Россию предупреждали о недопустимости участия вин из Крыма на выставке Vinitaly – посол Украины

Россию заранее предупреждали о недопустимости участия вин из аннексированного Крыма в международной выставке Vinitaly в итальянской Вероне. Об этом Крым.Реалии 11 апреля сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Итальянской Республике Евгений Перелыгин.

Дипломат отметил, что накануне проведения выставки украинское посольство предупредило организаторов мероприятия о том, что участие крымского продукта под российской маркой «противоречит европейским директивам».

Организаторы, в свою очередь, указали представителям России на то, что четыре производителя от Крыма не могут быть представлены на данной выставке (в том числе – «Массандра»), сказал посол.

Однако перед самым открытием выставки стало известно, что Россия заменила четыре заявленных крымских продукта на вина других производителей из Крыма.

«Я бы сказал, что Украина добилась справедливости благодаря политико-дипломатическим действиям, активной позиции наших граждан. Могу сказать, что я видел и тех украинцев, кто не обратил внимания. Третий фактор – понимание организаторов. Они действовали в рамках нормального сотрудничества с российскими представителями, сообщили им, что нельзя это выставлять. А те, в свою очередь, решили действовать обманом: мол «нельзя «Золотую Балку», так мы выставим «Инкерман». Такое поведение привело к тому, что организаторы действовали решительно», – пояснил украинский посол.

Накануне МИД Украины направил ноту итальянской стороне с целью не допускать экспозиции крымского вина.

Ранее управляющий партнер проекта UA2EU Алексей Любецкий сообщил Крым.Реалии, что на винной выставке находится российский стенд, на котором «продвигают краденые вина с оккупированной территории». После чего он обратился в финансовую полицию города с целью прекратить выставлять вино из Крыма на стенде России.

Российская сторона убрала со своего стенда крымское вино.

Vinitaly – международная ежегодная выставка вина и спиртных напитков, которая проходит в Вероне с 1967 года. Выставка объединяет производителей, импортеров, дистрибьюторов, поставщиков, техников, журналистов и лидеров общественного мнения. В рамках мероприятия каждый год проводится более пятидесяти тематических дегустаций итальянских и зарубежных вин. Также проходят конференции, на которых обсуждаются ключевые вопросы, связанные с предложением и спросом на рынке вина.