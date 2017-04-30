«Примечания» в конфликте: Цензура или межнациональная рознь?

22 апреля севастопольский информационно-аналитический ресурс «Примечания» опубликовал материал «Массовая драка в Севастополе: армяне избили русских». Статья, написанная на очевидно скандальную тему, спровоцировала наступление в отношении СМИ не менее скандальные последствий.

Через несколько дней после публикации материала глава департамента общественных коммуникаций Севастополя Андрей Перла заявил, что намерен обратиться по этому поводу в прокуратуру и Роскомнадзор. Свои намерения чиновник аргументировал тем, что, по его мнению, журналисты преступили статью 282 уголовного кодекса России: «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Вы зашли очень далеко за грани российского законодательства, здравого смысла и того, что принято делать или не делать в приличном обществе

«Вы нарушили статью 282 УК России о разжигании межнациональной розни. Считаю, что разжигание межнациональных конфликтов является преступлением как в Севастополе, так и в любой другой точке России. Вы зашли очень далеко за грани российского законодательства, здравого смысла и того, что принято делать или не делать в приличном обществе», – заявил Перла.

Столь серьезное негодование севастопольского чиновника вызвала ремарка координатора коалиции «За визовый режим» Всеволода Радченко, который предложил крупному и среднему бизнесу заключить пакт «о неиспользовании иностранной рабочей силы», а также ввести моратории «на найм иностранцев в господрядах, строительстве, пассажироперевозках, общепите».

Редакция жалуется на давление

По словам главного редактора «Примечаний» Виктора Ядухи, сложившуюся ситуацию журналисты расценивают, как давление на СМИ.

Наша позиция заключается в том, что гражданская принадлежность и национальная принадлежность – это совершенно разные вещи

– Мы рассматриваем это как попытку давления. Они (чиновники – КР) не смогли придраться к новостной части материала, где участники событий рассказывают о происшествии (массовой драке в селе Штормовом – КР) и поэтому придрались к комментарию эксперта. Когда мы говорили с господином Перлой, он попытался доказать, что призыв к ограничению найма иностранной рабочей силы подпадает под действие статьи 282 уголовного кодекса России. Наша позиция заключается в том, что гражданская принадлежность и национальная принадлежность – это совершенно разные вещи. Гражданство другой страны, может быть у человека той же национальности, что и у гражданина России. Это в данном случае имеет значение.

– Вы говорите о давлении. Чем, по Вашему мнению, оно спровоцировано?

– Мы считаем, что все эти претензии со стороны чиновников правительства предъявляются к нам лишь потому, что мы освещаем этот «бурный роман» между врио губернатора Дмитрия Овсянниковым и украинскими застройщиками, который все могут наблюдать после отчета Овсянникова перед депутатами Законодательного собрания Севастополя. Мы пишем, что Овсянников открыто совершает такие поступки, которых даже одиозный экс-губернатор Сергей Меняйло стеснялся. Он легализует то, что, как принято говорить, раздерибанили при Украине и то, против чего Севастополь стоял два с половиной года при Меняйло. За два с половиной месяца Овсянников решил все это (речь идет о крупных девелоперских проектах на прибрежных территориях и земель, находящихся под охраной – КР) узаконить. Такое поведение, конечно, шокировало в городе многих, а мы активно и достаточно много об этом пишем. Это могло стать одной из причин подобных придирок к нам со стороны правительства. Потому что, материалы, которые мы публикуем, по сути сомнению не подвергаются. А тут попросту решили придраться.

– Скажите, Вы расцениваете подобные действия господина Перлы, как реальную угрозу?

– Мне сложно сказать. Мы проконсультировались с тремя авторитетными российскими юристами, специализирующимися на делах в сфере межнациональных отношений, и они, несколько раз прочитав материал, сказали, что не усматривают признаков состава преступления по указанной статье. Мы полагаемся, прежде всего, на их мнение. А что касается перспектив в местных разбирательствах, если они будут инициированы прокуратурой или Роскомнадзором, то мне сложно говорить об этих перспективах. Мы, естественно, будем защищаться, поскольку уверены, что никакое предписание законодательное мы не нарушили. У нас достаточно широкий набор инструментов и в случае возникновения необходимости, мы будем их использовать.

Формулировки «на грани фола»​

Журналист, собственный корреспондент «Новой газеты» в Крыму Иван Жилин считает, что многие формулировки, использованные в материале «Примечаний», высказаны «на грани фола». Кроме того, по мнению журналиста, указание национальности людей не является приемлемым.

Я считаю, что упоминание национальности групп людей не является приемлемым. Об этом говорят многие

«Во-первых, хочу сказать, что я очень уважаю «Примечания», мне нравится, как они работают. Но в данном случае я считаю, что упоминание национальности групп людей не является приемлемым. Об этом говорят многие. Владимир Путин в 2012 году также выступил против упоминания национальности людей, совершивших преступление или подозреваемых в его совершении. Позиция господина Радченко, с моей точки зрения, маргинальна и у журналистов издания была возможность купировать эту позицию, представив читателю несколько точек зрения или точку зрения нескольких человек», – заявил Жилин.

В то же время, претензии правительства к коллегам журналист «Новой» называет необоснованными.

Осуждать и уж тем более возбуждать уголовные дела против журналистов за публикацию мнения неправильно и незаконно

«Можно много рассуждать об этичности каких-то высказываний или мнений. Но это лишь мнение одного человека. Осуждать и уж тем более возбуждать уголовные дела против журналистов за публикацию мнения неправильно и незаконно. Поэтому я считаю претензии господина Перлы к «Примечаниям» необоснованными», – подытожил Иван Жилин.

Овсянников vs СМИ

Необходимо напомнить, что за весьма непродолжительный срок пребывания Дмитрия Овсянникова в должности врио губернатора Севастополя, случай с «Примечаниями» является не первой достаточно жесткой реакции с его стороны в отношении публикаций СМИ.

В октябре 2016 года Овсянников подавал заявления в Следственный комитет и Роскомнадзор, а также судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на севастопольский ресурс «Информер». Поводом для такой реакции послужила статья «Чиновники правительства Севастополя погуляли в «Изумруде» на три миллиона и не расплатились?», в который журналисты, ссылаясь на свои источники, утверждали, что врио губенатора якобы не оплатил свое проживание в государственном пансионате Севастополя. В итоге, ни сам Дмитрий Овсянников, ни его представители не явились ни на одно судебное заседание и суд закрыл дело в порядке, предусмотренном 222 статьей гражданско-процессуального кодекса России.

Мы искренне удивлены тем, что Овсянников считает возможным перед выборами отвешивать пощечину общественному вкусу

По мнению Виктора Ядухи, есть основания полагать, что подобная реакция Дмитрия Овсянникова на критические публикации в свой адрес является данностью

«Может быть, это (реакция на критику в СМИ – КР) действительно некий условный рефлекс, который выработался на местах его прежней работы: в министерстве (промышленности и торговли – КР) или в Удмуртии. Мы этого доподлинно не знаем. Но я все же связываю это с некоторыми чертами психотипа: это эмоциональный и импульсивный человек, который быстро вспыхивает, как спичка, и, наверное, ему присущ именно такой тип поведения. Понятно, что они не хотят, чтобы об Овсянникове перед выборами высказывались критически, но мы искренне удивлены тем, что Овсянников считает возможным перед выборами отвешивать пощечину общественному вкусу, узаконивая всю эту украинскую строительную похабщину, считая, что его за это никто не будет критиковать. Для меня, честно, это выглядит странным», – подытожил Ядуха.