«Капля камень точит» – из крымских сетей

В социальных сетях обсуждают решения Международного суда ООН по вопросам дискриминации в Крыму и войны на Донбассе. Мнения разделились кардинально. Одни считают судебные вердикты победой, другие – поражением Киева.

Международный суд ООН в Гааге обязал Россию до вынесения финального решения по делу прекратить притеснение прав крымскотатарского народа на представительство их интересов (в том числе путем деятельности Меджлиса), а также обеспечить наличие на полуострове образования на украинском языке. В то же время суд отказал во введении временных мер против России по конвенции о запрете финансирования терроризма.

Глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, представлявшая интересы страны в Гааге, положительно оценила принятые решения.

Многие участники обсуждения согласны с мнением о том, что Киев скорее выиграл, чем проиграл Москве.

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Рефат Чубаров

...одним-двома реченнями про проміжне рішення Міжнародного Суду ООН щодо гонінь на кримськотарський народ, на українців в тимчасово окупованому Криму, щодо відміни заборони Меджлісу кримськотарського народу: "Впевнений, що сьогодні закладені перші практичні міри, які обов'язково приведуть найвищих російських посадовців на чолі з Путіним на лаву підсудних Міжнародного трибуналу з розгляду злочинів, скоєних Росією проти України. А в тому, що такий Міжнародний трибунал буде створений, в мене немає жодних сумнівів"

Iryna Gerashchenko

...Ми отримали перший судовий вердикт, яким визнані безчинства РФ в Криму. Вимогу негайно відновити діяльність Меджлісу . Вимогу дозволити вільне використання украінськоі, а отже українських ЗМІ і шкіл.

Щодо тероризму. Перше. Суд ООН закликав РФ виконувати мінські угоди. І тепер в наступних засіданнях суду украінська сторона надасть всю інформацію про щоденне порушення режиму тиші, про поставки зброі і техніки ( і це не вдастся списати на гумконвоі, як ми Кремль не намагався ), про кожного незаконно утриманого заручника, про вбитих і закатованих, про всіх моторол і гіві, з російськими паспортами, що тероризували і тероризують украінський Донбас. Нинішнє рішення є проміжним, важливим в ньому є наступне: вдалося переконати суд підтримати українську позицію, що події на Донбасі підпадають під Конвенцію про заборону фінансування тероризму! Це надважливо для всіх подальших слухань по цій справі! На жаль, цього свого часу не вдалося Грузії.

Щодо рішення Суду про недостатність доказів, то тут Суд визначив, що на цій стадії процедури Україна не надала Суду доказів , які б визначили остаточне рішення. Суд очікує від сторін роботи над повним виконанням Мінського пакету заходів. Суд зазначив , яких додаткових доказів потребує, і які украінська сторона надаватиме протягом слухань. В тому числі і в першу чергу щодо порушення Мінських угод. ( це всім іх критикам- ви тільки уявіть, що в нас не було б цих угод, на що б ми зараз посилалися, на порушення яких пунктів). Так що попереду робота, це непроста історія - довести Путіна до Гааги. Але він вже на шляху до неі. Допоможемо дійти швидше.

Aivazovska Olga

...Є привід порадіти. Головним досягненням сьогодні стало те, що визнано юрисдикцію суду та прийнято до розгляд справу по обом конвенціям. Нагадаю, росіяни працювали саме на те, щоб суд відмовився розглядати справу, особливо щодо підтримки тероризму. Доказову базу потрібно готувати досконало, але шанс позитивних рішень, звісно, залежить від позицій, аргументів, доказів і фактів. Хоча запобіжні заходи щодо тероризму не запроваджено, це не є підставою для песимізму. Крім того, офіційно заборонений РФ Меджліс кримсько-татарського народу не є поза законом на думку поважного суду і РФ повинна вжити заходів для відновлення його роботи. Ухвала не є рішенням по суті справи. Потрібна конструктивна робота та терпіння. Ми граємо в дуже тривалу та виснажливу гру і вистоїть той, хто захищатиме цінності і права, в кого інституційно не здадуть нерви.

Hennadii Afanasiev

Все врешті решт закічиться Кримськотатарською Автономією яка стане кримським фортпостом України від росіян й наші народи будуть щасливі

неочн удвлн прсхдщ

будет дичайше смишно, если русские, демонстративно исполняя такое важное решение международного суда, заставят крым учить украинский язык

Карл Волох

...Народ, нам сегодня частично отказали в обеспечительных мерах. Это еще далеко не решение по существу спора. Не истерите вы так дружно, все совсем не плохо (пока, по крайней мере).

И еще: мы торим всему миру дорогу в вопросах далеко не простых и находящихся вовсе не полностью в области юриспруденции. Вполне возможно, что, в итоге, соображения политические или практические (как, например, неразрешимые проблемы при исполнении решения суда) перевесят аспекты собственно права или справедливости. Это не признак того, что мы лохи и ничего не умеем. Просто в послевоенной Европе практически отсутствует такой опыт (не считая Нюрнберга, но это вопрос отдельный). А вот если у нас получится, жизнь разного рода агрессивных диктаторов будет проистекать по дамокловым мечом уголовного преследования

Julia Kazdobina

Сейчас боты завоют, #а_нафиг_эта_нада. И какой, вообще, толк. Но капля камень точит.

Однако многие комментаторы гаагские решения (в особенности – их донбасский компонент) восприняли пессимистично.

Alexey Starodubov

Ответ всем "делающим" - не умеешь, не берись!!! Сегодняшнее решение Международного суда ООН - основная оценка действиям нашей власти по разрешению конфликтов у нас в стране! "Суд не тот", "они там тупые", "очевидно, что Россия всех купила" и т.д. - разговоры в пользу бедных! Ещё раз повторю свою оценку подготовки к суду наших властных топов - слив процесса в пользу России!!!

Liza Bogutskaya

...Я не понимаю, как Гаагский суд может принимать к рассмотрению только те случаи, в которых нашли согласие обе стороны. Какой-то идиотизм, честное слово. Т.е., если выжившая жертва Чикатило подает на него в суд за зверства, а он говорит, что согласен только на ношение холодного оружия, то суд отказывает жертве в процессе по издевательствам и насилию с глумлением, а рассматривает только ношение оружия, потому что на это согласился маньяк. Такого не может быть? А в европейском суде может... Я специально сейчас не стала останавливаться на нашем фиаско в Гааге. Была бы у нас нормальная власть, война была бы войной, террористы- террористами, оккупированные территории- оккупированными..... Но у нас гибридная война. Гибридные отношения с Россией. Гибридная власть. Поэтому через такую сложную европейскую правовую конфигурацию пробиться может только сильный и целеустремленный патриот своей страны. У нас во власти таких нет…

Anastasia Magazova

"Не всеремось!" - кричали у Гаазі.. "Україна не надала достатніх і правдоподібних доказів, що російська сторона несе відповідальність за загибель цивільних осіб на Донбасі"

Среди участников обсуждения есть и те, кто считает судебную тяжбу Украины с Россией бесполезной затеей. На эту тему разгорелась дискуссия.

Volodymyr Gigiberiya

Вопиющая глупость и невежество. Решения судов против РФ нам нужны - кровь из носа. Нельзя распространять наш украинский судебно-правовой нигилизм на международные отношения. Мы уже не способны в суде доказать, что те, кто заняли Крым и Донбасс - это те, кто заняли Крым и Донбасс. Это катастрофа. Ладно, суд ещё не закончен, но тенденция ужасная. Если проиграем - все будет классно и весело, просто Украине жопа. Мы не то, что на репарации утратим право - хорошо, если не станут бомбить всем ООНом. За глупость, лень и идиотизм

Vitally Sladko

Тут вопрос стратегии - президентом была выбрана стратегия с опорой на внешних игроков в рамках позиции защиты международного права в лице Украины. Сложно просить помощи у внешних игроков в рамках защиты международного права и не подавать при этом в международный суд. Так что суд - это всего лишь логичное продолжение минских соглашений, подписанных непонятно на каких основаниях президентом с участием непонятно на каких основаниях третьих сторон. Касательно того, что выполнять решение если Украина проиграет - то тут особо переживать не о чем. Выполнять нечего - суд о том, что россия нарушает конвенцию по борьбе с террором. Максимум что скажет суд, что нет доказательств о нарушении такой конвенции. И все. Ну так и сейчас почти все западные лидеры делают вид что россия на донбассе не агрессор, а сторона, которая поддерживает сепаратистов. Так что особо ничего не изменится. А вот если суд выиграем, то будет лишний козырь гнобить россию.

Виктор Несенюк

Військові перемоги у судах не здобути.

Андрей Шимановский

Вони окупанти. Офіційно. Згідно міжнародного законодавства. До кого ще повинен звертатися суд?