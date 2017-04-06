В последнее время большое внимание украинской общественности приковано к событиям в Беларуси. И не столько потому, что это соседнее государство и развитие ситуации в нем может иметь определенные последствия и для Украины, сколько из-за странного появления в гуще белорусских событий «украинского следа» и активного раскручивания темы причастности Украинского государства к ним. Если задать себе вопрос, зачем Беларуси сегодня нагнетать антиукраинскую истерию и портить межгосударственные отношения, то вопросов возникает больше, чем ответов. Однако, если проанализировать каждое отдельно взятое событие, которое имеет ярко выраженный антиукраинский оттенок, то становится очевидным, что за появлением «украинского следа» в Беларуси стоит не кто иной, как ее союзник по Союзному государству Россия.

То, что сегодня происходит между Россией и Беларусью, можно с уверенностью назвать гибридной агрессией первой против второй. Цель этой агрессии ‒ используя политическое и экономическое давление, а также пропаганду, максимально дестабилизировать обстановку в стране, а потом ‒ не исключено, направить в Беларусь свои миротворческие силы с тем, чтобы «восстановить конституционный порядок». О возможности такого развития событий сегодня говорят и белорусские аналитики, и оппозиция, а также мягко намекает и сам рупор Кремля.

Дестабилизируя обстановку в соседнем государстве, Кремль с помощью своей пропаганды традиционно возлагает вину за это на местную оппозицию. Однако недавно в причастности к разрушению белорусской стабильности начала обвиняться и Украина. Роль Украинского государства в белорусских планах Кремля понять не трудно. Во-первых, без Украины, реализация этих планов была бы крайне тяжелой. Ведь сама по себе местная оппозиция не является той «страшилкой», которая может нанести значительный ущерб действующему в стране режиму. Однако привязка, а затем и отождествление белорусской оппозиции с украинскими «праворадикалами», «неонацистами» и отдельными криминальными элементами, а также дополнение этой картины украинскими спецслужбами и провластными политическими силами ‒ это уже совсем другое. В глазах белорусских граждан такая картина будет выглядеть весьма эффектно и позволит Кремлю одним выстрелом убить двух зайцев: дестабилизировать Беларусь и обвинить в этом Украину, а также развить в белорусском обществе украинофобию и вбить клин в межгосударственные украинско-белорусские отношения.

Появление в Беларуси «украинского следа»

Кремлевская пропаганда начала готовить белорусское общество не только к серьезному кризису в двусторонних отношениях, но и к возможной смене правящего в стране режима

​Параллельно с экономическим и политическим давлением России на Беларусь, кремлевская пропаганда начала готовить белорусское общество не только к серьезному кризису в двусторонних отношениях, но и к возможной смене правящего в стране режима. Используя хорошо известные и испытанные на российском обществе пропагандистские штампы, в информационном пространстве Беларуси запускается тема, что в стране реализуется сценарий белорусского Майдана. Ярким примером этому является публикация шеф-редактора одного из пропагандистских подразделений Кремля ‒ ІА Regnum​ ‒ Ю. Баранчика «Лукашенко запустил сценарий Майдана, и он это знает», в которой он, в частности, отмечает следующее:

«Целой серией совершенных в течение последнего года крупных внешнеполитических и внутриполитических ошибок Лукашенко сам, по собственной воле и инициативе, запустил сценарий белорусского Майдана. И он это знает. Если в течение последних двух недель марта он не произведет никаких действий в рамках Союзного государства, то Москва не будет нести одна этот чемодан без ручки и заморозит этот проект до тех пор, пока в Минске не появится адекватное, отвечающее национально-государственным интересам республики руководство, или не образумится сам Лукашенко».

Для того чтобы продемонстрировать белорусскому обществу то, что ждет страну в случае, если руководство государства так и не «образумится», российская пропаганда приводит пример соседней Украины.

Так, в одном из материалов под названием «Статкевич приступил к отработке украинского сценария на Беларуси», опубликованном на якобы белорусском интернет-ресурсе «БелВПО», отмечается, в частности, следующее: «Статкевич и другие лидеры «демократов» уже приступили к созданию политической силы, объединенной националистическими принципами на фоне ярко выраженной русофобии с формированием боевых отрядов молодчиков-националистов по отработанному украинскому сценарию. И хотя Статкевич еще не дотягивает до объекта своего подражания – Дмитрия Яроша, но, как говорится, лиха беда начало. Развитие дальнейших событий предсказать не трудно, достаточно взглянуть на соседку-Украину».

А для того, чтобы напомнить тем, кто, не дай Бог, забыл о том, кто такие украинские националисты, с которыми сравнивается белорусская оппозиция, статья «БНК ‒ филиал «Правого сектора» на Беларуси» достаточно ярко об этом напоминает.

Вброс в информационное пространство Беларуси информации об «украинском следе» в событиях в стране является подготовкой к дальнейшим практическим шагам в рамках гибридной агрессии России против Украины

​Еще одним «шедевром» антиукраинской пропаганды родом из Беларуси стал показанный 6 марта на телеканале «Беларусь 1» сюжет под названием «Звонок другу», который должен был стать ответом власти на продолжающиеся в Беларуси так называемые «марши дармоедов», однако стал очередной информационной атакой против Украины. В 25-минутном сюжете непосредственно акциям протеста было уделено 12 минут, остальное время ‒ приравнивание мирных демонстраций в Беларуси к событиям в Украине, и исключительно в негативном ключе, за которым нетрудно разглядеть довольно известный почерк кремлевской пропаганды.

В общем вброс в информационное пространство Беларуси информации об «украинском следе» в событиях в стране является не случайным, а заранее продуманным ходом и подготовкой к дальнейшим практическим шагам в рамках гибридной агрессии России против Украины с использованием белорусского плацдарма.

Made in «запоребрик»

После информационной подготовки в СМИ, накануне массовых уличных акций протеста, в частности, так называемого «Марша разгневанных белорусов», который был запланирован местной оппозицией в рамках празднования «Дня Воли» (25 марта), Кремль начал следующий этап информационной агрессии против Украины с белорусского плацдарма, используя все те же информационные вбросы, а также один из своих любимых методов ‒ провокации.

Так, 20 марта информационное пространство всколыхнула новость о якобы попытке прорыва с территории Украины государственной границы Беларуси в районе пункта пропуска «Александровка». О том, что украинская сторона не имеет к этому инциденту никакого отношения, в тот же день подтвердили и сами белорусские пограничники: «Учитывая то, что между пунктами пропуска сторон значительное расстояние (около 13 километров), есть населенный пункт (...), отсутствуют признаки нарушения государственной границы, утверждать, что задержанный автомобиль прибыл с территории Украины, не представляется возможным».

Также следует обратить внимание на то, что по странному стечению обстоятельств, «прорыв» белорусско-украинской границы почему-то «состоялся» именно в период проведения в Беларуси массовых протестных акций. Довольно странным является и то, что «диверсанты» в автомобиле, начиненном оружием, после пересечения границы, поехали прямо к белорусскому пограничному пункту, а не растворились в гуще белорусских лесов.

Отсюда следует, что основной задачей этих «диверсантов» было не проникновение в Беларусь для дальнейшей подрывной работы там, а создание резонанса в ее информационном пространстве для дальнейшего обвинения Украины в дестабилизации обстановки в соседнем государстве. То есть именно то, что сегодня нужно Кремлю.

Задачей этих «диверсантов» было не проникновение в Беларусь для дальнейшей подрывной работы там, а создание резонанса в ее информационном пространстве для дальнейшего обвинения Украины

​Далее, 21 марта Александр Лукашенко обвинил Украину в подготовке боевиков для дестабилизации обстановки в Беларуси. Комментируя это событие, белорусские спецслужбы заявили о наличии у них информации о планах относительно переброски в Беларусь боевиков из Украины, в частности, последователей УНА-УНСО, с которыми «Белый легион» (белорусская незарегистрированная спортивно-патриотическая организация) тесно сотрудничает еще с 90-х годов, а также о других лицах, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины в составе националистических формирований. Для подтверждения своих слов, ими была продемонстрирована изъятая у «боевиков» «Белого легиона» различная атрибутика батальона «Азов» и организации УНА-УНСО.

В то же время следует напомнить, что эта провокация напоминает, как две капли воды, постановочное шоу с задержанием украинских диверсантов в Крыму, которое российская ФСБ организовала в ноябре прошлого года. Тогда на смонтированных кадрах российские силовики продемонстрировали визитки «Правого сектора», а также оружие, которое якобы нашли в помещении, где мог проживать один из задержанных.

В свою очередь, для получения от белорусской стороны официальных доказательств наличия на территории Украины лагерей подготовки боевиков, о которых заявлял Лукашенко, Служба безопасности Украины 22 марта направила в правоохранительные органы Беларуси соответствующий официальный запрос. Однако до сих пор ответа от белорусских коллег СБУ так и не получила.

Отсюда напрашивается простой вывод, а именно: что у белорусских и крымских провокаций одни и те же режиссеры

​Отсюда напрашивается простой вывод, а именно: что у белорусских и крымских провокаций одни и те же режиссеры. Отсутствие официального ответа белорусских правоохранительных органов на запрос СБУ только его подтверждает.

Хрестоматийной из так называемых российских информационных вбросов является якобы переписка заместителя МИД Украины С. Кислицы и народного депутата от БПП А. Гончаренко. В частности, накануне самого «Марша разгневанных», 24 марта на 3-м по рейтингу в Беларуси блоге MINSK.BY был размещен материал под названием «Украинские радикалы прибывают на Минский Майдан», в котором демонстрировались скриншоты указанной переписки.

Интересно, что учетная запись, под которой этот материал был размещен на обоих ресурсах, была создана в тот же день, то есть специально под это конкретное задание. Как и полагается подобным фейкам, этот «шедевр» распространился в интернете с формулировкой типа «в сети появилась информация о... (далее ‒ по тексту)» без конкретного авторства и объяснения источника его происхождения. При этом ресурс «БелВПО» пошел еще дальше, назвав фейковую информацию «данными белорусского КГБ».

Особого внимания также заслуживают и отдельные «белорусские» сайты, на которых размещаются публикации антиукраинского содержания. Как, к примеру, уже известный нам «БелВПО». Его авторы называют себя «группой единомышленников, офицеров запаса (в отставке) Белорусского военного округа и Вооруженных сил», однако немало их публикаций перенасыщены антиукраинской пропагандой, разжиганием межнациональной розни и попыткой навязывания идей так называемого «русского мира».

Все становится на свои места, когда устанавливаешь происхождение таких «белорусских» интернет-ресурсов. В частности, в результате изучения дампа электронной почты и проведения дополнительного Расследования в отношении ресурса «БелВПО» активистами Украинского Киберальянса было установлено, что этот ресурс физически находится в российском Санкт-Петербурге и является одним из основных партнеров белорусско- и украинофобского информационного проекта «Империя», созданного и управляемого вышеупомянутым шеф-редактором ІА Regnum Ю. Баранчиком.

Дивиденды Кремля

Для того, чтобы лишний раз убедиться, что за примерами информационных атак против Украины стоит рука не Минска, а Москвы, можно проанализировать и выгоды, которые она от них получит.

Во-первых, в результате активной антиукраинской пропаганды, разжигания межнациональной розни и попыток навязать в Беларуси идеи «русского мира», Кремль получает дивиденды в виде закоренелой фобии белорусов не только относительно Украины, но и всего украинского вроде той, которую сегодня можно наблюдать в самой России.

Во-вторых, информационный вброс о причастности к событиям в Беларуси украинских праворадикальных организаций, спецслужб, наличии на территории Украины баз для подготовки боевиков, Кремль пытается сформировать в белорусском обществе образ Украины-агрессора, заинтересованной в дестабилизации обстановки в соседнем государстве. Уже сегодня российская пропаганда называет Беларусь «полигоном для Сил спецопераций ВСУ».

Расчет Кремля здесь понятен: на постсоветское общество Беларуси фразы типа «хунта», «фашисты», «Бандера», «Правый сектор» действуют почти гипнотически

​В-третьих, активным использованием в своих фейках темы украинских националистических организаций кремлевская пропаганда в очередной раз пытается навязать белорусам (и не только) мнение о том, что Украина ‒ это фашистско-неонацистское государственное образование, которое живет идеями и руководствуется исключительно принципами Гитлера и Муссолини. Расчет Кремля здесь понятен: на постсоветское общество Беларуси фразы типа «хунта», «фашисты», «Бандера», «Правый сектор» действуют почти гипнотически.

В-четвертых, информационные вбросы о группах боевиков, которые якобы направляются в Беларусь сотрудниками государственных учреждений Украины и членами пропрезидентской политической силы, очевидно, направлены на ухудшение белорусско-украинских отношений на высшем уровне.

В-пятых, сегодня по всей западной границе Украины Кремль создает своеобразную цепь нестабильности и всеукраинские провокации из Беларуси являются одним из ее основных звеньев. Так, ни для кого сегодня не секрет, что за другими звеньями этой цепи ‒ всеукраинскими провокациями в Польше, как и за антипольскими ‒ в Украине, заявлениями венгерских политиков относительно автономии для меньшинств за рубежом ‒ стоят «кузнецы» из Кремля. Задачей такой цепи нестабильности является демонстрация того, что Украина ‒ это конфликтное государство, которое не может спокойно жить со своими соседями. Учитывая это, не исключено, что подобные конфликтные ситуации могут возникнуть и с другими соседями Украины.

В-шестых, не следует исключать, что создавая и наращивая «доказательную базу» причастности Украины к дестабилизации обстановки в Беларуси, Россия таким образом готовит предпосылки для будущей возможной защиты братского государства от агрессивных посягательств «киевской хунты».

Подытоживая все вышесказанное, можно с уверенностью сказать только одно: как показывает практика, Россия на достигнутом не остановится. Очевидно, что сегодня в Кремле вопросу активного использования Беларуси для агрессии против Украины предоставлен зеленый свет. Учитывая это, в дальнейшем следует ожидать только усиления всеукраинских провокаций с использованием белорусского плацдарма. Особенно угрожающим может быть период накануне совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017», которые запланированы на осень этого года и вокруг которых уже есть много шума.

Игорь Федик, обозреватель Defense Express

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода