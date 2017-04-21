От восторга до разочарования – шаг в три года

Идет уже четвертый год аннексии Крыма Россией. Несмотря на все потуги российских властей, мировое сообщество не ослабляет, а лишь усиливает давление на Россию с целью деоккупации полуострова и возвращения его под контроль Украины.

Даже так называемые стратегические союзники России – Беларусь и Казахстан – не признают нынешний статус Крыма как «российской территории». Несомненно, это также не способствует развитию доверия между «стратегическими партнерами». Кремль осознает, что реально у него остается лишь два союзника – как сказал в свое время царь Александр III, «это армия и флот».

Но если с мировым сообществом все понятно – оно не признавало, не признает и никогда не признает права России на часть территории суверенного государства Украины – Крымского полуострова, – то с населением Крыма все не так однозначно.

Прошло три года – и настроения в Крыму изменились существенно

Весной 2014 года многие крымчане поддались на хорошо раскрученный геополитический ход Кремля. Все было сделано очень грамотно: на фоне деморализованной украинской армии российские войска заходили в Крым под ареалом «победителей-освободителей». Хорошо обученные вести идеологическую пропаганду российские СМИ создали нужный Кремлю информационный поток, который накрыл крымчан, что называется, с головой и по полной программе. И, надо признать, информационная война Кремля дала свои результаты – немало крымчан искренне поверили в миф про райскую жизнь в «российском» Крыму. В 2014 году имидж президента Путина для них стал – «уровень бога».

Но как же все-таки быстро меняется человеческое мнение. Прошло три года – и настроения в Крыму изменились существенно. Приведу наглядный пример из своих личных наблюдений.

Март 2014 года. Троллейбус. Симферополь. Одна из пассажирок, что-то сказала нелестное о «референдуме». Боже, что произошло! Я думала, ее вышвырнут из троллейбуса.

Мужчина говорит, что Путину пора уходить, так как из-за него россияне вообще перестанут ходить на выборы. Никто ему не перечит…

Апрель 2017 года. Автобусная остановка. На ней человек двадцать. Мужчина громко возмущается, что Крымом руководят бандиты в лице Аксенова и Константинова. Никто ему не перечит. Некоторые кивают головами. Мужчина продолжает критиковать российскую власть и говорит, что Путину пора уходить, так как из-за него россияне вообще перестанут ходить на выборы. Никто ему не перечит…

Что же произошло за три года, что крымчане потеряли веру в российскую власть?

Причин немало. Во-первых, несмотря на все увещевания каналов «Россия 24» и «Крым 24», Украина не распалась, не получила дефолт, не стала страной третьего мира. Наоборот, крымчане видят, что Украина развивается и постепенно становится полноправным членом демократического европейского сообщества. И ярким доказательством тому стала возможность для граждан Украины посещать страны ЕС по безвизовому режиму уже с июня этого года. Тысячи крымчан с удовольствием начали делать себе биометрические паспорта, радуясь, что Украина по-прежнему считает их своими гражданами.

Власть и простое население Крыма живут в параллельных измерениях

Во-вторых, крымчане, привыкшие к демократии за годы жизни в независимой Украине, не могут не замечать, что «что-то не так в королевстве Датском». Если до 2014 года – даже при режиме регионалов – крымчане могли воздействовать на власть, и власть, в свою очередь, считалась с мнением населения, то сейчас этого нет. Власть и простое население Крыма живут в параллельных измерениях.

Есть еще много и в-третьих, и в-четвертых, но суть этой статьи не в этом. Суть в том, что настроения крымчан изменились, да и россиян тоже. И у многих они изменились кардинально. А это уже серьезный тревожный звоночек для Кремля. И хотя в России не принято считаться с мнением населения, но где-то история это уже проходила. Это уже было в 1917 году, это уже было в 1991 году. Говорят, что история повторяется…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции