании, а Крым от Украины – не может? И почему «независимый» Крым не вправе принимать решение о присоединении к России? Почему для Шотландии – одни нормы международного права, а для Крыма – другие?

В том-то и дело, что нормы – общие. Великобритания – это объединение государственных образований, каждое из которых имеет право на суверенитет. В свое время этим правом воспользовалась Ирландия, провозгласившая свою независимость после соответствующего референдума. Но независимым стал только юг острова. Графства севера, проголосовавшие против отделения, остались в составе Соединенного Королевства, что привело к многолетнему конфликту. В Лондоне были убеждены, что тот, кто хочет жить в едином государстве, имеет право это свое желание реализовать.

Шотландский референдум прошел честно. Не было никакого давления на избирателя

С шотландским референдумом тот же подход. Его проведению предшествовали многолетние переговоры. Перед референдумом в Шотландии свободно агитировали как сторонники, так и противники независимости. При этом никто не запрещал приезжать агитаторам из Лондона, включая премьер-министра. А самое главное – на территории Шотландии во время проведения референдума находилась британская – а не чужая армия. И эта армия находилась в казармах. Шотландский референдум, на котором победили сторонники сохранения страны в Соединенном Королевстве, прошел честно. Все стороны признали его результат. Не было никакого давления на избирателя.

Разве так было в Крыму? Я даже не буду вдаваться в привычные напоминания о том, что законодательство Украины просто не предусматривает возможности проведения одним из регионов страны референдума о независимости. Но хотелось бы напомнить, что никакого такого референдума в Крыму вообще не проводилось. Важнейший для жителей территории вопрос о ее государственном статусе решили депутаты Верховного Совета автономии, не имевшие на то никакого мандата. Никакой дискуссии относительно независимости Крыма не проводилось – и уж тем более у представителей украинского руководства, у стронников сохранения Крыма в составе Украины не было никакой возможности донести свою позицию до крымчан. Но и сторонники независимого Крыма и даже его присоединения к России никакой позиции не декларировали. Они просто проголосовали так, как им было велено. Проголосовали в присутствии чужих войск, которые находились даже не просто на улице, а в здании самого Верховного Совета АРК. И мы даже не знаем, проголосовали ли – потому что всех нас просто поставили перед фактом.

Шотландия, в отличие от Крыма, уверенно и честно идет дорогой права и достоинства – и поэтому решения ее народа пользуются уважением

Причем мы прекрасно понимаем, почему крымских коллаборационистов заставили идти именно таким алогичным путем. Законодательство России не предусматривает возможностей присоединения к этой стране территорий чужих государств без согласия самих этих государств. Поэтому наспех, даже без попытки придать легитимность самому процессу, был придуман независимый Крым – и даже, смешно сказать, независимый Севастополь. А уж затем два этих отчаянно независимых «государства» были пришпандорены к России по результатам сфальсифицированного оккупантами референдума.

Крым сброшен оккупатами в бездну бесправия. Его население не имело возможности высказаться честно и открыто и оказалось просто в роли декорации для чужих имперских интересов. Шотландия, в отличие от Крыма, уверенно и честно идет дорогой права и достоинства. Так было на протяжении всей многовековой истории этой страны – и поэтому решения ее народа, какими бы они ни были, пользуются уважением даже у противников принятия этих решений. Между честью и бесчестием, согласитесь, разница есть.

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