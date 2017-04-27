Специально для Крым.Реалии

С приближением выборов губернатора движения «команды Овсянникова» становятся все более судорожными. Навести порядок в городском хозяйстве к указанному сроку не получается, поэтому в ход пошли «договорняки» с местными крупными бизнесменами – в обмен на лояльность и помощь в мобилизации электората.

Прошедшая в минувший понедельник презентация очередного проекта генерального плана Севастополя вскрыла одну из договоренностей исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова с крупным севастопольским девелопером, депутатом российского Госсовета Крыма Евгением Кабановым.

На состоявшемся брифинге для СМИ заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев предоставил информацию о заключенном с компанией «Интерстрой» соглашении о намерениях по комплексному развитию территории по адресу ул. Токарева, 1 (бывшая территория АТП 14356) площадью 12,5 га. Данное соглашение было заключено в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Главным условием, которое было выдвинуто российским правительством Севастополя, было выполнение девелопером региональных нормативов градостроительного проектирования. По результатам реализации проекта Севастополь получит детский сад и школу.

Как оказалось, территория, на которой предполагается вести строительство, в настоящее время уже находится во владении компании-застройщика, дополнительных земельных участков под реализацию этого проекта город выделять не обязан.

Соглашение также предусматривает перепрофилирование недостроя на улице Генерала Коломийца, 6 в школу искусств и передачу ее в собственность города.

Этот объект скандально известен севастопольцам – фирма «Интерстрой» начала строительство многоэтажки практически на школьном дворе. Стройка была остановлена под давлением общественности еще в 2013 году. Недавно фирма Кабанова пыталась ее возобновить, но получила нелицеприятные отзывы в прессе.

По словам Ильи Пономарева, возведение школы искусств «позволит, с одной стороны, разрешить конфликт вокруг строительства жилого комплекса у школы № 22, а с другой – обеспечить город столь необходимым помещением для размещения музыкальной школы».

В свою очередь, генеральный директор ООО «ИнтерСтрой» Евгений Кабанов заметил, что опасности строительства вблизи школы он не видит никакой: «Что тогда не видел, что сейчас, тем более, не вижу».

Что же касается застройки территории на улице Токарева, то стоит отметить, что данный проект был единственным от Севастополя на Ялтинском инвестфоруме. Выходит, в Севастополе и развивать больше нечего и некуда инвестиции вкладывать, кроме как в строительство микрорайонов.

Командующий ЧФ Александр Витко сообщил, что Стрелецкий холм рассматривается как потенциальное место для размещения парка «Патриот»

Ранее Крым.Реалии сообщали, что планы на Стрелецкий холм имеются также у Минобороны России. На последнем заседании законодательного собрания командующий ЧФ, адмирал Александр Витко сообщил, что после отказа ведомства от строительства парка «Патриот» у горы Гасфорта, Стрелецкий холм рассматривается как потенциальное место для его размещения.

Пономарев отметил, что этот вопрос будет урегулирован в отдельном порядке, заметив, что никакого спорного момента в этом нет, так как на Стрелецком холме есть как частные земли, так и земли Минобороны.

Кабанов уточнил, что предметом инвестсоглашения является изменение целевого назначения земельного участка. «Это будет реновация промышленных территорий. Правительство Севастополя по Градостроительному кодексу имеет право поменять промышленную территорию на зону жилой, деловой застройки, если компания-застройщик, в частности мы, берем на себя те или иные обязательства», – добавил он.

Иными словами, город отказывается от инвестиций в промышленные территории в пользу жилой застройки. При этом в Севастополе тысячи квартир в новостройках остаются непроданными – рынок жилья перенасыщен.

Также оказалось, что окончательного варианта проекта еще нет, его только будут разрабатывать. Новый квартал Евгений Кабанов планирует построить за 6-8 лет, вложив 4 млрд рублей.

На вопрос журналистов: где гарантия, что обещанные соцобъекты будут построены и переданы городу, Кабанов ответил, что это прописано в соглашении о комплексном освоении территории.

Между тем этот девелопер уже обманывал горожан. В 2014 году он выдал правительству Сергея Меняйло сертификаты на квартиры для льготников, а через два года оказалось, что эти метры «Интерстрой» продал, и покупатели стали выгонять льготников из квартир через суды. Помогать пострадавшим в правительстве Овсянникова отказались: там не стали заключать с ними договора социального найма.

На севастопольском форуме горожане выражали обеспокоенность насчет вероятного сноса частных домов

Уже через несколько часов после презентации проекта застройки на севастопольском форуме разразилась настоящая буря. Горожане выражали обеспокоенность насчет вероятного сноса частных домов, исторически расположенных в Молочной балке и на горе Матюшенко. Поводом для их беспокойства стал проект генплана, где эти районы обозначены как место будущей многоэтажной жилой застройки.

Во вторник на внеочередном заседании правительства глава департамента архитектуры Александр Моложавенко заверил СМИ, что генплан сам по себе не предполагает сноса. Но снесут ли в конце концов частные дома в этом районе, однозначно не сказал.

Достаточно быстро были найдены «решения»: Лебедеву разрешили продолжать застраивать урочище Ласпи и мыс Фиолент, Кабанову отдали территорию на улице Токарева

Также в Севастополе заметили крутой поворот в отношениях и.о. губернатора с застройщиками Павлом Лебедевым и Евгением Кабановым. Так, буквально в январе нынешнего года они отказались «строить детсады под выборы». Овсянников тогда призвал крупнейших девелоперов послужить городу, но Лебедев и Кабанов завысили цены. Строительство детских садов – дело невыгодное. Да и сам Овсянников, в отличие от Меняйло, лично для них еще ничего не сделал. Застройщики начали строить свои планы на осенние выборы.

Такой расклад не понравился политтехнологам бывшего чиновника из Минпромторга. Включаться в активную предвыборную борьбу в их планы не входило – в России так не принято. Все вопросы обычно решаются кулуарно, в договорном порядке. Достаточно быстро были найдены «решения»: Лебедеву разрешили продолжать застраивать урочище Ласпи и мыс Фиолент, Кабанову отдали территорию на улице Токарева.

Что же с этого всего севастопольцам? А ничего. Их город выставлен на продажу, ведь на кону выборы.

Кстати, в течение лета в севастопольских дворах планируют установить сотни новых детских и спортивных площадок – надежный козырь в любых предвыборных кампаниях. С паршивой овцы – хоть шерсти клок.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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