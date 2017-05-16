В Минэкологии Крыма утверждают, что Артезиан не попадает под разработку карьера

В министерстве экологии и природных ресурсов подконтрольного Кремлю правительства Крыма утверждают, что античное городище Артезиан в Ленинском районе

Крыма не попадает в зону, где находится карьер по добыче песка. Об этом сообщил заместитель главы министерства экологии Крыма Алексей Яценко.

Как информирует пресс-службы министерства 16 мая, право пользования недрами с целью добычи песков в районе с. Чистополье предоставлено ГУП РК «Крымгеология».

«Археологический памятник – городище и некрополь Артезиан не входит в границы участка недр, предоставленного в пользование ГУП РК «Крымгеология» и античное поселение Артезиан не попадает под разработку карьера», – заявил Алексей Яценко.

Как сообщается, ранее предприятие провело работы по геологическому изучению участка недр, по результатам которого «на государственный баланс поставили запасы песков Чегене-Салынского месторождения в количестве 9942,5 тыс. м3».

«На часть участка с утвержденными запасами получен горный отвод, за пределами которого разработка песков выполняться не будет. Площадь горного отвода составляет 9% от общей лицензионной площади. Курганные группы, расположенные в юго-западной и центральной части лицензионной площади, в границы горного отвода не входят», – пояснил Яценко.

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов поручил вице-премьеру крымского правительства Юрию Гоцанюку выехать в Керчь и «лично разобраться в ситуации вокруг античного городища Артезиан».

Накануне стало известно, что крымский госкомитет по охране культурного наследия не давал согласия на разработку карьера возле античного городища, о чем ранее заявил замминистра экологии Крыма Алексей Яценко. Подконтрольная Кремлю заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская назвала добычу песка в античном городище Артезиан «геологическим изучением».

В Восточно-Крымский историко-культурном музее-заповеднике сообщали, что в Ленинском районе Крыма разрушаются античное городище Артезиан из-за незаконной добычи песка.