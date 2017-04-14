Российские силовики, похоже, по-своему восприняли смысл «чистого четверга» и устроили зачистки в крымскотатарских районах Бахчисарая. По итогу были арестованы семь человек: двое – за «экстремизм» в соцсетях, а пятеро – за «препятствование действиям полиции». Корреспондент Крым.Реалии выяснял, кто попал под стражу и как о них отзываются соотечественники.

Ранним утром жители 6-го и 7-го микрорайонов Бахчисарая увидели на улицах колонны автомобилей российских силовых ведомств. Полицейские заявились в дома Сейдамета Мустафаева и Мидата Муждабу для проведения обысков. На время проведения следственных действий жилище оцепили вооруженные бойцы ОМОНа.

На месте событий начали собираться местные жители, обеспокоенные судьбой соседей. Время от времени между собравшимися и силовиками происходили словесные перепалки. Возле дома Сейдамета Мустафаева это переросло в прямые столкновения, в ходе которых ОМОНовцы начали стрелять в воздух. Четверых крымских татар затащили в автозак, нескольких участников потасовки избили силовики.

По окончанию обысков силовики увезли Сейдамета Мустафаева и Мидата Муждабу. Возле здания Бахчисарайского районного суда силовики задержали еще двоих местных жителей – Аметхана Умерова и Азиза Азизова, которые находились возле дома, где сотрудники полиции проводили обыск. Спустя некоторое время Умерова отпустили, а на Азизова составили административный материал за «неповиновение законным требованиям полиции».

Всю вторую половину дня в Бахчисарайском районном суде проходили заседания с участием задержанных крымских татар. Адвокатов допустили только к Сейдамету Мустафаеву, дела остальных слушали без защитников, хотя подсудимые настаивали на их участии.

В итоге Сейдамет Мустафаев и Мидат Муждаба были признаны виновными в «распространении экстремистских материалов» через соцсети. Первый получил 10 суток ареста, второй – 3 суток.

Остальных задержанных суд признал виновными в участии в «несанкционированном митинге». Они получили разные наказания: от денежного штрафа до 7 суток ареста. За решеткой оказались Азиз Азизов, Мустафа и Шевкет Абдурамановы, Эскендер Меметов и Ремзи Зудиев. Всех их задержали в связи с участием в потасовке с российскими силовиками.

На следующий день, 14 марта, состоялся еще один суд над Сейдаметом Мустафаевым. Его признали виновным еще и в «организации массового собрания, которое привело к нарушению общественного порядка». Так полиция и суд расценили то, что Сейдамет 26 января пришел к дому своего товарища Сейрана Салиева, у которого в тот день проводили обыск. Мустафаеву дополнительно присудили 5 суток ареста. В общей сложности он должен отсидеть 10 суток и выйти на свободу 23 апреля.

Крым.Реалии собрали информацию о тех, кого арестовали 13 апреля.

Сейдамет Мустафаев, 10 суток ареста ​

Сейдамету 21 год. Он уже успел обзавестись свой семьей и детьми. Старшему сыну – 2,5 года, дочке – 5 месяцев.​

Мустафаев – активный член местной мусульманской громады, выпускник медресе (духовной семинарии). Близкий друг Сейрана Салиева, которому в январе 2017 года присудили 10 суток за «экстремистские» публикации в соцсетях.

Наверное, этот социально активный человек «мешает» работать органам

Сейдамет уже успел попробовать себя в разных профессиях. Работал на продуктовой базе – торговым представителем компании, выпускающей молочную продукцию. Какое-то время пытался наладить собственное производство – выпекал тандырные лепешки. Сейчас работает продавцом тандырной самсы.

Последнее время Сейдамет также активно проявляет себя в общественной деятельности.

«Активно участвовал во всех молебнах, которые проводились по факту арестов ребят. Как мог старался присутствовать на всех судах, поддерживал соотечественников во время обысков. И, наверное, этот социально активный человек «мешает» сегодня работать органам, и его можно обвинять во всем и вся», – рассказал корреспонденту Крым.Реалии бахчисарайский активист Сервер Мустафаев.

Мидат Муждаба – 3 суток ареста

Мидату 3 апреля исполнилось 33 года. Семья Муждаба живет вместе с его родителями. Старшей дочери Мидата 11 лет. А младшая родилась на прошлой неделе. Ее привезли из роддома за день до того, как к ним ворвались с обыском российские силовики.

Отец Мидата – Риза Муждаба – по профессии сварщик. Он также некоторое время занимался торговлей на местном рынке, последние годы не работает и занимается воспитанием внучки. Сам Мидат – монтажник у одного из бахчисарайских интернет-провайдеров.

Абсолютно спокойный, нормальный парень, соблюдает ислам

«Абсолютно спокойный, нормальный парень, соблюдает ислам. Никого не трогал, нигде особо не «рисовался». И вот его задержали за очередной пост в соцсетях и какие-то книжки, которые являются совершенно безобидными даже с точки зрения российского законодательства», – рассказал корреспондент Крым.Реалии активист Сервер Мустафаев.

Ремзи Зудиев – 3 суток ареста

Самый пожилой из бахчисарайцев, задержанных 13 апреля. Ему 58 лет. Ремзи-агъа приехал в Крым из мест депортации в 1988 году. В период возвращения крымских татар на полуостров принимал активное участие в национальном движении.

Обосновавшись в Бахчисарае, стал работал шофером. Выращивал в своем дворе редис, клубнику и помидоры и продавал их на рынке. Позднее занялся перекупкой фруктов и овощей. В 1998-м совершил паломничество в Мекку.

«Примерно с того времени он стал соблюдать все законы ислама, одной из обязанностей которого является помощь и поддержка брата по вере. Именно поэтому 13 апреля он оказался у дома простого парнишки Сейдамета Мустафаева – дабы поддержать его пожилых родителей и не дать вершиться несправедливости», – рассказала корреспонденту Крым.Реалии дочь Зудиева – Нурие.

Арест бахчисарайца стал большим ударом для его семьи, поскольку у него есть проблемы со здоровьем. В 2012 году Ремзи-агъа пережил тяжелую операцию на сердце, после которой он впал в кому, реабилитационный период проходил тяжело. Три месяца назад врачи поставили ему новый диагноз – сахарный диабет. Семья Зудиевых опасается за его здоровье, поскольку ему нужно регулярно принимать лекарства и еду, что непросто делать в условиях ареста.

Мустафа Абдураманов, 7 суток ареста

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В Бахчисарае Мустафа занимается грузоперевозками. Он принимает заказы от горожан и перевозит различные грузы на своей «Газели». Так он зарабатывает, чтобы обеспечить свою семью – жену и двоих малолетних детей.

Мустафа строго соблюдает каноны ислама. Вместе с женой и матерью в 2016 году совершили хадж (паломничество в Мекку). Сейчас Мустафе 33 года.

Шевкет Абдураманов, 10 тысяч рублей штрафа

Отец Мустафы Абдураманова. Ему 56 лет. По профессии – реставратор-каменщик.

Недавно перенес инфаркт, после чего долго проходил реабилитацию. По словам родственников, Шевкет хочет совершить паломничество в Мекку, но пока здоровье не позволяет.

Во время потасовки и задержания переживал за свое самочувствие, о чем сообщил полицейским.

«Когда руки заламывали, я сказал: «Я после инфаркта, осторожно, а то могу здесь и кони бросить». Но когда в каталажку погрузили, дали отдышаться, воды попить», – рассказал Шевкет-агъа после судебного заседания.

Эскендер Меметов – 2 суток ареста

Сын фигуранта «дела бахчисарайских мусульман» Ремзи Меметова, который содержится в СИЗО с мая 2016 года. Эскендеру всего 19 лет. По словам бахчисарайцев, в отсутствие отца ему вместе со старшим братом Дилявером приходится содержать свою мать и младших братьев. Помощь близким он совмещает с учебой в музыкальном училище, где осваивает игру на скрипке.​

Во время потасовки у дома Сейдамета Мустафаева, по словам очевидцев, силовики выхватили Эскендера из толпы и сильно избили.

«Я не знаю зачем этим большим лбам, дядькам в камуфляже и с дубинками, глумиться на молодым человеком, который даже не мог дернуться и не представлял никакой угрозы», – возмутился бахчисарайский активист Сервер Мустафаев.

Азиз Азизов – 7 суток ареста

Азизу 21 год. Он – бывший одноклассник Сейдамета Мустафаева. Проживает с семьей в селе Богатое ущелье Бахчисарайского района. Азиз работает в строительстве – он мастер отделочных работ.​

«Не просто трудолюбивый человек, а трудоголик. Я давно знаю эту семью, и очень близко. Замечательные родители у Азиза, соответственно и воспитали замечательного сына», – охарактеризовала его бахчисарайская активистка Мумине Салиева.

По ее словам Азиз – неравнодушный к чужой беде человек, который всегда поможет, протянет руку помощи и отдаст последнее.