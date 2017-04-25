Овсянников между трех огней

Специально для Крым.Реалии

На прошлой неделе врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников презентовал стратегию развития города. Российские чиновники обещают превратить Севастополь в «геостратегический, культурно-исторический, гуманитарный и туристический центр, где комфортно жить, учиться, работать, творить и отдыхать». Но уже спустя несколько дней Овсянников признал, что в обозримой перспективе драйверов экономического роста всего два: обслуживание Черноморского флота и строительство жилья для приезжих россиян.

Способный ученик

«Золотой век», наступление которого севастопольцам обещали в 2014 году, уже сегодня большинство горожан воспринимают как утопию. Нет никаких сомнений, что Кремль десантировал в Севастополь Дмитрия Овсянникова, чтобы притушить глухое недовольство аборигенов реалиями жизни в «родной гавани». Врио явно подбирали таким образом, чтобы тот понравился недавнему «герою русской весны» Алексею Чалому. Конечно, намного проще было списать в утиль самого Чалого. Но инфантильный и болезненно самолюбивый «народный мэр» стал своеобразным символом «русского чуда», которое грозило поблекнуть в глазах российских обывателей в случае его неожиданной опалы.

Поэтому не удивительно, что при разработке «Стратегии-2030» в команде Овсянникова руководствовались другим документом – «Концепцией социально-экономического развития Севастополя», которую три года назад представила «команда Чалого». Правда, наиболее завиральные идеи экс-«народного мэра» вроде превращения Севастополя в технологическую столицу черноморского региона, строительства в городе портала, метро, монорельса, игрушечных фьордов и т.д. в «Стратегию» не вошли. И это вполне логично. Подобного рода прожекты уже давно вызывают у горожан изжогу вперемешку с грустной иронией.

У Овсянникова сделали все возможное, чтобы Чалый остался доволен итогами работы

Однако у Овсянникова сделали все возможное, чтобы Чалый остался доволен итогами работы. Недаром, выступая перед депутатами российского Заксобрания Севастополя, врио губернатора дважды подчеркнул, что одним из главных приоритетов города будет проект EnergyNet, реализовывать который будут Алексей Чалый и его партнеры. На эту цель из бюджета планируют выделить 7,8 миллиардов рублей. Разумеется, экс-«народный мэр» одобрил такой подход разработчиков и публично благословил Дмитрия Овсянникова, пожелав тому победы на губернаторских выборах.

Не обошлось в «Стратегии» и без элементов научной фантастики. К примеру, проблему транспортного сообщения между Южной и Северной сторонами города планируют решить не за счет строительства новых пассажирских катеров и реконструкции причалов (на это, как признают чиновники, нет денег), а путем создания «мультимодального транспорно-пересадочного узла» и строительства «будущей городской канатной дороги из Балаклавы на Северную».

Авторы «Стратегии» надеются вывести город из затяжного кризиса благодаря бюджетным вливаниям

Однако в целом «Стратегия-2030» выглядит более прагматичной, чем «Концепция Чалого» трехлетней давности. Ее авторы констатируют серьезное негативное влияние международных санкций на финансовый сектор, портовую инфраструктуру, малый и средний бизнес, но все-таки смотрят в будущее с оптимизмом. Решить все проблемы, по их мнению, позволит российский бюджет: Министерство обороны, которое будет размещать госсаказы, российские государственные корпорации, а также федеральная целевая программа по развитию Севастополя и Крыма. Благодаря бюджетным вливаниям авторы «Стратегии» надеются вывести город из затяжного кризиса.

Друзья-застройщики

Закономерно, что в условиях экономических санкций крупные российские компании не горят желанием инвестировать средства в регион. Поэтому на Ялтинском экономическом форуме, который прошел через два дня после презентации «Стратегии-2030», севастопольские чиновники, трезво оценив шансы, решили, что представлять какие-либо инвестиционные проекты на нем попросту нет смысла.

Кажется, Овсянникову удалось наладить связи с наиболее влиятельными в Севастополе группировками

Правда, об одном громком проекте стало известно в кулуарах мероприятия. Появилась информация, что Дмитрия Овсянников готов согласовать план застройки территории на улице Токарева, площадью 11,9 гектаров, ООО «ИнтерСтрой» – компании, владельцем которой является бывший депутат Севастопольского горсовета от «Партии регионов», а ныне «сокол Жириновского» Евгений Кабанов. Не меньше шума наделало совместное появление на Форуме врио губернатора Севастополя с другим не менее известным застройщиком – бывшим министром обороны Украины Павлом Лебедевым. Ирония судьбы заключается в том, что Алексей Чалый и его команда, имеющие репутацию борцов с застройкой, считают Лебедева и Кабанова своими главными врагами. Кабанова одно время даже рассматривали как возможного кандидата на пост губернатора Севастополя от старых городских элит, враждебно настроенных по отношению к «народному мэру» и его единомышленникам.

Как кажется, молодому врио удалось пройти между каплями, наладив связи с двумя наиболее влиятельными в Севастополе группировками – бенефициарами «русской весны» из окружения Чалого, которые рассчитывают на бюджетные потоки, и застройщиками из числа бывших «регионалов», – получив от обеих согласие на поддержку своей кандидатуры на губернаторских выборах. Тем более, что строительная отрасль – единственный сектор экономики, который сегодня в Севастополе может развиваться без государственной поддержки, поскольку население города стремительно растет за счет россиян, желающих переселиться в южные широты.

Публичная порка

Однако, будучи сугубо гражданских человеком, Овсянников забыл о других влиятельных игроках – силовиках и военных. И они не замедлили напомнить о себе. Хотя в «Стратегии – 2030» много слов было посвящено Черноморскому флоту и оборонзаказу как «могучей точке роста городской экономики», командующий ЧФ адмирал Александр Витко не скрывал своего недовольства.

Комментируя стратегический подход команды «технократов», убеленный сединами адмирал заявил, что интересы военных в «Стратегии» учтены недостаточно. Комфлота был раздражен тем, что при планировании развития Севастополя, гражданские распоряжаются землями, которые Министерство обороны России считает своими. Витко категорически высказался и против предложения передать городу военные детские сады, что, по планам чиновников правительства Овсянникова, должно немного разрядить ситуацию с острой нехваткой мест в дошкольных учреждениях. Возмутился он также и тем, что микрорайоны для военных планируют строить «на куличках», а не в центре города, и заявил, что военные имеют такое же право жить в центре Севастополя, как инвесторы и бизнесмены.

О том, что силовики способны решать вопросы в Севастополе в обход местных гражданских властей, свидетельствует печальная история с комплексом зданий Севастопольского института Академии банковского дела Нацбанка Украины. В течении полутора лет за него воевали Севастопольский университет и российское правительство Севастополя. Но в конце прошлого года Москва отдала его военным. Похожая судьба постигла детский лагерь «Береговое» в поселке Форос, который оказался в центре конфликта между севастопольскими и крымскими чиновниками. На прошлой неделе его передали Министерству внутренних дел России. По официальной информации, «проработать вопрос» поручил сам Владимир Путин.

Севастополь будущего – это военный гарнизон. Розовым мечтам здесь нет места

Какие бы красивые «Стратегии развития Севастополя» не выходили из-под пера «команды технократов» Овсянникова, воздушные замки разбиваются о рифы суровой реальности. Севастополь будущего – это отнюдь не город, где аборигенам будет «комфортно жить, учиться, работать, творить и отдыхать». Это военный гарнизон с обслуживающей его инфраструктурой и персоналом, а также место масштабной застройки новыми домами для стремящихся к морю обеспеченных россиян.

Понимает это и сам Дмитрий Овсянников. В кулуарах форума в Ялте он признался, что реальных драйверов городской экономики всего два: отрасли, которые обслуживают Черноморский флот, и жилищное строительство. Розовым мечтам, которым предавались севастопольцы в марте 2014 года, здесь места нет.

Захар Самсонов, севастопольский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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