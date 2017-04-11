Удар по Сирии: чем руководствовался Трамп?

7 апреля Соединенные Штаты впервые с начала сирийской войны нанесли удары по позиции правительственной армии в Сирии. 59 ракет «Томагавк» были выпущены с американских кораблей в Средиземном море и поразили авиабазу сирийских правительственных сил Шайрат в провинции Хомс. Ракеты были нацелены на взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы. Президент США Дональд Трамп, лично принявший решение о нанесении удара, заявил, что данные действия, направленные на предотвращение и сдерживание распространения смертоносного химического оружия, отвечают жизненно важным интересам Соединенных Штатов.

При этом основная масса американских СМИ отнеслась к решению президента с одобрением или подчеркнуто нейтрально. Однако некоторые издания высказали опасения, что эффективность атаки была существенно снижена тем, что Трамп по-прежнему считает свои договоренности с Путиным приоритетными даже в сравнении с информированием собственных парламентариев.

Трамп не только не получил разрешения Конгресса на ракетный удар, но первыми проинформировал о нем именно россиян

«В этот же первый день после одностороннего принятия Дональдом Трампом решения о военных действиях против Сирии особенно бросается в глаза один ошеломляющий факт: Трамп не только не получил разрешения Конгресса на ракетный удар, но первыми проинформировал о нем именно россиян… Одним из наиболее тревожных фактов, проявившихся в результате атаки, стало то, что Трамп не только не обратился за разрешением парламента, но сообщил Конгрессу о своем решении только после того, как его администрация предупредила русских», – отмечает издание Shareblue.

«Нельзя сказать, что информирование россиян с целью избежать эскалации конфликта с ними – это обязательно плохая идея, но порядок событий показывает приоритеты администрации президента в особенно ярком свете», – говорится в статье. В этой связи американский эксперт Крис Мэтьюс предположил, что основной целью удара может быть решение внутренних политических проблем, в частности, опровержение мнения о возможном сговоре Трампа с Россией.

Подобные мысли высказал и отставной полковник армии США, аналитик по России и Евразии Объединенного комитета начальников штабов Гарри Симмет.

Трамп отчаянно нуждался в чем-то подобном, если он действительно состоял в сговоре с Россией

«Я нахожу интересным тот факт, что Трамп изменил свою позицию в части вмешательства в сирийскую проблему. Я объясняю это несколькими причинами. Во-первых, мы знаем, что на личностном уровне у Трампа значительно превалирует эго, и он любит сравнивать себя с политическими противниками в выгодном свете. Здесь ему представился шанс прямо противопоставить себя Обаме как «сильный против слабого». Во-вторых, в части информационной стратегии ракетный удар дал возможность изменить повестку дня с расследования его сговора с Россией на обсуждение событий в Сирии. В-третьих, на политическом уровне у него появилась возможность дистанцироваться от Путина. Трамп отчаянно нуждался в чем-то подобном, если он действительно состоял в сговоре с Россией, и даже в случае, если он просто по-глупости начал походить на марионетку Москвы из-за своих постоянных похвал в адрес Путина», – отметил полковник Симмет в комментарии для Крым.Реалии.

При этом американский эксперт считает, что российский президент, несмотря на внешнюю критику действий Трампа, также счел возникшую дистанцию вполне разумной.

Если Путин и Трамп действительно секретно сотрудничают, лучшей стратегией для них является изобразить конфликт перед публикой

«Если Путин и Трамп действительно секретно сотрудничают, лучшей стратегией для них является изобразить конфликт перед публикой, который помог бы скрыть истинную ситуацию. К тому же не стоит забывать, что Путин все еще нуждается в образе врага, чтобы оправдать его авторитарное правление, поэтому он не может позволить себе слишком сближаться с Трампом и США публично», – подытожил Гарри Симмет.

Другой известный американский комментатор, писатель, бывший дипломат и аналитик разведки Джеймс Бруно относится к действиям Трампа в Сирии более положительно.

Проведение военных операций на разовой основе может в определенный момент привести к эскалации в сторону более широких боевых действий

«В известном смысле ракетный удар президента по Сирии должен был компенсировать отказ его предшественника от активных действий в последний раз, когда Асад использовал ядовитый газ для убийства гражданских лиц. Тогда, в 2013 году, Барак Обама ограничился пустым предупреждением о «красной линии». Действия Трампа были направлены на то, чтобы дать сигнал сирийскому диктатору, что США не будут мириться с ведением войны при помощи запрещенного оружия массового уничтожения. Я считаю, что это был правильный ответ – ограниченный и целенаправленный. Однако Трамп действовал в стратегическом вакууме. Нам еще предстоит увидеть стратегическое видение Белого дома. Проведение военных операций на разовой основе может в определенный момент привести к эскалации в сторону более широких боевых действий», – предупреждает эксперт.

По мнению Джеймса Бруно, предупреждение российской стороны о начале операции было разумным и проводилось в соответствии с принятыми ранее договоренностями.

«США предупредили Москву за час до начала атаки. Это было сделано в соответствии с «соглашением о деконфляции», достигнутом обеими странами в 2015 году, с целью избежать непреднамеренных столкновений между их вооруженными силами в Сирии», – пояснил он.

Эксперт отмечает, что теперь следует сосредоточить все внимание на визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, который состоится на этой неделе. Именно итоги его переговоров с российскими официальными лицами зададут тон будущим отношениям Москвы и Вашингтона.