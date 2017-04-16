Быстро добраться на Ай-Петри нынче можно разве что автотранспортом из Ялты. С учетом небольших остановок у главных достопримечательностей на этом без преувеличения головокружительном серпантине длиной 23 километра – водопада Учан-Су и «Серебряной беседки» – за час можно управиться вполне. Есть еще мисхорская «канатка», но она с января не функционирует. Ее обещают запустить лишь в начале мая – с момента официального старта курортного сезона.

...На Ялтинском автовокзале нас «вычислил» частный извозчик Валера. И так же профессионально «уболтал» нас на поездку на Ай-Петри – автора этих строк, приезжую из далекого Владивостока и ее дочку-студентку. Но полностью же укомплектовать команду на первый утренний заезд туда и обратно за 1000 рублей (около 420 гривен) «с носа» ему при всем желании не удалось. Тщетно побродив возле вокзала еще минут пятнадцать, Валерий без особого воодушевления завел свой видавший виды «Мерседес-Вито» и вырулил на верхнюю трассу. «Не сезон еще, на вокзале – одни квартирные маклеры и таксисты, – как бы оправдываясь, произнес мужчина. – В прошлом году в это время клиентов раза в два больше было. Народ обнищал что ли – не пойму».

У поворота на Ай-Петри замечаю, что проезд разрешен только до водопада Учан-Су, само плато закрыто.

«Дорожники, наверное, забыли заклеить,– продолжает Валерий. – Зимой, действительно, гаишники по постановлению номер 301 республиканского минтранспорта разворачивали машины обратно выше «Серебряной беседки». За исключением тех, кто, как я, прописан в Охотничьем (единственном поселке на Ай-Петре – авт.). Мол, на Ай-Петри вот-вот начнется сход снежных лавин. Хотя какие у нас лавины, лишь переметы. Это максимум кубов тридцать снега может сойти. Доходило до смешного – на работу, на Ай-Петри, не пускали даже директора и лесничих Ялтинского заповедника (горно-лесного природного заповедника – авт.). Заядлые лыжники из Симферополя и Севастополя все равно на плато пробивались. Их местные на своих УАЗиках полевыми дорогами через лес подвозили».

Впрочем подлинная причина четырехмесячной «блокады» единственной асфальтовой дороги Ай-Петри, о чем писали некоторые СМИ, кроется в другом – подготовке властей к тотальной зачистке плато от коммерческих объектов, собственниками которых в основном являются крымские татары. Позже глава Ялтинской администрации Андрей Ростенко сообщил, эта зачистка начнется в середине февраля 2017 года. И что, дескать, в итоге на плато останется лишь одно большое кафе «Верхнее», принадлежащее, как выяснилось, директору канатной дороги Надежде Олефир.

Как и обещал Валерий, первую остановку делаем на площадке перед дорожкой к Учан-Су. У водопада статус эколого-просветительского объекта все того же Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Правда, такое «просвещение» платное и стоит 50 рублей (23 грн).

Впрочем если уж любоваться водопадом, то лучше всего это делать именно сейчас – в период бурного таяния снегов. Когда Учан-Су соответствует своему подлинному, крымскотатарскому, названию – Летящая вода. Пройдет весна, и летний зной иссушит его до жалкого «водокапа», слегка смачивающего отвесную скалу.

Зато за проход к ротонде «Серебряная беседка», которая также в ведении заповедника как эколого-просветительский объект, денег не требуется.

Пока не сезон. Но приготовления к нему и последующему «обилечиванию» уже в разгаре. Металлические ворота с калиткой тоже на «исходной»; вскоре там, заверили знающие люди, появится и кассовая будка.

Ротонда – это прежде всего видовая площадка. С нее открывается живописный вид на Ялтинский амфитеатр с береговой линией, Никитскую яйлу и дубово-можжевеловый лес на мысе Мартьян.

А еще на горе Пендикюль, где на высоте 848 метров над уровнем моря в честь строителей дороги Ялта–Ай-Петри–Бахчисарай когда-то, собственно, и была сооружена «Серебряная беседка», можно увидеть причудливых видов краснокнижную сосну крымскую.

Позже, уже на плато Ай-Петри, сосна крымская в объектив моего фотоаппарата невольно попала по другому поводу – за ее макушку стропами и крылом, в общем благополучно, зацепился местный парапланерист. «При взлете порывом ветра резко отнесло на сосну», – пояснил мужчина. Не стал дальше интересоваться, мол, предпримет ли вторую попытку?

Остальным, поднявшимся в тот день на Ай-Петри, воздушные потоки со стороны Гаспры, Мисхора и погода в целом благоприятствовали и располагали к занимательному времяпрепровождению. В том числе удачным селфи с зубцами горы Ай-Петри на заднем плане.

Однако таких туристов-путешественников, как мы, за каких-то два часа пребывания на плато можно было сосчитать на пальцах одной руки. Во всяком случае, в районе тесно застроенной точками общепита и гостевыми домиками скалы Шишко, непосредственно у выхода дороги Ялта-Бахчисарай на Ай-Петринскую яйлу.

Грозит ли людям объявленный властями снос их объектов? «Вроде бы сносить будут в первую очередь у канатки, – говорит хозяин одного из кафе Рустем, – но там пока без изменений. Знаете, нас украинские власти двадцать лет пытались снести. Ну, пускай эти попробуют. Конечно, могут без суда и следствия. Примет Госсовет такой законопроект, чтобы без суда, – и снесут. Как на днях в Симферополе (торговые точки возле центрального рынка – авт.)».

Еще 10 апреля, когда в Ялте столбик термометра показывал +15, плато Ай-Петри почти всецело находилось в снежном плену. Теперь же снег сохранился только в ложбинках и оврагах.

Еще меньше – на «карнизах» у самого обрыва. А также в березовой роще близ скалы Шишко.

И на склонах горы Бедене-Кыр под такими же белоснежными «грибами»-радарами.

Впрочем, гармоничнее в окружении остатков снега на плато смотрелся все же прострел или сон-трава.

Цветок нежный, красивый и одновременно ядовитый. А еще – овеянный легендами. Одна из них, к примеру, гласит, что когда архангел Михаил по велению Бога решил наказать сатану, последний моментально превратился в маленькое существо и спрятался среди мохнатых бутонов прострела. И все равно архангел изверг в него молнию, однако промахнулся. «Простреленной» в итоге оказалась только сон-трава, вернее – ее корень, по форме напоминающий божественную молнию. И потому, наверное, как, собственно, и другие части растения, обладающий лечебными свойствами.

Анатолий Крымский, крымский блогер

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