Во Всемирный день свободы прессы – суд над журналистом. В оккупированном Крыму в среду снова судили автора Радiо Свобода Николая Семену. Суд, в конце концов, перенесли: в который раз не явились свидетели обвинения. Между тем журналисты, которым удается работать на полуострове, признают: работать профессионально там сложно. И становится все сложнее, потому что факты нарушений прав человека, которые власть предпочла бы скрыть, не прекращаются.

По делу Николая Семены в среду должны были, в частности, заслушать показания Сергея Мешкового. Свидетель со стороны обвинения, Мешковой – бывший коллега Семены по «Крымской газете». Сейчас он – главный редактор «Луганского информационного центра», основного интернет-ресурса группировки «ЛНР».

В комментарии для Крым.Реалии Николай Семена объясняет: Мешковой – ключевой свидетель ФСБ.

Думаю, его неявка в суд является симптоматичной. Возможно, на этапе досудебного следствия он наговорил такого, чего сейчас стесняется

​«Обвинение возлагает на него большие надежды, что он может что-то засвидетельствовать. Но в протоколе его допроса – очень много сомнительных данных. Думаю, его неявка в суд является симптоматичной. Возможно, на этапе досудебного следствия он наговорил такого, чего сейчас стесняется. Кроме того, не исключено, что протокол показаний не соответствует действительности, и свидетель в суде может просто не подтвердить изложенные там данные», – рассказал Семена.

Мешковой свое участие в деле Семены не комментирует.

Подконтрольные России власти Крыма судят Семену по статье о сепаратизме – за одну из его публикаций. Сам журналист обвинения опровергает и называет дело против себя политическим.

«Нигде в мире, тем более в отношении журналистов, не практикуют осуждения за публикацию мнения», – заявлял он.

Работу журналистов в судах затрудняют намеренно – Наумлюк

В свежем рейтинге свободы слова американская правозащитная организация Freedom House причислила Крым к пятерке стран и территорий, где состояние свободы прессы плохое.

Российская «конституция» Крыма якобы гарантирует жителям полуострова свободу мысли и слова. Однако на самом деле профессионально работать в Крыму журналистом сложно. Это признает и российский журналист Антон Наумлюк, который освещает процессы над задержанными крымскими татарами.

Он говорит: российский паспорт дает ему как журналисту определенные преимущества при работе на аннексированном полуострове. Но Наумлюк советует их не преувеличивать.

С местом оккупированного Крыма в рейтинге Freedom House Антон Наумлюк соглашается. На примере работы на судебных процессах рассказывает: на заседание суда могут не пустить, снимать не разрешают, а силовики в отношении журналистов очень активны.

Судя по работе судов, считаю, что все это делается намеренно. Это – целенаправленная политика в некую информационную блокаду

​«Судя по работе судов, считаю, что все это делается намеренно. Это – целенаправленная политика в некую информационную блокаду. Почему? Ибо все эти судебные процессы, действия силовиков в Крыму находятся под международным наблюдением. Российской власти, очевидно, не нравится, что на международном уровне эти вопросы постоянно фигурируют. И местная власть не хотела бы, чтобы в Москве реагировали на международное давление и так или иначе давили на нее», – сказал он в комментарии Радiо Свобода.

Интерес медиа к событиям в Крыму уменьшается

Антон Наумлюк – один из лауреатов премии Free Media Award норвежского «Фонда свободы самовыражения» (FrittOrd) и немецкой Zeit Foundation. Жюри отметило его репортажи о судебных процессах в отношении жителей аннексированного Россией Крыма.

В беседе с Радiо Свобода Наумлюк признает, что интерес журналистов к событиям на полуострове уменьшается. Определенные трудности, признается, возникают и со стороны украинской власти: в частности, для того, чтобы работать в Крыму, иностранный журналист должен получить несколько разрешений, и они разовые, то есть для каждой поездки надо оформлять новые.

Но гораздо более неприятная процедура – общение с российскими силовиками, в частности – сотрудниками ФСБ при въезде на полуостров. Такой опыт описал, например, московский корреспондент «Би-Би-Си» Стив Розенберг, который недавно вернулся из Крыма.

«Мы показываем наши паспорта и визы, заполняем миграционные карты. Наши документы в порядке, но нас просят подождать... Ко мне подходит молодой человек в штатском. «Прошу, пройдите со мной, – говорит он, – я хотел бы побеседовать», – говорится в репортаже Розенберга.

Я спросил, как его зовут. «У меня нет имени, – ответил он, – только ранг»

​«Его вопросы не ограничиваются Крымом. «На какой улице вы живете в Москве? Какая ближайшая к вашему дому станция метро? Чем занимается ваша жена? Вы в России уже достаточно долго, думали ли о получении российского паспорта?» – пересказывает британский журналист разговор на въезде в Крым.

«Допрос длился час. Затем меня провели назад к микроавтобусу. Я спросил, как его зовут. «У меня нет имени, – ответил он, – только ранг».

Притеснения Россией свободы слова в Крыму являются одним из аргументов Украины в Международном суде ООН. Украина обращает внимание судей в Гааге на то, что на территории полуострова практически отсутствуют медиа на украинском и крымскотатарском языках.

Между тем, по случаю Всемирного дня свободы прессы, Министерство иностранных дел Украины призвало подконтрольные России власти Крыма прекратить преследование украинских журналистов, в том числе – автора Радiо Свобода Николая Семены.

Сам Николай Семена надеется, что в суде ему поможет в том числе и международная поддержка.