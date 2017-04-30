КНДР глазами журналистов Запада и России

Парад, цветы, нарядные дети, новостройки, концерты, магазины и мощное оружие. Все это – символы успеха и величия КНДР, которые она стремится показать всему миру.

Чтобы зрителей было побольше, на 105-летие Ким Ир Сена в страну пригласили иностранных журналистов. Общим числом до двух сотен. Страны разные – от Японии до Финляндии, вот и репортажи получились совсем не одинаковые.

Пока большинство редакций переживали, не устроит ли Пхеньян ядерные испытания, российская делегация восторгалась достижениями Северной Кореи

Особенно отличилась Россия. Пока большинство редакций переживали, не устроит ли Пхеньян по случаю праздника ядерные испытания, российская делегация восторгалась достижениями Северной Кореи.

В центре внимания россиян – строительные успехи КНДР. Их нахваливает в видеоблоге популярная ведущая Лена Летучая: "Пхеньян активно развивается и строится".

Об этом же подробно рассказывают и в выпусках "Вестей": "Открывает Ким Чен Ын новый жилой квартал в центре Пхеньяна. Построили его всего за один год".

Журналисты из других стран называют новый квартал "показухой".

BBC News (Великобритания): "Может показаться, слишком много шума вокруг открытия новой улицы".

(Великобритания): "Может показаться, слишком много шума вокруг открытия новой улицы". CNN (США): "Они хотят показать миру, что несмотря на санкции и изоляцию, они еще могут реализовывать такие проекты. И все благодаря своему лидеру".

(США): "Они хотят показать миру, что несмотря на санкции и изоляцию, они еще могут реализовывать такие проекты. И все благодаря своему лидеру". Yle (Финляндия): "Дома хоть и хороши, но жителей в них не видно".

Они хотят показать миру, что несмотря на санкции и изоляцию, они еще могут реализовывать такие проекты

Еще одна спорная достопримечательность, которую показали журналистам, – пхеньянский Центр техники и науки. Здесь, например, можно выйти во внутреннюю сеть – местный вариант интернета, отрезанный от остального мира.

"Дети или взрослые люди могут приходить в Храм науки и техники, где мы сейчас и находимся, для того, чтобы посмотреть мультфильмы, почерпнуть какую-то информацию", – рассказывает Летучая.

"Не все так радужно", – парируют коллеги.

"Стоило нам уйти, как сразу ушли и дети, смотревшие мультики", – твитнул финский журналист.

"3 тысячи новеньких компьютеров, но ими никто не пользуется", – добавил он.

Журналистов хоть и водят отдельными группами, но часто по одинаковым маршрутам. Вот эта парикмахерская, например, засветилась во многих отчетах как российских, так и западных журналистов. Мужчинам и женщинам предлагается выбрать из 15 одобренных причесок.



Небольшое отклонение от протоптанного маршрута – северокорейские магазины. То ли западных журналистов туда не пустили, то ли они не сочли тему интересной. Но российская делегация была в восторге.

Россия 1 : "Открываются сегодня в Пхеньяне и несколько новых супермаркетов. Можно быстро зайти в магазин и посмотреть. Здесь ряды полок с соками, алкоголем и местной газировкой".

: "Открываются сегодня в Пхеньяне и несколько новых супермаркетов. Можно быстро зайти в магазин и посмотреть. Здесь ряды полок с соками, алкоголем и местной газировкой". Елена Летучая: "Много людей, много товаров. Как в советские времена. Несколько моделей, но огромное количество".

В течение недели-двух делегации журналистов возили в местный Дворец пионеров и на выставку цветов, в зоопарк и в аквапарк. Некоторые даже до лыжного курорта добрались.

"Удивительно, как быстро это построили, на каком это высоком уровне. Я бы никогда не думала, что в Северной Корее буду кататься на лыжах", – рассказала Летучая.

Но центром программы, ради которого возможно и затевался весь пресс-тур, стал парад военной техники в Пхеньяне.