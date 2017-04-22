Чем хуже экономическая ситуация в аннексированном Крыму, тем больше праздничных дат устанавливает назначенная Кремлем крымская власть. Почему крымские медиа молчат о соленой и небезопасной для людей «питьевой» воде на севере полуострова? Почему российские чиновники призывают крымчан потерпеть, а сами в разы увеличивают свои доходы?

О том, как за громкими медиа-заявлениями российские чиновники скрывают информацию о реальной ситуации на полуострове – в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.