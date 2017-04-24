Одним из обещаний «крымской весны» было повышение благосостояния крымчан до российского уровня. Местные чиновники отчитываются о выполнении этого обещания и даже утверждают, что темпы роста зарплат в Крыму опережают показатели российских регионов. Крым.Реалии выяснили, сколько на самом деле зарабатывают на полуострове.

Спустя три года аннексии крымские зарплаты остаются самыми низкими, по сравнению с регионами соседней России. Стабильно высоким доходом здесь обеспечены лишь сотрудники спецслужб, военные, правоохранители и чиновники. Их зарплаты не сравнимы с окладами крымских врачей, учителей и прочих профессионалов.

Крымские миллионеры

Зарплаты госслужащих в Крыму исчисляются десятками тысяч российских рублей. К примеру, экс-глава российской администрации Керчи Владимир Подлипенцев заявлял, что его жалование на посту составляло 40 тысяч рублей. А глава нынешней администрации Симферополя Геннадий Бахарев зарабатывает более 60 тысяч рублей в месяц (с учетом всех доплат и надбавок).

Руководство и министры подконтрольного России правительства Крыма являются рублевыми миллионерами. Их годовые доходы, согласно ежегодным декларациям, стартуют от 1,5 миллионов рублей, то есть зарабатывают они более 100 тысяч рублей в месяц. Аналогичные суммы декларируют и депутаты крымского парламента.

100 тысяч на квартиру, полмиллиона на телефон

Периодически среди крымских чиновников возникают скандалы, связанные с растратами и завышенными бюджетами. К примеру, в феврале подконтрольный России крымский суд вынес приговор бывшему главе Черноморского района Сергею Володько, признав его виновным в присвоении более 300 тысяч рублей с использованием служебного положения. А летом прошлого года фигурантом уголовного дела стал бывший начальник контрольно-ревизионного отдела регионального отделения Фонда социального страхования Крыма. Его обвиняют в приобретении за бюджетные средства «золотого» телефонного номера стоимостью полмиллиона рублей.

Миллионы на развитие

В центре скандала оказалась некоммерческая организация «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства». Зампред комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике нынешнего крымского парламента Ольга Виноградова заявляет, что в прошлом году фонд за счет бюджета оплачивал аренду квартиры его директору, а также завышал в десять раз себестоимость обучения предпринимателей.

Может быть, у министерства не хватает рук, так как слишком много денег уходит на корпорацию?

«Хотелось обратить внимание на последние замечания по 2016 году. В частности, незаконное расходование субсидии на аренду жилого помещения для директора фонда в размере 105 тысяч рублей. То есть хотелось бы понимать, что средства возвращены в бюджет. <...> Мне бы хотелось, чтобы план закупок и ценообразование были публичными, для того, чтобы действительно проводился отбор организаций лучших по цене, чтобы не возникало подозрений, что фонд переплатил или еще какую нехорошую вещь сделал», – цитируют ее слова крымские СМИ.

Виноградова также обратила внимание на слишком высокие, по ее мнению, бюджетные затраты на обеспечение деятельности акционерного общества «Корпорация развития Республики Крым». «Не кажется ли вам, когда у министерства на зарплату уходит 55 миллионов рублей, а у корпорации развития – 51 миллион, то это может быть потому, что у министерства и не хватает рук, так как слишком много денег уходит на корпорацию?» – поинтересовалась Виноградова на заседании своего комитета, сообщает Крыминформ.

Я не считаю уровень оплаты в корпорации достаточно высоким. Он такой, какой может себе позволить республика

Министр экономического развития подконтрольного России правительства Крыма Андрей Мельников, в свою очередь, заверил, что такие затраты крымский бюджет может себе позволить: «Уровень квалификации людей в министерстве достаточно высокий, но мы должны набирать узкопрофильных специалистов, которые имеют строго определенные навыки, и платить за это более высокое денежное вознаграждение. К сожалению, у нас большая работа в сфере инвестиционных проектов не будет реализована, поэтому я не считаю уровень оплаты в корпорации достаточно высоким. Он такой, какой может себе позволить республика». Сколько зарабатывают сотрудники корпорации, Мельников не уточнил.

По данным российского реестра юрлиц, «Корпорация развития Крыма» была учреждена в 2015 году госпредприятием «Черноморнефтегаз». Среди видов деятельности предприятия строительство и операции с недвижимостью, транспортом и ценными бумагами, посредничество и консалтинг, финансы и прочее. Однако в компании утверждают, что основным ее назначением является «улучшение делового климата Крыма, привлечение инвестиций в приоритетные секторы экономики, разработка и реализация инвестиционных проектов территориального развития, а также развитие в Крыму государственно-частного партнерства». В ближайшее время в корпорации проведут аудит, чтобы выяснить, на что здесь тратят бюджетные средства.

На что живут учителя и врачи

Крымчане, которые не имеют должностей на госслужбе, не могут похвастаться высокими доходами. Средняя зарплата в Крыму, по данным Росстата, не дотягивает до 25 тысяч рублей – это в два-три раза меньше, чем у глав местных администраций полуострова и в пять раз меньше, чем у депутатов подконтрольного России парламента Крыма.

Однако реальная зарплата на полуострове еще меньше. Крым.Реалии проанализировали вакансии, открытые в Крыму с начала этого года.

В Бахчисарайскую районную больницу два месяца назад искали врача для функциональной диагностики пациентов и консультаций. За полную занятость специалисту предлагали зарплату в 13,2 тысячи рублей в месяц (без учета доплат). Врачу-психиатру в этой же больнице за шестидневную рабочую неделю по сокращенному графику предлагали месячный оклад в 12 тысяч рублей.

Зарплата зависит от стажа работы и стимулирующих выплат, с которыми в Крыму бывают проблемы

В Джанкойской центральной районной больнице приглашали на работу врача-офтальмолога на ставку в 8,8 тысячи рублей (без учета доплат).

Травматологу-ортопеду в Октябрьской районной больнице Красногвардейского района готовы предложить оклад 13,8 тысячи рублей в месяц, столько же – врачу-эндокринологу. На такую же зарплату искали сердечно-сосудистого хирурга для Симферопольской центральной районной клинической больницы.

Такие же суммы значатся в крымских вакансиях для учителей. Во многих объявлениях отмечается, что зарплата зависит от стажа работы и стимулирующих выплат, с которыми в Крыму бывают проблемы.

Более высокие зарплаты указывают для вакансий в коммерческих предприятиях. К примеру, геоздезистам, инженерам и прорабам предлагают оклад в 35-40 тысяч рублей. Зарплат выше этого уровня в перечне вакансий нет.