Очередная «оборона» в Севастополе проиграна

Специально для Крым.Реалии

Назначенный Кремлем исполнять обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, взявший быстрый старт летом минувшего года, сейчас терпит поражение на всех фронтах. Управление реальным городским хозяйством и разрешение политических конфликтов оказались сложнее, чем регулирование виртуальных денежных потоков в российском Министерстве промышленности и торговли, откуда прибыл управленец.

20 апреля 2017 года на заседании российского правительства Севастополя было принято несколько решений, свидетельствующих о постепенной сдаче позиций командой «прогрессивного руководителя современного типа», каким Овсянникова представляли год назад.

«Проигранный» детский лагерь

Так, детский оздоровительный лагерь «Береговое», расположенный в Форосе (ДОЗ имени космонавта Владимира Комарова) был передан из собственности Севастополя в собственность Министерства внутренних дел.

Лагерь этот знаменит тем, что до скандальной национализации он принадлежал Севастопольскому морскому заводу Петра Порошенко, а в августе 2015 года – с легкой руки тогдашнего губернатора Сергея Меняло – был передан в собственность Крыму. Однако процесс передачи лагеря тогда так и не был завершен. Год спустя новоназначенный и. о. губернатора Овсянников возмутился разбазариванием городской собственности и повелел развернуть ситуацию в обратную сторону. Через несколько месяцев, в начале ноября 2016 года, правительство Севастополя приняло постановление о возвращении в собственность города имущественного комплекса детского лагеря.

Тогда молодого губернатора волновало, где будут отдыхать севастопольские дети, сегодня – нет. Основанием же передачи явилось обращение министра внутренних дел России Владимира Колокольцева к президенту России. В резолюции, наложенной Владимиром Путиным, указано на необходимость проработать (эту тему) с региональными властями и поддержать данное решение. Как послушный исполнитель, Овсянников не стал возражать.

На вопрос местных депутатов, где севастопольские дети будут оздоравливаться через 5-10 лет и не будет ли принятие такого решения еще одним примером раздачи «слонов» в собственность другим регионам, Дмитрий Овсянников ответил: «Не надо относиться к лагерям, как к своей собственности. Мы даже элементарно «Ласпи» не можем построить, «Горный» и так далее. Вот давайте «Ласпи» построим. В-третьих, сейчас правительство будет принимать решение, каждый волен сам это делать. Есть соответствующее поручение. Сегодня вопрос в соответствии с поручением вынесен на рассмотрение».

Утраченный аэропорт

Другим решением российского правительства Севастополя аэропорт «Бельбек» передали аэропорту Крыма.

Примечательно, что всего две недели назад Дмитрий Овсянников, участвуя в дебатах праймериз местных «единороссов», сказал, что он продолжает борьбу за создание в городе собственного аэропорта. Но, что-то с борьбой, видать, не сложилось.

В 2015 году правительство Сергея Меняйло аэропорт «Бельбек» национализировало, но гражданские рейсы оттуда уже не летали – в позу встали российские военные

Аэропорт «Бельбек» до аннексии Крыма Россией имел двойное назначение. Там базировались бригада тактической авиации и радиотехнический батальон, параллельно выполнялись гражданские рейсы, в основном на Киев. В начале 2000-х пассажирский терминал выкупил украинский олигарх Игорь Коломойский. В 2015 году правительство Сергея Меняйло аэропорт национализировало, но гражданские рейсы оттуда уже не летали – в позу встали российские военные, разместившие на аэродроме две эскадрильи с самолетами Су-27 и Су-30.

Несмотря на это, местные власти регулярно объявляли, что «Бельбек» скоро возобновит работу, разгрузит симферопольский аэропорт и создаст больше удобств для жителей Севастополя, поскольку находится гораздо ближе к городу. Вместе с тем назначенные Кремлем руководители Крыма старались сделать севастопольский аэропорт филиалом своих «воздушных ворот». Подковерная возня не прекращалась ни на минуту.

Летом 2015 года первый заместитель председателя комитета по транспорту Государственной Думы России Михаил Брячак сообщил, что все необходимые согласования для работы «Бельбека» как аэропорта двойного назначения – гражданского воздушного порта и военного аэродрома – проведены на уровне Государственной Думы, Министерства Обороны России и Министерства транспорта России.

Однако дело с места так и не сдвинулось. Все упиралось в отсутствие инвесторов, которых то находили, то теряли севастопольские власти.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в октябре 2015-го распорядился сделать «Бельбек» аэропортом двойного назначения – и военным, и гражданским. В декабре 2015 года Сергей Меняйло даже объявил, что правительство Севастополя планирует завершить реконструкцию аэропорта «Бельбек» до мая 2017 года за 200 миллионов рублей и что инвесторы есть.

Однако, в январе 2016 года желание инвестировать напрочь отбил Игорь Коломойский – арбитраж в Гааге приступил к разбирательству его иска и компании «Аэропорт Бельбек» к России. Инвесторы испарились как вода с горячей сковородки, а Крым удвоил активность в стремлении сделать «Бельбек» филиалом.

В августе 2016 года Овсянников также включился в «оборону» аэропорта, рассказав, что проводит переговоры с крупными инвесторами. Он сообщил, что для развития аэропорта «Бельбек» требуется более 6 миллиардов рублей. Более половины средств должен дать инвестор.

И вот, в апреле 2017-го года – и эта битва проиграна.

Поражение на всех фронтах

Землю у горы Гасфорта «Ночным волкам» Меняйло отдал со скидкой в 99,9 % за аренду

Не удалось Овсянникову сдержать и путинских байкеров. 18 апреля 2017 года на сессии российского Законодательного собрания Севастополя он заявил, что правительство города подготовило новый проект договора об аренде земельного участка площадью 267 гектаров у горы Гасфорта с мотоклубом «Ночные волки». Он учитывает все требования законодательства, в том числе и природоохранного. Землю любимцам Путина отдал своим распоряжением Сергей Меняйло, причем без обсуждения с общественностью и тем же Законодательным собранием Севастополя, а также со скидкой в 99,9 % за аренду. Против активно выступала команда Алексея Чалого, а Овсянников, найдя общий язык с обладателем парадных свитеров, также встал «на защиту интересов города.

Если сюда добавить отступление на попятную в конфликте с крупнейшими девелоперами Павлом Лебедевым (экс-министр обороны Украины – авт.) и Евгением Кабановым, которым теперь дан зеленый свет, то становится ясно – Дмитрий Овсянников не справился. Очередная «оборона» Севастополя проиграна. Впрочем, история учит, что «сакральный русский город» делает это регулярно, хотя и сражается ожесточенно.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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