Подконтрольные России власти Крыма второй год подряд призывают чиновников к рациональному использованию бюджетных средств и просят избегать лишних затрат. Но для отдельных проектов делают исключения. В распоряжении Крым.Реалии оказались документы, согласно которым местные советы полуострова ежегодно отчисляют несколько миллионов рублей на деятельность Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым».

Эта Ассоциация появилась в Крыму сразу же после аннексии. Ее преобразовали из Ассоциации органов местного самоуправления Автономной Республики Крым и Севастополя, которая действовала на полуострове в течение двадцати лет. Крым.Реалии стали известны расценки, которые крымские муниципалитеты платят за членство в этой организации. Общие суммы измеряются миллионами рублей.

Ассоциация «единороссов»

Как указано на сайте нынешнего крымского парламента, деятельность Ассоциации направлена на развитие местного самоуправления, защиту прав муниципальных образований и представление их общих интересов в органах власти и организациях. В рамках своей деятельности организация занимается сбором, изучением и анализом информации по вопросам местного самоуправления, оказывает правовую и методическую помощь, участвует в подготовке кадров муниципальной службы, содействует профессиональной подготовке и переподготовке депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих.

По данным российского реестра юрлиц, «Совет муниципальных образований Республики Крым» был зарегистрирован в марте 2015 года. Местом его регистрации значится кабинет крымского парламента №323.

Почетным главой Ассоциации является спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов. Председателем на общественных началах в 2014 году была избрана глава Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко, которая в горсовете представляет «Единую Россию». Исполнительный директор Радмила Голосова – еще один член команды крымских «едроссов».

Членами ассоциации являются городские и районные муниципалитеты, которые в большинстве своем тоже представляют члены «Единой России». Тем не менее их представительство в организации оплачивается из бюджетов регионов.

Членские взносы

Членские взносы каждого совета составляют не менее 100 тысяч рублей в год. Сумма колеблется в зависимости численности населения.

Например, в горсовете Керчи за членство в Ассоциации в этом году заплатят 144 тысяч рублей. Такая сумма фигурирует в решении совета от 26 января, текстом которого располагают Крым.Реалии. Такую же сумму в горсовете заплатили и в прошлом году.

Аналогичную сумму для уплаты Ассоциации утвердили и в горсовете Ялты. Перечислить средства здесь обязуются не позднее 1 июля.

В Симферополе взнос в этом году составит 313 тысяч рублей.

Гораздо меньшие суммы платят районные и сельские советы. К примеру, Правдовский сельсовет Первомайского района в этом году заплатит около 2 тысяч рублей. А от Сизовского сельсовета Сакского района Ассоциация получит 3 тысячи рублей. По другим регионам суммы примерно такие же.

Ежегодно из местных бюджетов Ассоциации платят минимум 2,5 млн рублей

По данным Ассоциации, она объединяет 277 муниципальных образований Крыма, в том числе 11 городов, 14 районов, 4 городских поселения и 248 сельских поселений. Если посчитать, что каждый город платит как минимум 100 тысяч рублей взносов, выходит, что общая сумма таких перечислений составляет более 1 миллиона рублей. Еще около 1,5 миллионов перечисляют районы и села. Таким образом, ежегодно Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым» платят как минимум 2,5 миллиона рублей.

«Только для внутреннего пользования»

Для информации о деятельности Ассоциации создали отдельную страницу на сайте горсовета Евпатории. Часть информации размещают на сайте подконтрольного России крымского парламента. Но ни одного отчета о деятельности организации в открытом доступе нет.

Я работаю в организации на безоплатной основе и не могу сказать, на что тратятся ее деньги

Глава организации Олеся Харитоненко затруднилась ответить на вопрос об использовании средств. «У каждого муниципального образования есть договора на оказание услуг, есть ревизионная комиссия, есть решение съезда, на которых утверждаются все суммы взносов. Деньги идут на содержание Ассоциации, на рекомендации, которые дает Ассоциация. Мы взаимодействуем в основном с сельскими поселениями, где нет ни одного юриста, представляем интересы этих поселений в судах. Но вообще я работаю в организации на безоплатной основе и не могу сказать, на что тратятся ее деньги», – сказала она.

Продолжать разговор Харитоненко отказалась, сославшись на занятость. А отчеты о деятельности организации она посоветовала искать на сайте Конгресса муниципальных образований России. Но там их также не оказалось.

В открытых источниках сообщается об образовательных семинарах для депутатов местного самоуправления и о заключении договоров с правозащитными организациями для оказания юридических услуг. Это неполный перечень деятельности Ассоциации.

Информация о членских взносах – только для внутреннего пользования

Согласно уставу, Ассоциации может иметь в собственности здания и сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях, ценные бумаги и иное имущество в соответствии с российским законодательством. Располагает ли она каким-либо имуществом де-факто, узнать тоже оказалось непросто. Лишь немногие члены Ассоциации в курсе того, что есть на ее балансе и на что тратятся их взносы. Но и они отказываются говорить на эту тему.

«Мы получаем эту информацию от Ассоциации, и нас она польностью устраивает. Вам я об этом рассказать не могу, пишите официальный запрос на Совет муниципальных образований, и они вам официально ответят. Информация о наших членских взносах – только для внутреннего пользования», – заявил Крым.Реалии и.о. председателя Джанкойского горсовета Сергей Дорошенко.

«Организация любовниц и детей»

В 2014 году создание Ассоциации активно поддерживал глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов. Он выражал надежду, что организация «будет иметь важное для Крыма в выполнении обещаний, данных крымчанам в период референдума». Но оказалось, что даже для членов его команды не вся информация о деятельности Ассоциации оказалась доступной.

Отчетов этой организации я нигде не видел. Они известны только тем, кто эти деньги разворовывает

Вот что о деятельности организации говорит бывший советник экс-вице-премьера Крыма Михаила Шеремета Владимир Гарначук: «В этой организации заявляют, что готовят модельные нормативные акты, которые затем применяются в других муниципальных образования, которые входят в Ассоциацию. На самом деле, происходит просто разворовывание денег. В этой организации просиживают штаны и получают зарплату «единороссы», их любовницы и дети. Отчетов этой организации я нигде не видел. Они известны только тем, кто эти деньги разворовывает».

Мы попытались связаться с членами правления «Совета муниципальных образований Крыма», но они говорить на эту тему отказались.