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Мнение

«Антипатриотический» демарш адмирала Витко

Александр Витко

Специально для Крым.Реалии

Недавние заявления командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко по поводу Стратегии развития Севастополя до 2030 года повергли в шок не только местный бомонд, но и городские власти. Ситуация с парком «Патриот», в которой Министерство обороны России получило от ворот поворот, начинает вылазить боком. Сергей Шойгу таких обид не прощает, и резкая позиция адмирала в общении с руководителями Севастополя – это прежде всего позиция министра обороны.

Александра Витко в Севастополе уважают: взвешенный, корректный, в политику никогда не лез, с городскими властями имел полное взаимопонимание. Тем удивительнее его выступление на сессии российского Законодательного собрания города.

Реакция Витко на содержание «Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года», текст которой с трибуны зачитал врио губернатора Дмитрий Овсянников, была неожиданно резкой.

«Я просил бы очень внимательно относиться к тем планам, которые вы делаете. В Стратегии затронута часть земель Черноморского флота. У нас на них есть планы, в том числе и по Стрелецкому холму – один из вариантов размещения парка «Патриот». После того, как от горы Гасфорта было решено отказаться», – сказал командующий Черноморским флотом.

Мы строим жилье для военнослужащих – поближе к центру. Они не должны быть ущемлены
Александр Витко

«И я попрошу: когда вы будете реализовывать Стратегию, очень надо внимательно к этим вопросам относиться. Поскольку сейчас ситуация складывается таким образом, что вы строите планы, отодвигаете вопросы по регистрации земель, а я не могу вступить в работу на этих землях... Прошу не забывать, что мы строим жилье для военнослужащих – поближе к центру. Это моя заинтересованность, я считаю, что военнослужащие не должны быть ущемлены в местах проживания, не должно удорожаться строительство жилья – из-за отсутствия коммуникаций мы должны за свой счет их строить. И не хуже они бизнесменов, инвесторов, которые заслуживают жить ближе к центру. Поэтому при реализации прошу учитывать земли Министерства обороны», – резюмировал Александр Витко.

Стоит пояснить, что военные заводы с номерами 24 и 54 не работают уже десятки лет. Один расположен на проспекте Нахимова, 13, а другой – на мысе Хрустальном. Оба места – самый что ни на есть центр Севастополя. Вице-адмирал и губернатор Меняйло на мысе Хрустальном 16-этажку взрывал, чтобы рядом с патриотическими памятниками «Штык и Парус» и «Памятник Солдату и Матросу» вид не портила. А адмирал Витко военные заводы планирует демонтировать, а на освободившихся участках построить жилье с видом на море.

Местных патриотов особенно возмутило то, что при составлении генплана Черноморскому флоту предлагали освободить территорию на мысе Хрустальный, чтобы разбить там Парк примирения, но военные отказались. А теперь, видите ли, жилье! Как непатриотично!

Это обычная линия поведения российских военных: сначала интересы флота, а потом уже ваши, гражданские

Кстати, в 2015 году тогдашний губернатор Севастополя Сергей Меняйло сообщил, что военные решили отдать городу свои заводы – 54-й (пр. Нахимова, 13) и 24-й (ул. Капитанская, 13). «Министерство передает нам 54-й и 24-й заводы, которые уже давно не работают, а городу нужна их территория», – отметил Меняйло.

Заводы почему-то так и не передали в городскую собственность.

Аналогичный «от ворот поворот» городские власти и разработчики генплана получили, когда разинули рот на Южную Бухту, где базируются корабли ЧФ: место не самое удобное для стоянки, но так исторически повелось. К тому же, из окон штаба флота хорошо все хозяйство видно. Не пошли дела и в вопросе некоторых территорий бухты Северной, куда новые российские власти мечтали перенести некоторые мощности Севморзавода, отжатого у Петра Порошенко. Категорическое «Нет!» от командования флота убило в зачатке «благие начинания».

Ну и совсем уж не заладилось с землями на Караньском плато – под природный заказник. Действующих военных частей на этой территории сейчас нет, но ее держат про запас. Мало ли, прикажет Путин «искандеры» шахтного базирования разместить – а местечко для них уже припасено.

Кремлю Севастополь нужен прежде всего как военная база

В связи со всей этой предысторией позиция адмирала Витко не кажется уже такой жесткой – это обычная линия поведения российских военных в Севастополе: сначала интересы флота, а потом уже ваши, гражданские.

Не стоит также забывать о скандале с парком «Патриот» – Министерству обороны России пришлось отказаться от реализации проекта филиала парка у горы Гасфорта по итогам прошедших в Севастополе общественных слушаний. Были потом заявления, что «Патриот» разместят где-то в Керчи или Кронштадте, но Сергей Кужугетович (Шойгу – КР) таких обид не прощает. Поэтому-то и засуетился и.о. губернатора с заявлениями, что парк будет построен именно в Севастополе, место выберут совместно с министерством и так далее. Даже в Стратегии указано, что ключевым для города проектом является «Филиал парка «Патриот». Но время равноценного партнерства уже ушло, а может и не наступало никогда. След от виртуальной пощечины на генеральской и адмиральской щеках еще рдеет и ответом севастопольским начальником будет жесткий военный диктат, в очередной раз подтверждающий, что Кремлю Севастополь нужен прежде всего как военная база.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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