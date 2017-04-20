«Богатая» Россия: новые поборы для крымчан

Специально для Крым.Реалии

Перед «референдумом» крымчанам обещали щедрые дотации из российского бюджета, рост благосостояния, качественную медицину, обновление инфраструктуры, борьбу с коррупцией, которую объявили «украинским пережитком». Вместо обещанного изобилия граждане получили экономический кризис, высокие цены на продукты, небольшие зарплаты и новые поборы, которые «власти» могут вводить по собственному усмотрению.

Крымский «совмин» разослал по местным «администрациям», районным и городским советам письмо с рекомендацией пополнять бюджеты «муниципальных образований» за счет самообложения граждан. Крымчанам предложили скинуться на решение местных проблем – дороги, освещение, ремонт социальных объектов и прочее. Сколько именно платить и на какие нужды, предложено решить на местном референдуме. При этом сбор подписей для его проведения не нужен.

В крымском «правительстве» напомнили, что самообложение граждан предусмотрено федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления. В документе указан ряд критериев: платеж должен носить разовый характер, платить обязаны только граждане России, проживающие на данной территории, размер платежа устанавливается в конкретной сумме, а не процентах, и является одинаковым для всех плательщиков.

Людям перед «референдумом» рассказывали про «богатую Россию», но в итоге получилось обратное. Теперь им придется решать местные проблемы за собственный счет

Предложение собирать деньги на ремонт дорог и иные муниципальные нужды не вызвало восторга со стороны крымских обывателей. Людям перед «референдумом» рассказывали про «богатую Россию», обещали большие зарплаты, щедрое финансирование из федерального бюджета, но в итоге получилось обратное. Теперь им придется решать местные проблемы за собственный счет. И это с учетом высоких цен на продукты, промышленные товары и скромные (по российским меркам) заработные платы.

Скорее всего, крымский «совмин» действовал по указке из Москвы. «Власти» решили обложить крымчан новыми поборами по нескольким причинам. Первое – неблагоприятная макроэкономическая ситуация в России. Расчет на снятие санкций не оправдался, сырьевая экономика при нынешних ценах на нефть достигла предела рентабельности. Так называемый «резервный фонд» близок к исчерпанию. За прошлый год власти несколько раз лезли в финансовые закрома, и «кубышка» уменьшилась в четыре раза. Теперь в фонде осталось менее триллиона рублей. Учитывая масштабы страны и динамику расходов на нужды силовиков, деньги закончатся в ближайшее время. Остается «фонд национального благосостояния», но сколько в нем «живой» валюты, не известно.

В стране де-факто стартовала кампания по переизбранию Владимира Путина президентом. Правительство будет делать все, чтобы сохранить пенсии и иные «критические» выплаты на приемлемом уровне. Бюджетные «дыры» будут затыкать за счет населения. В центральном правительстве рассматривают вариант изъятия из карманов россиян около 1,2 триллиона рублей для «ускорения роста ВВП». По сути речь идет о новой девальвации рубля.

Иных «пряников» для электората у Кремля нет: только «Крымнаш» в купе со «вставанием с колен» на территории Донбасса и Сирии

Мифу о «богатой России» приходит конец. Власти страны живут по принципу «день простоять, да ночь продержаться». Совершенно логично, что администрация президента решила устроить голосование в день «присоединения» Крыма. Иных «пряников» для электората у Кремля нет: только «Крымнаш» в купе со «вставанием с колен» на территории Донбасса и Сирии.

Вторая причина введения новых поборов кроется в системе распределения федеральных расходов на Крым и схеме дотаций, выделяемых городам и районам республики. Согласно заверениям чиновников, Россия планирует выделить на нужды Крыма около 155 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году мероприятия в рамках федеральной целевой программы профинансировали (если верить отчетам) на 22,3 миллиарда.

Чиновники «совмина», рассказывая населению, что «денег много», приказывают местным «администрациям» облагать население дополнительными поборами

В реальности из указанных 155 млрд крымчанам перепадет меньшая часть. Основная статья расходов – строительство пресловутого Керченского моста, которым занимается московский олигарх Аркадий Ротенберг. Широкой публике он известен как один из «друзей Путина». Судя по динамике, Москва решила «осваивать» деньги на мост в ускоренном темпе. Все остальные расходы на Крым фактически рассматриваются как второстепенные. На практике это вылилось в существенное сокращение бюджетов крымских городов и районов. Их урезали за счет дотаций из крымского бюджета, который в свою очередь целиком зависит от российской казны. По сравнению с прошлым годом бюджеты Керчи, Феодосии и Евпатории уменьшили в 3 раза; Армянска и Красноперекопска – сократили в 4-5 раз. При этом расходы на нужды чиновников постоянно растут.

В итоге денег на местах не хватает даже на основные потребности. Чиновники «совмина», рассказывая населению, что «денег много», приказывают местным «администрациям» облагать население дополнительными поборами. Закон выписан таким образом, что новые налоги можно ввести по инициативе местного начальства. Референдум – всего лишь прикрытие. Норма о необязательности сбора подписей дает возможность организовать опереточное «голосование», согнав на него пенсионеров и бюджетников. В республиканском «правительстве» не опасаются негативной реакции крымчан. «Власти» уже привыкли к тому, что мнением населения можно пренебречь.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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