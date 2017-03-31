Российские СМИ и сайты со ссылкой на издание Швейцарии сообщили, что Украину могут отстранить от проведения «Евровидения-2017» из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой. Некоторые СМИ России со ссылкой на это же издания сообщили о возможных санкциях против Украины.

Сайт российского канала «Звезда» в среду сообщил, что Украину якобы могут отстранить от проведения «Евровидения» в Киеве, если организаторы не решат проблему участия в конкурсе российской певицы Юлии Самойловой. Ранее в СБУ сообщили о запрете участнице песенного конкурса от России въезжать в Украину в течение трех лет за нарушение украинского законодательства: 27 июня 2015 года она выступила в аннексированном Крыму.

О якобы «отстранении» Украины от проведения конкурса сообщили и другие издания, в частности «Лента.ру», interessant.ru, «Газета.ру».

К примеру, сайт «Лента.ру» пишет: «Украина может потерять право на проведение музыкального конкурса «Евровидение-2017» в случае, если не будет найдено решение об участии в соревновании российской певицы Юлии Самойловой. Об этом генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick».

А сайт российского издания Sputnik сообщил, что организаторы «Евровидения» могут применить санкции к Украине, если решение об участии российской певицы не будет достигнуто в ближайшие недели.

Все названные СМИ и сайты сослались на материал издания Швейцарии Blick. В нем 28 марта опубликовали статью с комментарием генерального директора ЕВС Ингрид Дельтенре. Она заявила, что считает поведение Украины неприемлемым в ситуации с Самойловой. Российские СМИ дали и цитату: «Я глубоко сожалею о том, что «Евровидение» используют для политических игр. «Евровидение» должно радовать и объединять миллионы людей, а не настраивать их друг против друга», ‒ заявила гендиректор ЕВС.

В материале не написано об отстранении Украины от проведения конкурса в 2017 году, как об этом писали российские СМИ

Также в статье говорится о якобы переговорах с президентом Украины Петром Порошенко и украинским премьером Владимиром Гройсманом. В последнем абзаце материала Blick сказано, что если Украина не решит «вопрос Самойловой» в следующие несколько недель, то к Украине вроде бы могут быть применены санкции: временное отстранение от песенного конкурса. Но в материале не написано об отстранении Украины от проведения конкурса в 2017 году, как об этом писали российские СМИ.

Насчет санкций, о которых сообщало издание Sputnik и другие российские СМИ, в Европейском вещательном союзе сообщили, что не могут отвечать за выводы газеты, в том числе за информацию о том, что ЕВС уже рассматривает возможность санкций против Украины ‒ вплоть до исключения ее из участников «Евровидения».

«Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника «Евровидения» смогли выступить на конкурсе в этом году», ‒ сообщили в Европейском вещательном союзе корреспонденту DW. В то же время, если «кто-то из участников нарушит правила конкурса», то после его проведения могут «быть рассмотрены определенные меры» в отношении нарушителя, заявили в ЕВС.