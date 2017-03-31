Весной 2014-го из оккупированного Крыма в Одессу передислоцировались 103 курсанта севастопольской Академии ВМС имени Нахимова. Осенью того же года они начали учебу. Для этого в составе Национального университета «Одесская морская академия», прежде готовившего кадры исключительно для торгового флота, был образован новый факультет ‒​ Военно-морских сил. Теперь это отдельный институт при Одесской морской академии. В последний день марта там состоялся выпуск молодых лейтенантов.

Все 27 новоиспеченных флотских офицеров –​ бывшие курсанты севастопольской Академии ВМС. Той самой, «нахимовской». Сложилось так, что начинали они учиться в одном черноморском городе, а завершили – в другом. По традиции, на торжественное построение на плац вышли еще с погонами курсантов, а покинули его уже с погонами с двумя звездочками.

Об офицерской чести и чувстве долга

«Чувствую гордость и ответственность», – говорит выпускник Института ВМС при Одесской морской академии, уроженец Черкасской области, бывший курсант из Севастополя Александр Красюк. Его диплом судоводителя – с отличием. Кроме того, Александр поощрен командующим ВМС ВС Украины. Вскоре молодой офицер приступит к службе на флагманском корабле украинских Военно-морских сил, фрегате «Гетман Сагайдачный».

Символично, что в числе тех, кто вручал выпускникам погоны, – контр-адмирал Андрей Тарасов. Именно он руководил походом «Сагайдачного» после международных учений не в аннексированный Крым, а прямиком в Одессу.

Торжественной церемонии выпуска предшествовали стажировка курсантов на кораблях и в воинских частях Военно-морских сил, а также итоговая аттестация, которая продолжалась в течение недели в марте. Перед государственной комиссией выпускники Института ВМС подтверждали знания и навыки, приобретенные за 5 лет учебы. Сдавали, в том числе, нормативы по физподготовке и комплексный экзамен по профильным дисциплинам. Будущим штурманам, например, необходимо было проложить на навигационной карте маршрут и провести условный корабль из точки «А» в точку «В».

За вами – подчиненные и их жизни. На вас смотрят, в вас верят наставники и весь народ Украины

​На торжестве по случаю выпуска взволнованными выглядели все – и новоиспеченные лейтенанты, и их родители, и командиры. «За вами – подчиненные и их жизни. На вас смотрят, в вас верят наставники и весь народ Украины. Будьте достойны офицерского звания», – сказал, обращаясь к молодым лейтенантам, командующий Военно-морскими силами ВС Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко.

Начальник Института Военно-морских Сил Петр Гончаренко пожелал своим подопечным «настойчивости и побед». В 2014-ом капитан 1 ранга Гончаренко был начальником Академии ВМС в Севастополе. Оставшись верным присяге, вышел из Крыма в Одессу. Всего Севастополь тогда покинул каждый четвертый офицер и преподаватель военно-морского вуза, рассказывает профессор Дмитрий Кучер.

Молодых флотских офицеров благословил морской капеллан, настоятель одесского Храма св. Архистратига Михаила. о. Александр Смеречинский. «Вы не ресурс армии. Вы – ее ценность», – сказал он в обращении к выпускникам.