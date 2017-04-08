Крымский блеф российских либералов

Специально для Крым.Реалии

Российские либералы, рассуждая о перспективах аннексированного Крыма, всегда переходят на последнюю «линию обороны». Они признают, что «референдум» 2014 года был незаконным, но уверяют, что полуостров «никогда» не вернется в состав Украины. Дескать, этого не хотят сами крымчане, проблема «не имеет решения». При этом они сравнивают Крым то с Косово, то с Абхазией или даже с Северным Кипром, что является явным передергиванием и демагогией.

Если сторонники Кремля пытаются отрыто игнорировать нормы международного права, то московские «демократы» маскируют проблемы под «замороженный конфликт»

Противники путинского режима и «охранители» понимают, что вопрос полуострова нельзя «закрыть», пока Киев и мировое сообщество рассматривают аннексированный Крым как украинскую территорию. Если сторонники Кремля пытаются отрыто игнорировать нормы международного права, то московские «демократы» маскируют проблемы или под «замороженный конфликт», или прикрываются якобы массовыми пророссийскими настроениями на полуострове.

Типичный пример – растиражированное по отечественным СМИ интервью московского телеведущего Дмитрия Запольского. По его мнению, аннексия Крыма – один из самых сложных вопросов в Европе, у которого «нет политического решения». Он сравнил украденный полуостров с Северным Кипром, заявив, что считает аннексию незаконной «подлостью и глупостью». Далее он призвал украинцев забыть о восстановлении территориальной целостности страны. «Надо смотреть на вещи здраво и анализировать не предвзято. Путин не украл Крым у Украины, он скупил уже украденное бандитами. Вина за крымский тупик лежит не только на Москве, но и на Киеве, причем 50/50. Можно только порадоваться, что удержались другие области и Москва не получила сухопутный коридор», – заявил телеведущий.

Украине не стоит рассчитывать на крах режима Владимира Путина. Даже если пресловутая кремлевская вертикаль завтра рухнет, то жители Крыма будут встречать украинскую армию «бутылками коктейля Молотова», уверен Запольский. Он не верит в «повторный референдум»; Украина и Запад «опасаются», что жители полуострова опять проголосуют за Россию. Проблему Крыма, как говорит Запольский, придется решать при участии международного сообщества, предоставив полуострову статус «самоопределившейся территории».

«В статус-кво 2013 года (Крым – авт.) уже не вернется. Больше всего жаль в этой истории самих крымчан, надеявшихся всех налюбить, влезть на елку и не ободраться: стать богатой курортной территорией с огромным рынком русского туризма. А вот не будет никакого туризма. Будет Северный Кипр 2.0 и надменные, жадные, жуликоватые турецкие инвесторы», – резюмировал Запольский.

Московские либералы задним числом пытаются обелить Путина, переложив ответственность на Украину. Такими аргументами, как правило, прикрываются агрессоры, для которых в первую очередь «виновата» именно жертва

Подобные мнения высказывают многие противники Путина. Интервью Запольского интересно тем, что в нем собран весь набор российских имперских «хотелок», едва прикрытых «либеральными» рассуждениями, которые при детальном рассмотрении оказываются обычной демагогией. Несколько важных замечаний. Первое, украинцев пытаются убедить, что Крым они потеряли еще до того, как «зеленые человечки» захватили административные здания в республике. Московские либералы задним числом пытаются обелить Путина и российские государство, переложив ответственность на Украину. Такими аргументами, как правило, прикрываются агрессоры, для которых в первую очередь «виновата» именно жертва.

Второе. Массовые пророссийские настроения в Крыму – выдумка кремлевской пропаганды, и российские либералы активно ее используют. Политический миф поддерживали за счет агентов влияния: некоторых представителей Партии регионов, КПУ, ПСПУ, казаков и купленных журналистов. Если бы в Крыму была социальная база для сепаратизма, то на полуострове еще в 90-е годы могло сформироваться широкое общественное движение за «возвращение» в Россию. Но этого не было. Вся «пророссийская деятельность» сводилась к сборищам под российскими флагами, крикам о «защите» русского языка и украинофобским публикациям в местных СМИ. Продвижение «русского мира» стало прибыльным политическим бизнесом. Причем, его бенефициарам было выгодно именно нахождение полуострова в составе Украины.

Аннексия Крыма стала реальностью только благодаря армии и спецслужбам Кремля. И в Москве это понимают. Поэтому новые «власти» не церемонятся с местными адептами «Крымнаша» с украинскими паспортами в кармане. Российское правительство проводит целенаправленную политику замещения местного населения выходцами из других регионов страны. Украинских граждан на полуострове, не взирая на национальность, Кремль изначально рассматривал как неблагонадежных.

Если проводить корректные исторические и политические параллели, то аннексию Крыма нужно сравнивать с захватом нацистами Судетской области в 1938 году. И российские либералы это понимают

В-третьих, Крым нельзя сравнивать с Северным Кипром или Косово. Турция отторгла часть территории острова, но не присоединила ее официально. Действия Анкары можно сравнивать с российскими протекторатами в Южной Осетии и Абхазии. Косово – отдельная история. Мировое сообщество пошло на обособление края по причине массовых этнических чисток. В ходе международных разбирательств были приведены многочисленные факты геноцида албанского населения со стороны сербских радикалов. В Крыму ничего подобного не было. Все заявления Москвы об «украинским радикалах», которые якобы готовились громить русскоязычных жителей полуострова, не имели под собой серьезных оснований. Важно отметить, что край Косово не стал частью Албании. Если проводить корректные исторические и политические параллели, то аннексию Крыма нужно сравнивать с захватом нацистами Судетской области в 1938 году. И российские либералы это понимают.

Четверное. Крым не может существовать в рамках «самоопределившейся территории» чисто по экономическим соображениям. Республика при Украине была дотационной. Теперь проблема усугубилась в разы. Территория находится под санкциями, коммерческая сфера и все, что не связано с войной, медленно, но уверенно деградирует. Члены «команды победителей», организовав передел сфер влияния в региональном бизнесе, срубили сук, на котором сидели. Крым не может себя обеспечить. И как только российские войска покинут его территорию или Москва перестанет давать деньги, на полуострове может начаться социальная катастрофа.

В таком случае Крым полностью перейдет под контроль местных мафиозных группировок, за которыми все равно будет стоять Москва. Российская фрондирующая интеллигенция безосновательно полагает, что Запад все равно «подарит» им Крым в знак глубокой благодарности за отстранение «чекистов» от власти. Они осознанно идут по пути Кремля, придумывая сомнительные поводы для сохранения украденного у Украины имущества.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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