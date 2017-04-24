Европа начала войну в Украине и стремится воевать с Россией, Германия руководит Чехией, а семья Ротшильдов борется за контроль над миром ‒ это дезинформация прокремлевских СМИ, которую зафиксировали в своем очередном обзоре члены рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.

На этой неделе в центре внимания прокремлевской дезинформации оказалась Германия. Так, в чешских прокремлевских СМИ было сразу несколько сообщений, в которых Германию упрекали в том, что она управляет Чешской Республикой и препятствует вступлению страны в еврозону. Кроме того, были выдвинуты обвинения в том, что Германия контролирует вооруженные силы Чехии.

«В СМИ Литвы сообщили, что командир немецкого батальона войска усиленного передового присутствия НАТО в Литве является российским шпионом. Фото, опубликованное в подтверждение этого утверждения, были подделаны: с помощью программы Photoshop изображение головы командира было прикреплено к другой фотографии», ‒ говорится в обзоре.

Также на этой неделе в СМИ Словакии сообщили, что Ангела Меркель уходит в отставку. Заголовок такого содержания вводил в заблуждение. Кроме того, Берлин был обвинен в стремлении управлять европейским континентом через Брюссель, причем чешские СМИ проводили параллель между переговорами о выходе Великобритании из ЕС и Мюнхенским соглашением, которое в 1938 году позволило Германии аннексировать ряд территорий Чехословакии.

Европа ‒ всеобщий враг

Не только Германия оказалась в центре дезинформации, говорится в материале.

На этой неделе обвинения были выдвинуты также в адрес Европейского союза, государств-членов и институтов ЕС. Так же, как и в прошлом году, когда после ужасных терактов в Брюсселе прокремлевские СМИ обвиняли Ангелу Меркель, Запад, Европу в трагедии, или даже заявляли, что эти теракты были устроены правительством. Так же, как и после шокирующего теракта в Лондоне 22 марта, утверждали, что он был организован «брюссельской элитой» для того, чтобы удержать Терезу Мэй от запуска процедуры выхода Великобритании из Евросоюза, отмечается в отчете аналитической группы по противодействию дезинформации.

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Также утверждалось, что Вавилонская башня легла в основу концепции здания Европейского парламента в Страсбурге (хотя на самом деле оно было построено по образцу римских амфитеатров), а ЕС назвали «сатанинским проектом».

«Такие странные намеки и дезинформация существуют примерно с 2008 года и напоминают нам о прошлогодних выдумках о том, что контуры нового здания штаб-квартиры НАТО якобы напоминают нацистскую символику», ‒ пишут в обзоре.

На российском государственном телевидении увидели еще один пример «исторического ревизионизма», согласно которому объединенная Европа намерена вести войну с Россией, как во времена Второй мировой войны, а войну в Украине начала Европа, игнорируя такие исторические события, как, например, пакт Молотова-Риббентропа или современные фундаментальные факты, отмечают обзоре. Его авторы констатируют, что Европа не начинала войну в Украине и не участвует в ней, в отличие от России.

Прокремлевские СМИ: в Украине ничего нового

По мнению авторов отчета, на этой неделе Украина в прокремлевских СМИ была изображена в очень привычном образе ‒ как террористическое государство, творящее геноцид на Донбассе и планирующее построить концентрационные лагеря на востоке Украины. Несколько новый акцент был сделан на том, чтобы изобразить президента Порошенко как диктатора, который не обладает легитимной властью, и заявить, что ЕС согласен с таким определением, но поддерживает президента Украины. Авторы обзора дезинформации напоминают, что в 2014 году украинские граждане избрали Порошенко демократическим путем.

Российское государственное ТВ поддерживает теорию заговора Ротшильдов

Авторы обзора также обращают внимание на сюжет российского «Первого канала», в котором говорится о теории заговора Ротшильдов.

«Каким образом семья Ротшильдов борется за контроль над миром?» ‒ «Первый канал» не видит проблемы в том, чтобы задавать подобный вопрос и иллюстрировать его таким изображением. Посмотрите на поросят на картинке, чтобы увидеть размах заговора Ротшильдов по мнению российского общественного телевидения», ‒ отмечают обличители дезинформации

Еженедельно аналитическая рабочая группа публикует «Обзор дезинформации», в котором отражает прокремлевскую дезинформацию и ведет аккаунты, посвященные дезинформации, в Твиттере (@EUvsDisinfo) и Фейсбуке (EUvsDisinformation). Аналитическая рабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на запрос глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».

Скачать таблицу с примерами дезинформации можно здесь.