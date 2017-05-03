В симферопольском спецприемнике находятся двое сторонников российского оппозиционера Алексея Навального: Дмитрий Кисиев и Алексей Ефремов. Их арестовали 29 апреля, когда в России и в аннексированном Крыму проходила антипутинская акция «Надоел». Корреспондент Крым.Реалии выяснял, как происходило задержание активистов, какое решение вынес суд и в каком состоянии они находятся сейчас.

В минувшую субботу, 29 апреля, в десятках городов России проходила акция под названием «Надоел», организованная движением Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Ее суть состояла в том, что все желающие приходили в приемные Владимира Путина, чтобы отправить письмо с требованием к российскому президенту не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах.

Меня задержали в стиле садо-мазо, с наручниками посадили в клетку, как особо опасного

​В этот же день в Симферополе в районе 11 часов утра активист Дмитрий Кисиев вышел из дома и поехал в университет сдавать экзамен. Возле ВУЗа его остановили полицейские и забрали с собой в полицейский участок. В рапорте они следующим образом пояснили причины задержания Дмитрия: «Был выявлен ранее незнакомый нам человек, который был одет не по сезону, а именно – черное драповое пальто, зимний свитер, имел бледный вид лица и неспокойное возбужденное состояние, после чего принято решение проверить документы».

Примерно в то же время в другой части города другой активист Алексей Ефремов ожидал своего отца возле места его работы. К нему также подошли полицейские и забрали в участок.

«В 10 утра меня задержали в стиле садо-мазо, с наручниками посадили в клетку, как особо опасного», – написал активист на своей странице «ВКонтакте».

«Не суд, а цирк»

Дмитрий Кисиев и Алексей Ефремов – лидеры крымских сторонников российского оппозиционера Алексея Навального. Стали известны после того, как 26 марта попытались устроить в Симферополе акцию против коррупции «Димон ответит». Тогда мэрия отказалась согласовывать митинг, и организаторы призвали своих сторонников проводить одиночные пикеты. Накануне дня протестов – вечером 25 марта – Кисиева, Ефремова и еще нескольких активистов задержали в симферопольском кафе, а через несколько часов отпустили. 26 марта их снова забрали в РОВД. Дмитрию Кисиеву тогда присудили 10 суток ареста за «неподчинение законным требованиям сотрудникам полиции», а Алексей Ефремов отделался штрафом в 500 рублей.

На этот раз за решеткой оказались оба. Причем Ефремова спустя месяц после протестов против «Димона» осудили за организацию именно этой акции.

По сути, 26 марта никакого митинга в Симферополе не было. Единственное, что произошло в тот день – два одиночных пикета в разных частях улицы Пушкинская. Их участники простояли с плакатами всего несколько минут, после чего на них напали неизвестные люди спортивного телосложения.

Не суд, а цирк с ложными свидетелями, лживыми рапортами полиции, очень грубо сфабрикованное дело

​Все эти события Центральный районный суд Симферополя, подконтрольный России, квалифицировал как «массовое одновременное пребывание граждан в общественном месте, повлекшее за собой нарушение общественного порядка». Организатором этого «одновременного пребывания» был признан Ефремов. Его осудили по статье 20.2.2 КоАП России и назначил наказание в виде 10 суток ареста.

Сам активист охарактеризовал прошедшее заседание следующим образом: «Не суд, а цирк с ложными свидетелями, лживыми рапортами полиции, очень грубо сфабрикованное дело».

Следом над Ефремовым прошел еще один суд, в результате которого его обвинили в «неподчинении законному требованию сотрудника полиции» и присудили еще 10 суток ареста.

«Сам бился головой об стенку»

Заседание по делу Дмитрия Кисиева было назначено в подконтрольном Москве Железнодорожном районном суде Симферополя. До слушаний с ним удалось встретиться адвокату Алексею Ладину. Когда тот прибыл в участок, он увидел на активисте следы побоев.

В больнице был зафиксирован ушиб мягких тканей головы. Сотрудники полиции потом в рапорте написали, что Кисиев сам бился головой об стенку

​«Он (Дмитрий Кисиев – КР) стоял во внутреннем дворе в наручниках и в пыльном и грязном пальто. Я спросил, что случилось. Он сказал, что его повалили, надели наручники и нанесли пару ударов. Соответственно, он и я попросили освидетельствования. Перед судом сотрудники полиции завезли (Кисиева – КР) в больницу, где был зафиксирован ушиб мягких тканей головы. А сотрудники полиции потом в рапорте написали, что Кисиев сам бился головой об стенку», – сказал Алексей Ладин в комментарии для Крым.Реалии.

По его словам, Кисиеву удалось снять на видео запись своего задержания. Адвокат Ладин утверждает, что на данной записи видно, что полицейские не предъявляли к активисту никаких законных требований, а сами, в свою очередь, отказывались пояснить причины задержания.

«Кисиев стал довольно громко кричать и просить окружающих, чтобы они сообщили его адвокату, то есть мне, о том, что его задерживают. А сотрудники полиции, которые его задержали, написали в рапорте о том, что он призывал посторонних граждан к неповиновению сотрудникам полиции», – сказал Алексей Ладин.

Адвокат утверждает, что все это запечатлено на видео, которое было снято активистом. По ходатайству Ладина эту запись приобщили к материалам дела. Но Кисиева все равно признали виновным и назначили наказание в виде 15 суток ареста.

«​Дежурные по отсидке»​

В данный момент оба активиста находятся в изоляторе временно содержания. Причем Дмитрий Кисиев содержится в камере один.

Сотрудники полиции сказали, что он якобы сам попросился в одиночную камеру. Но мне Кисиев сказал, что его умышленно изолируют

​«Его маме сотрудники полиции сказали, что он якобы сам попросился в одиночную камеру. Но мне Кисиев сказал, что его умышленно изолируют. Он ни у кого не просился, он находится один. На прогулки его выводят одного. Он даже не знает, кто вместе с ним сидит, но, насколько мне известно, в этом же спецприемнике находится и Ефремов», – сказал адвокат Алексей Ладин.

На состояние здоровья Кисиев не жалуется. По словам адвоката, единственное, за что сильно переживает активист – это учеба. Его арестовали в разгар сессии, за 20 минут до экзамена, и Дмитрий не знает, удастся ли ему все пересдать.

Оба арестованных активиста убеждены, что их задержали среди бела дня в связи с тем, что 29 апреля проходила антипутинская акция «Открытой России». Хотя они заявляют, что не имеют отношения к ее проведению.

«Менты решили отчитаться, что у нас все два «главных оппозиционера» сидят. Хотят сделать из нас дежурных по отсидке. Если где какой-то митинг, то вы знаете, что делать – надо ловить меня, судить и сажать», – написал Алексей Ефремов у себя «ВКонтакте».

Накануне в социальных сетях появился анонс акции «Надоел» в Симферополе. В описании к этому событию крымчанам предлагалось прийти к представительству президента России и отправить письма Путину с требованием не баллотироваться на выборах-2018.

Организаторы акции сообщили, что в последний момент они решили сменить формат мероприятия и не встречаться у представительства президента. По словам активистов, они самостоятельно собрали подписи среди симферопольцев и отправили их Путину по почте.

«Учитывая положение с оппозицией в Крыму, вывод на улицу как пушечное мясо людей не предполагался», – сообщил организатор акции «Надоел», пожелавший остаться анонимным.

Он подтвердил, что ни Ефремов, ни Кисиев не имеют отношения к организации их мероприятия в Симферополе.

«Деятельность данной акции никак не связана с этими людьми, они не принимали участия, кроме репостов», – сообщил собеседник Крым.Реалии.

В данный момент адвокат Алексей Ладин готовит апелляцию на судебное решение по Алексею Ефремову. Жалобу на арест Дмитрия Кисиева он уже отправил. Когда состоится ее рассмотрение в суде, пока неизвестно.