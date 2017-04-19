На днях в сети распространяли «новость» о том, что ВСУ якобы хранят ядовитые вещества на складах в Станично-Луганском районе. Об этом заявили в группировке «ЛНР», признанной в Украине террористической. Однако, как сообщает пресс-центр АТО, украинская сторона в ОЦКК (Общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) такие сообщения назвала фейком.

В понедельник на сайте «Луганский информационный центр» опубликовали «новость» с заявлением представителя так называемой «народной милиции» ОРЛО, полковника Андрея Морочко с заголовком «ВСУ хранят на сладах в Станично-Луганском районе отравляющие вещества ‒ Народная милиция». В публикации сказано, что в районе населенного пункта Красный Октябрь расположен склад РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) 14-й бригады, на котором, кроме имущества, на хранении находятся огнеметы и ядовитые вещества».

Кроме сайта «Луганский информационный центр» такую «новость» напечатали и другие издания, в частности «Звезда» и «Русская весна».

В ОЦКК назвали это фейком, о чем 18 апреля сообщили на странице пресс-центра АТО в фейсбуке.

«Информация, изложенная в этом материале, не соответствует действительности, поскольку руководство государства 13 января 1993 года подписало Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении. Этот международный договор в рамках ООН в области контроля вооружений имеет целью полный запрет производства и применения химического оружия, учитывая его вредность для окружающей среды и здоровья человека, а также определяет обязательства государств-участников в этой сфере», ‒ говорится в сообщении.