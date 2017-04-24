«Усадили в машину и надели мешок на голову»

21 апреля в Крыму сотрудники российских правоохранительных органов задержали многодетную мать Абибе Решатову.​ Силовики устроили ей допрос в автомобиле, надев на голову мешок.

«Меня задержали прямо в отделении почты. Показали удостоверения, но я не запомнила, что там написано. Потом усадили в машину, надели мешок на голову. Куда-то возили, привезли в Центр противодействия экстремизму. Там еще задавали вопросы. Их интересовал мой муж – показывали его фотографии из соцсетей с флагами. Спрашивали, принадлежу ли я к организации «Хизб ут-Тахрир». Думаю, что по моим ответам они поняли, что я не имею никакого отношения ни к каким организациям. Один из допрашивавших меня признал, что был ложный сигнал. Чувствовала я себя ужасно. Когда вернулась домой, то даже говорить не могла. Дети и мама были очень напуганы», – рассказала Абибе Решатова.

Спрашивали, принадлежу ли я к «Хизб ут-Тахрир»

Вместе с четырьмя детьми, племянником и престарелой матерью Абибе живет в частном доме в селе Пионерское под Симферополем. Ее семья переехала туда в 1990 году. ​Абибе считает, что в полицию на нее «донесла» односельчанка, с которой у нее недавно случился конфликт. Та, по словам Решатовой, пригрозила, что «посадит ее».

«Думаю, что это именно эта моя недоброжелательница написала на меня заявление в полицию, обвинив в ваххабизме», – предполагает Абибе.

Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров считает происшедшее очередным грубым актом нарушения прав человека в Крыму.

Такого в Крыму еще не было. Силовики перешли грань

«Такого в Крыму еще не было. Силовики перешли грань и совершили недопустимый прецедент по отношению к женщине. Узнав о случившемся, я встретился с Абибе Решатовой. Она сама воспитывает четверых детей, муж живет и работает в Турции. С ней же живет престарелая мать. Ее семья в ужасе от случившегося», – рассказал правозащитник.

Российский МВД этот инцидент не комментирует.