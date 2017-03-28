Чубаров назвал циничным приезд в Крым депутатов из Кыргызстана

Визит в аннексированный Крым парламентариев из Кыргызстана «нарушает действующие положения договорно-правовой базы двусторонних отношений и правил въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и Севастополя». Об этом говорится в письме народного депутата Украины, главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова временному поверенному в делах Кыргызстана в Украине Батыркану Сыргабаеву.

Копию документа Рефат Чубаров обнародовал 28 марта на своей странице в Фейсбуке.

«Излишне говорить о том, насколько циничными воспринимаются незаконные визиты депутатов парламента Кыргызстана в условиях открытого и жестокого преследования российскими оккупантами крымскотатарского народа – коренного народа полуострова. Никому не позволено совершать незаконные действия, оскорбляющие украинское государство и достоинство граждан Украины, противостоящих российским оккупантам во временно оккупированном Крыму», – говорится в сообщении.

Чубаров призвал Батыркана Сыргабаева выступить в украинских СМИ с официальными объяснениями перед украинской общественностью по поводу поездки депутатов из Кыргызстана в Крым.

Комментариев Батыркана Сыргабаева по поводу письма главы Меджлиса крымскотатарского народа на данный момент нет.

Посол Украины в Кыргызстане Николай Дорошенко в понедельник, 27 марта, выразил дипломатический протест МИД Кыргызстана из-за несогласованной с украинской стороной поездки местных политиков в аннексированный Крым.

​Он также добавил, что «очередного визита в МИД Кыргызстана не избежать» в связи с недавней поездкой в Крым еще одного политика из этой страны – Ирины Карамушкиной. Посол выразил надежду на то, что «кыргызские власти услышат и примут соответствующие меры».

Названные кыргызские депутаты с 18 по 21 марта в числе политиков из других стран принимали участие в мероприятиях в аннексированном Крыму. Об этом Дорошенко сообщил Радио Азаттык.

Глава пресс-службы парламента Кыргызстана Ибрагим Нуракун уулу сообщил Радио Азаттык, что, возможно, отдельные депутаты и совершили визит в Крым, но официально никто не посещал полуостров.

Он также добавил, что делегация Жогорку Кенеша во главе со спикером Чыныбаем Турсунбековым сейчас находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где принимает участие в юбилейных заседаниях Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.