Обзор дезинформации: Против кого «борется» Украина?

В марте прокремлевская дезинформация была нацелена на Украину. Об этом идет речь в обзоре дезинформации от рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей. В отчете также описывают примеры дезинформации о странах Европы.

Крым три года назад

18 марта исполнилось три года с тех пор, как Россия незаконно аннексировала часть территории Украины ‒ Крым. В связи с этим Верховный представитель ЕС Федерика Могерини в заявлении вновь подчеркнула, что Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и продолжает осуждать это нарушение международного права; что незаконные действия России, как и раньше, являются прямым вызовом международной безопасности, с серьезными последствиями для международного правопорядка, который обеспечивает единство и суверенитет всех государств.

Опять прозвучали утверждения, что в Украине якобы запрещают говорить по-русски В середине марта значительная часть прокремлевской дезинформации была нацелена на Украину. По словам авторов обзора, значительная часть эфирного времени российского ток-шоу «Время покажет» была посвящена обсуждению вопроса «С кем борется Украина?» . В шоу Украину снова назвали «антироссийским проектом». Опять прозвучали утверждения, что в Украине якобы​ запрещают говорить по-русски.

«Утверждалось также, что Украина разваливается на части, потому что ни одна политическая сила не поддерживает единство Украины. На самом деле, только поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе и российская администрация Крыма, анексированного Москвой, не поддерживают идею единой Украины», ‒ говорится в обзоре.

По информации телеканала «Звезда», население Украины голодает, в бюджете нет средств на проведение «Евровидения»

Телеканал Министерства обороны России «Звезда» также активно распространял дезинформацию об Украине в середине марта, говорится в обзоре. По информации телеканала, население Украины голодает, а официальные лица в Украине якобы заявляют, что в бюджете нет средств на проведение в Киеве в мае этого года конкурса «Евровидение». Телеканал RT даже «предсказал» социальную напряженность из-за этой «нехватки продовольствия», исказив слова экономиста, говорившего совсем о другом, на что указал портал Stopfake.

А одно СМИ в Чехии написало, что Надежда Савченко призывает военных свергнуть правительство Украины, и заявляет, что украинская армия «дошла до крайнего морального разложения». Как пишут авторы отчета, ни одно из этих утверждений не основывается на фактах.

«Ужасная Европа»

В марте также продолжились негативные публикации о жизни в Европе. Европейский союз назвали автократической структурой, не отчитывающейся перед странами-членами; ЕС также обвинили в поставках наркотиков в Молдову и планах отказаться от бумажных денег, чтобы получить полный контроль над перемещением граждан.

Снова звучала «заезженная пластинка» о том, что ЕС поддерживает неонацистов

«Кроме этого, появились голословные утверждения о том, что страны-члены ЕС специально срежиссировали дипломатическую ссору между Нидерландами и Турцией в начале марта, чтобы спровоцировать дезинтеграцию Союза, обосновав это желанием Германии создать «новую Европу». И, конечно же, снова звучала «заезженная пластинка» о том, что ЕС поддерживает неонацистов», ‒ говорится в материале.

Еженедельно аналитическая рабочая группа публикует «Обзор дезинформации», в котором отражает прокремлевскую дезинформацию, и ведет аккаунты, посвященные дезинформации, в твиттере (@EUvsDisinfo) и фейсбуке (EUvsDisinformation). Аналитическая pобочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС Могерини в 2015 году в ответ на запрос глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».