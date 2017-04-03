Почему Януковичу запретили въезд в «ДНР»

Март 2017 года для бывшего президента Украины Виктора Януковича был неудачным: Оболонский суд города Киева принял эстафету по рассмотрению дела о государственной измене, группировка «ДНР» закрыла дорогу в Донецк. Да еще и адвокат Януковича, доказывая, что его подзащитный не скрывается от украинской Фемиды, раскрыл его домашний адрес в России.

Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко ​объявил бывшего президента Януковича и его соратников «персонами нон грата» на территории, подконтрольной боевикам. Захарченко якобы разозлили слухи о возможном возвращении бывших VIP-регионалов на малую родину.

«Это касается Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова, моего однофамильца Захарченко и так далее, и так далее», ‒ перечисляет «предателей» лидер группировки «ДНР».

Официально Виктор Янукович проживает в российском Ростове-на-Дону, по адресу ‒ улица Еременко, 81В. Едем лично убедиться – так ли это.

Вот он ‒ трехэтажный особняк за высоким забором. Окна зашторены, территория под охраной. Во дворе, на первый взгляд, ни души. Но неожиданно дверь открывается:

‒ Управление города, старший сержант Орлов, ‒ к съемочной группе вышли российские полицейские.

‒ Елена Романова, журналист.

‒ Можно с вами пообщаться?

Снимать на камеру старший сержант запрещает категорически. Мол, режимный объект. Оказывается, ростовский дом Януковича находится на территории юридического университета Министерства внутренних дел России. Поэтому и охрана здесь усилена. Оттуда до Донецка рукой подать ‒ всего 200 километров.

«Янукович же прекрасно живет в России. Его никто оттуда не гонит. Ему там хорошо. Он прекрасно находит общий язык с российскими властями. Если, грубо говоря, Янукович завтра договорится в Кремле, что хочет приехать в Донецк, то Захарченко станет по команде «смирно» и выделит ему охрану», ‒ говорит журналист Денис Казанский.

«Старые» элиты возвращаются?

А возвращаться беглецу-гаранту на родную донбасскую землю есть куда. У него там и дом ‒ всего в десяти километрах от центра Донецка, на улице Райниса, 65А. Янукович хоть и жил в престижном районе, но от соседей не прятался. Они и сейчас в курсе, что происходит в его доме.

‒ Там закрыто всегда. Никого нет, ‒ рассказывает местная жительница.

‒ А вот когда он здесь раньше жил, как здесь жилось ‒ хорошо?

‒ Хорошо, спокойно было. Всегда тихо.

‒ Скажите, вы хотите, чтобы он вернулся?

‒ Вы знаете, как-то... Он здесь и не жил практически. Поэтому нам все равно.

Но не все равно главарю группировки «ДНР».

«Киев для него ‒ это та точка, откуда он бежал и в которую он должен вернуться», ‒ доказывает главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко.

«Будем говорить так: это паника у товарища Захарченко. Я напомню выступление Сергея Лаврова в Мюнхене, когда он сказал, что Москва в любой момент готова сменить руководителей «ДНР» и «ЛНР» на лиц, которые будут приемлемы для ведения переговоров с Киевом», ‒ считает военный эксперт Олег Жданов.

Разговоры о том, что в группировках ожидаются изменения, начали активно муссировать на прошлой неделе. Особенно в группировке «ЛНР». После того, как несколько дней назад люди в форме перекрыли центр неподконтрольного Луганска, сомнений не осталось ‒ в город прибыл высокопоставленный визитер из России. Но кто и зачем?

«Говорят, что планируется визит Суркова. Вполне вероятно, что для подготовки предвыборного процесса, который они планируют там провести. Им сейчас кровь из носа нужны выборы», ‒ отмечает Жданов.

Выборы группировке нужны, чтобы легализовать местные «советы». Этого требует новый курс на построение так называемой «государственности», говорит военный эксперт. Но большой риск, что в этом случае реальную власть на местах получат предыдущие хозяева этих территорий ‒ представители старых политических элит ‒ владельцы крупного и среднего бизнеса.

«Они прячутся за названиями, которые ничего не значат. Они в СМИ не фигурируют, люди их не знают. Они не фигурируют ни в каких списках о «национализации» и так далее. То есть я, например, не слышал, чтобы забирали предприятия Геллера или Королевской», ‒ отмечает Денис Казанский.

«Из двух зол всегда выбирают меньше. И жители оккупированных территорий за три года наелись «русского мира». Я думаю, они бы с удовольствием вернулись под контроль бывших хозяев, а именно представителей Партии регионов», ‒ отмечает Жданов.

Следовательно, возвращение Януковича в родной Донецк ‒ не такая уж и фантастика, как это кажется на первый взгляд. Возможно, поэтому сепаратисты, подконтрольные Кремлю, и сыграли на опережение, объявив беглого президента «персоной нон грата».